Sanz califica de “lamentables” y “demagógicas” las críticas de la eurodiputada Clara Aguilera sobre la línea del AVE a Granada

El delegado del Gobierno en Andalucía, ha calificado hoy de “lamentables” y “demagógicas” las críticas que la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera ha vertido en Bruselas sobre la futura línea del AVE en Granada, ya que la provincia granadina “está incluida en el Corredor Mediterráneo y el Gobierno de España está trabajando en todas las líneas que lo conectan con él” ha destacado.

Sanz ha recordado que la definición de este corredor fue aprobada por la unión Europea en el Reglamento 1315/2013 de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión nº 661/2010/UE, “e inserta en este corredor a la ciudad a través de las conexiones con Antequera y Almería”.

En este sentido, el delegado ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los vecinos de Granada, ya que, como se comprometió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “las obras del AVE estarán terminadas a final de este año”.

Al hilo de ello, ha enfatizado que la finalización de las obras del tramo Antequera-Granada el próximo mes de noviembre de 2017 y el inicio del proceso de pruebas y puesta en servicio desde esta fecha “es una prioridad tanto para Adif como para el propio Ministerio de Fomento.

No obstante, Sanz le ha recordado a la eurodiputada socialista que poner en servicio una obra ferroviaria “es complejo y pueden surgir imprevistos” como le está ocurriendo a la Junta de Andalucía con el tranvía de Granada, “que lleva varios meses en pruebas y no lo pone en servicio al no tener un nivel adecuado de incidencias”.

El delegado, además, ha señalado que la ejecución de las obras de la línea a su paso por Loja, en las condiciones que se han diseñado, van a permitir que toda la línea se complete en los plazos previstos. Así, ha explicado que “ni la necesidad de actualizar los proyectos que se habían elaborado para la construcción de la variante de Loja ni el consiguiente plazo necesario para la realización de esta obra son incompatibles con los plazos previstos por los Reglamentos Europeos”.

Por último, y con respecto al tramo Granada-Almería, Sanz ha dicho que el Ministerio de Fomento va a realizar un “plan de mejora integral de la línea que supondrá una inversión estimada de unos 363,5 millones de euros y que abarca actuaciones tanto de renovación, cambios de ancho de vía, electrificación y mejora de las instalaciones de seguridad y comunicaciones”.

“Con estas características, la línea permitirá la circulación de trenes de alta velocidad para poder llegar a Almería y el Gobierno dará continuidad al Corredor Mediterráneo”, ha subrayado el delegado del Gobierno.