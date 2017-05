Sebastián Pérez, reelegido presidente del PP de Granada con el respaldo del 97,2% de los votos

El XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Granada ya es historia. El evento se ha celebrado a lo largo de toda la mañana de este sábado 20 de mayo en el Palacio de Deportes de la capital. El resultado, el esperado y único posible: Sebastián Pérez, de nuevo, presidente provincial del PP de Granada.

Lo ha hecho con el 97,2% de los votos a favor, es decir 1.093 votos frente a los 1.124 emitidos en total, de los cuales dos han sido nulos, y 29, en blanco.

El escenario improvisado en el centro de la cancha de baloncesto del Palacio nazarí fue acogiendo a todos los participantes del congreso. Fueron pasando por el atril del plenario diferentes dirigentes del PP de Granada. Carlos Rojas, José Robles, Rocío Díaz, Rafael Caracuel, Pablo García. También pasó el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que fue el primer plato fuerte de la cita.

Entre vídeos que recorrían la historia del Partido Popular de Granada, le llegó el turno al gran protagonista del día: Sebastián Pérez, aunque después volvería a intervenir para clausurar el congreso. El político subió al estrado con la tranquilidad de que era el ganador, que era su día, su momento. No había nervios provocados por dudas, ya que en la previa votación para ser candidatos, Pérez consiguió la mayoría necesaria para ser la única propuesta. Todo estaba dicho: Sebastián Perez volvería a redirigir el Partido Popular de Granada.

En “plena madurez personal y política” aseguraba subir a la tribuna Sebastián Pérez, además, de que “con las mismas ganas y fuerzas que el primer día”, porque Pérez insistió una y otra vez que “Granada es mi pasión y es mi vida”.

También quiso fijar como “único adversario” al PSOE, “quien está dejando a Granada como se encuentra en este momento”. “A nuestros adversarios, a los socialistas, les decimos que somos serios, que somos un partido honesto y trabajador, y que si creían que nos empequeñecían, se equivocan, nos han hecho más grandes y fuertes”, apuntaba Pérez.

El presidente popular también quiso hacer autocrítica y aseguró que “es sabio aprender de los errores que hemos cometido”. En este sentido, no habló de manera explícita sobre la Operación Nazarí o la polémica surgida semanas atrás con el otro candidato que había para este congreso, Juan García Montero, pero sí dejó pinceladas sobre el asunto, recordando el día que dejó el Ayuntamiento de Granada, a raíz de la dimisión también del ex alcalde, José Torres Hurtado. “Lo hice aquel día y lo volvería a hacer”, decía Pérez.

En cuanto al asunto del debate en el seno del propio partido, Sebastián Pérez apuntó: “Nunca abriré una sede para ir contra un compañero de partido. Nunca. Yo no quiero compañeros que hablen de un proceso interno que nos pertenece a nosotros, difundiéndolo fuera, haciendo daño a nuestras siglas. No quiero un partido con compañeros que quieran en un momento determinado prostituir un proceso electoral. No quiero un partido que pongan en duda el trabajo de otros”.

Asimismo, añadió: “Quien pone en riesgo lo más sagrado y por lo que llevo trabajando una vida, que es un Partido Popular de Granada unido, no tiene sitio en mi proyecto. Que quede claro, no hay sitio. Esos que hablan mal de mí y de mis compañeros, preguntadle cuántas veces les ayudaron y cuantas veces les ayudé”.

El granadino quiso reivindicarse ante su gente: “Sebastián Pérez es un hombre de partido, de siglas que llevo en el corazón. Nunca daré la espalda a mi partido. Seguimos luchando”. Además, finalizó su discurso con un compromiso: “Volveremos a gobernar en dos años el Ayuntamiento de Granada y la Diputación de Granada, y ayudaremos a que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía”.

Finalmente, Pérez anunció cuál será su equipo en su primer turno de intervención. La lista que ha conformado Pérez muestra la gran renovación del Partido Popular de Granada, con hasta un 75% de ‘sabia nueva’ para el núcleo fuerte del mismo.

Tan solo dos repiten de las ocho personas que trabajarán día a día con el presidente provincial popular de Granada. Estos son Pablo García, como secretario general y número 2 del partido, y Jaime Sánchez Illescas, como vicesecretario de Capital.

También ha animado a sus compañeros de partido a acudir este domingo a apoyar la manifestación para reivindicar la permanencia en Granada de las secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).