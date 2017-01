Sebastián Pérez: “Voy a dirigirme al Secretario General de C’s para promover una moción de censura a Cuenca”

Comienza el año con el ya típico desayuno informativo que el Partido Popular (PP) de Granada ofrece y en el que reúne a los medios para exponer qué política van a desarrollar en el año que entra en curso, el 2017. En el atril, el presidente provincial, Sebastián Pérez, deseó un próspero año nuevo y comentó que para el año 2017 el compromiso de su partido es “desde la fortaleza y la unidad, seguir en los tres grandes pilares” que vienen desarrollando y que han llevado a Granada “a un nivel hegemónico: empleo, infraestructuras y reivindicación”.

En el apartado de empleo, Pérez expresó que “con los datos en la mano, hay 5.722 familias granadinas menos en el paro”. “No estamos satisfechos, pero si lo sumamos con la merma del años 2015, estamos por debajo de los 88.000 parados, lo que significa que las políticas de Rajoy están dando sus efectos: las matemáticas no engañan y nos da la razón al PP”, señaló.

En cuanto a infraestructuras, Sebastián Pérez aportó que “este año tiene que ser al año de la Alta Velocidad en Granada, puesto que los diputados nacionales no bajan la guardia para que el AVE esté cuanto antes instalado en Granada”. En este sentido, añadió que tienen “un compromiso ya de tres ministros, Pastor, Catalá y ahora Íñigo de la Serna, que ponen de relieve que podremos llegar a Madrid en 2:45 horas”.

Pérez destacó, en este orden de cosas, que “Granada tiene que seguir siendo un referente en inversión pública, es la primera provincia en inversión de España, por eso se va a acabar la segunda circunvalación, y seguimos realizando más actuaciones”.

En el capítulo de “reivindicaciones”, el presidente provincial del PP señaló que pusieron en marcha “una propuesta que está dando su fruto: rescatar las urnas”, ya que tienen “proyectos de hace 20 años que no se han ejecutado” y están “rescatando esta situación para decirle al PSOE que así no se puede gobernar”.

DIPUTACIÓN

Sebastián Pérez dedicó palabras a otros temas, como las instituciones en los que hay gobiernos socialistas: “Mis compañeros van a seguir con una estrategia de trabajo casa a casa, pueblo a pueblo. Tenemos el mismo número de diputados que ahora mismo tiene el gobierno tripartito que está gobernando y no podemos darle la espalda a un institución que no está resolviendo los problemas de Granada”.

AYUNTAMIENTO

Uno de los puntos en los que se mostró más duro y sorprendió fue en lo relacionado al Ayuntamiento, donde sorprendió con la intención de promover una moción de censura a Cuenca: “Vamos a abrir conversaciones con el secretario General de Ciudadanos para que el desaguisado que tiene en este momento mi ciudad, pase a un gobierno serio y responsable. Queremos abrir una vía para que se lleve a cabo una moción de censura en el Ayuntamiento”.

En esta línea, Pérez arremetió contra el Gobierno socialista: “Decían que tenían varitas mágicas para acabar con todos los problemas y que en tres meses no la iba a conocer, y es cierto, Granada está sucia, tiene problemas gravísimos en todos los órdenes y tenemos un alcalde que no es referente. Nosotros tenemos una mujer sólida, Rocío Díaz, que es alternativa para gobernar esta ciudad. Voy a encabezar para recordarles a los granadinos que gobierne la lista más votada”.

CONGRESOS

En este primer semestre se va a producir algo que es muy importante para los partidos. Los dos procesos que tienen a corto plazo son el Congreso Nacional y el Congreso Regional. “En el Congreso Nacional, donde nuestros compromisarios en Granada, 72, vamos a apoyar la candidatura de Mariano Rajoy, que está de nuevo presidiendo España gracias a suestrategia. Será los días 10, 11 y 12 de febrero”, señaló Pérez.

“A cualquier compromisario de Granada le hemos dado libertad absoluta para que pueda presentar su propuestas en los congresos y ahí es donde se cambia el modelo de partido. Allí se debate con todos los compromisarios de España”, recordó.

Sobre el Congreso Regional, Pérez comentó que tiene “una importancia capital porque es el principio del fin de 35 años de desgobierno socialista en Andalucía”. “Por primera vez en 35 años tenemos la opción seria y real de gobernar en Andalucía y vamos a apoyar a Juanma Moreno. Susana Díaz tiene su cabeza en la secretaría general.

El PP de Granada está perfectamente preparado para afrontar unas elecciones autonómicas si se convocaran mañana, y para ganarlas. El PP es un partido hegemónico en la provincia de Granada, está por encima de la media en este momento, por encima del 35% de voto, que, con cuatro partidos, en un resultado irrefutable”, señaló.

Pérez no se quiso olvidar del Congreso Provincial, “pero es en julio, quedan siete meses para ese congreso”, indicó. “Pero con todas las necesidades que tiene Granada, no vamos a abrir siete meses antes esa situación. Yo quiero hablar antes de resolver los problemas de los ciudadanos y no de cuestiones que son de carácter interno”, agregó.