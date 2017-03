Reunión en los próximos días para definir si será gratis, o no, el transbordo entre el metro y los autobuses urbanos

El metro está dando mucho que hablar, y eso que aún no está circulando. Si antes los comentarios hacían alusión a cuándo acabarían las obras de implantación del nuevo medio de transporte en la ciudad, ahora la conversación se centra en cuánto costará, y es que a menos de 15 días de que el metropolitano ‘eche a andar’ de forma paulatina, aún no se sabe con certeza cuánto costará, y si habrá, o no, transbordo gratuito con los autobuses de la capital.

Hace dos días, la Junta de Andalucía anunciaba, de forma unilateral, su tarifa de precios. El Ayuntamiento de Granada se molestó porque se había enterado por los medios de comunicación, y advirtió que el Gobierno andaluz no estaba empezando con buen pie las cosas. Sin embargo, la Junta de Andalucía, a través de su delegada de Fomento en Granada, Mariela Fernández-Bermejo, ha querido ‘suavizar’ la tensión que ha surgido entre su Administración y el Consistorio, y ha matizado que las tarifas del metro son una “propuesta” que se verá en una mesa técnica con el Ayuntamiento.

Fernández-Bermejo detalló que la “aprobación de una tarifa necesita de una tramitación previa” que requiere de “exposición pública”. La propuesta fue presentada ante las comisiones técnica y de participación social del Consorcio de Transporte dentro del proceso de participación previo a su aprobación, que es algo que corresponde al consejo rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que es la encargada de gestionar y la que decidirá las tarifas.

Dicho esto, que viene a decir que será la Junta de Andalucía la que tenga la última palabra en este asunto, Fernández-Bermejo ha afirmado que se sentará a hablar con el equipo de Gobierno local para tomar la decisión de si el transbordo con los autobuses de la capital va a ser, o no, gratuito. Esa mesa de trabajo tendrá lugar en los próximos días.

Reunión vital para el Consistorio, que ha dejado claro que se dejará la piel para que los transbordos no cuesten un céntimo a los granadinos. “Voy a pelear, a negociar, a sentarme y a buscar fórmulas de solución para poder contar con un sistema de trasbordo adecuado a lo que yo entiendo que es una magnífica oportunidad con la entrada en funcionamiento del metro (…) para que exista un sistema de intercambio de distintos sistemas, como el metro, los autobuses metropolitanos y los autobuses urbanos, que requiere un acuerdo”, señalaba el alcalde de Granada, Francisco Cuenca.

PROPUESTA DE LA JUNTA

Según la propuesta que ha hecho la Junta, el viaje en el metropolitano de Granada costaría 82 céntimos si se usa la tarjeta monedero del metro o la tarjeta multimodal del Consorcio de Transporte, un importe que se rebajaría hasta los 62 céntimos, si dicho viaje está precedido de un transbordo desde el autobús urbano o interurbano. El precio del univiaje sería de 1,35 euros, mientras que los trayectos de ida y vuelta costarían 2,70 euros.