Rui Silva: “La timidez me generaba algunos problemas”

Después de pasar desapercibido durante dos temporadas, Rui Silva ha conseguido hacerse con la portería del Granada CF, y lo ha hecho a base de trabajo y buenas actuaciones. Ahora, el guardameta luso trabaja para poner fin a su timidez y continuar creciendo para hacer realidad el futuro que se le augura desde su llegada a Granada. Todo ello lo ha repasado en una entrevista publicada por el club rojiblanco, en la que, además, ha relatado cómo ha convivido con el resto de porteros y cómo fueron sus comienzos en el fútbol.

El portero portugués ha recordado que cuando empezó a jugar, “con siete u ocho años”, lo hacía “de delantero, cuando jugaba al fútbol sala”. El tiempo le retrasó hasta la posición opuesta, bajo los palos, y “la verdad es que estoy muy contento”, pues “me gusta mucho la posición de portero”. Sin embargo, en su país no compartían su gusto. “No daban mucha importancia al portero, sino que preferían un delantero, un medio o un defensa”, explica el guardameta, que añade que “Muchas veces decían ‘el portero solo es para parar’, y eso no es así. Hay muchos factores importantes, como la técnica”.

Sin embargo, asegura que “la verdad es que en los últimos años la escuela portuguesa ha crecido mucho en porteros”, al igual que él lo ha hecho en su juego con los pies, bajo su punto de vista. “Soy un portero más maduro, también”, añade, tras lo que señala que “creo que eso fue lo mejor para mí”.

Sin embargo, aún le queda algo por mejorar: “Soy una persona un poco tímida y muy reservada”, asegura el guardameta, que confiesa que “la timidez que tengo me generaba algunos problemas”. Ante las cámaras del club, Rui Silva explica que “en el campo soy un jugador muy tranquilo”, tras lo que señala que “tengo que ser un poco más explosivo a veces, hablar más, cabrearme más, enfadarme, estar enchufado”. El ‘1’ rojiblanco sabe que “eso es muy importante para crecer, y como portero lo necesito”, aunque también tiene claro que “con los partidos y la confianza, te sale natural”.

En su faceta más personal, ‘la muralla nazarí’, como le denomina el club rojiblanco en esta entrevista, explica que “a mí me da igual si hablan bien o mal de mí en la prensa”, aunque admite que “cuando hablan cosas personales, me enfado un poquito”. Además, asegura que “soy muy alegre” y que “siempre intento estar bien con todos”.

Quizás esto le ayudó a llevar mejor la suplencia en sus dos primeras campañas en Granada, sobre lo que ha explicado que “siempre he respetado a mis compañeros, tanto a ‘Memo’ (Ochoa), como a Javi Varas y a Aarón, que también le respeto mucho”. El luso piensa que “eso es lo más importante en nuestro puesto, porque solo uno puede jugar”, y confiesa que lidiar con el banquillo “es muy complicado, tienes que trabajar siempre al máximo para que, cuando llegue tu oportunidad, estés bien para dar tu mejor versión”.

En cuanto a su adaptación a la ciudad, Rui Silva revela que “Granada me encanta”, matizando que “es una ciudad muy bonita que he disfrutado mucho desde el día en el que llegué aquí”. “Con el día a día he disfrutado mucho paseando y conociéndola”, indica el portero portugués.

En cuanto al arranque de la campaña, el portero rojiblanco destaca que “por suerte, hemos empezado bien la temporada y lo que deseo es que sigamos así, luchando, con mucha ilusión”, tras lo que asegura que “la afición va a disfrutar con nosotros porque tenemos un buen grupo”.