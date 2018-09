Sebastián Pérez le tiende la mano a Cuenca para aprobar unos presupuestos en 2019

El portavoz de la candidatura de Sebastián Pérez a la alcaldía del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha avanzado esta mañana el compromiso de que el grupo popular en el consistorio capitalino respaldará la aprobación de los presupuestos para 2019 siempre y cuando el gobierno local cumpla con una premisa fundamental: que no se suba “ni un solo euro” en los impuestos directos a los granadinos y, además, se incrementen las partidas para mejorar la seguridad, la limpieza, las prestaciones sociales, las infraestructuras y las políticas de transporte urbano.

Díaz ha declarado que Granada no puede continuar con el desfase presupuestario actual, como consecuencia de seguir trabajando con los presupuestos prorrogados desde 2015. Por ello ha avanzado que el grupo popular trabajará responsablemente y con lealtad para desbloquear esta situación y garantizar que Granada tenga estabilidad presupuestaria, “gane quien gane” en las próximas elecciones. Además, ha asegurado que “hemos realizado un estudio riguroso de los presupuestos y hay recorrido suficiente para dar respuesta a esas necesidades” sin necesidad de seguir prorrogando las cuentas.

César Díaz ha aseverado que “Cuenca ha sido incapaz de cerrar con sus socios de investidura un proyecto de ciudad para Granada. Un gobierno municipal que no tiene un presupuesto carece de modelo de ciudad”. En esta misma línea ha declarado que “han sido dos años en los que ninguno de sus socios han estado a la altura”. Tal y como ha asegurado el portavoz de la candidatura de Sebastián Pérez, hay múltiples aspectos que padece Granada y que “tienen mucho que ver con la ausencia de un presupuesto” como: la suciedad, que la ciudad tenga casi el 50 por ciento de la flota del transporte urbano con más de 12 años, las carencias en la seguridad vial -como pasos de peatones sin pintar- o la reclamación de los intereses de demora por parte de empresas. Por ello ha asegurado que la capital no puede soportar seguir por más tiempo con esta situación.

Díaz ha reprochado al gobierno local que no haya cumplido con su palabra de iniciar las conversaciones para la aprobación de las cuentas en el pasado mes de agosto. Por ello, visto que el gobierno “de la improvisación y del autobombo”, no ha tomado la iniciativa, la candidatura de Pérez ha mostrado su voluntad de “ofrecer estabilidad presupuestaria” y que los ciudadanos no tengan que ser “los que paguen los platos rotos de un gobierno en minoría como el del PSOE”.

“En esta nueva etapa del PP que lidera Sebastián Pérez queremos poner fin a esta parálisis que padece Granada y que, desde luego, lastra su futuro y le resta competitividad respecto de su entorno”, declaró César Díaz. El portavoz ha pedido atender de forma “urgente y directa” las principales carencias de la ciudad, entendiendo que Granada no puede atender la realidad social y los crecimientos de la ciudad con unos presupuestos del año 2015. Además, ha mostrado su preocupación porque de seguir así, “vamos camino de poner en peligro prestaciones básicas y eso, por responsabilidad, no podemos consentirlo”.

Como datos para ilustrar este desfase presupuestario ha citado que en el 2015, la amortización de préstamos “era de 15 millones de euros” mientras que “en el 2018 hemos tenido que destinar 24 millones de euros”, por lo que “9 millones de euros no están consignados y necesitan contemplarse para evitar quitarlos de otras partidas”. “La subvención al transporte público en el presupuesto de 2015, era era de 10 millones de euros. En el 2018 está reconocida en torno a 15 millones de euros”, prosiguió. Igualmente ha citado que si los intereses de demora estaban en 2015 en “160 mil euros”, la cifra alcanza aproximadamente los “tres millones de euros” en 2018 y lo mismo sucede con las horas extras de la Policía Local puesto que la partida que recogen las cuentas de 2015 es de “100.000 euros” y en 2018 “vamos a terminar reconociendo cerca de 1 millón de euros”.