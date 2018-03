Rey Manaj golea y Sergio Peña descansa

Sergio Peña y Rey Manaj han puesto fin a su viaje con sus respectivas selecciones con un balance muy diferente. El mediapunta peruano, cuyo combinado nacional se enfrentó a Estados Unidos y a Islandia, solo jugó seis minutos en el primero de los encuentros, ante el combinado norteamericano.

Por su parte, el delantero albanés no jugó con su selección absoluta, que se enfrentó a Noruega y perdió por 0-1. Manaj ha jugado dos encuentros con la sub 21 albanesa, y no solo ha sido titular en ambos encuentros, sino que ha puesto fin a la ‘fecha FIFA’ con tres goles anotados.

En el primero de los encuentros que ha disputado ante Eslovaquia sub 21, Manaj marcó un doblete que no sirvió para que su equipo se llevase la victoria (2-3). En el segundo, el pasado martes, Manaj marcó el único gol de su selección en la contundente derrota por 4-1 de su selección.