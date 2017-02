Renta básica Universal: de lo inevitable a lo posible (y III)

Publicidad

En este tercer y último artículo sobre renta básica universal, le voy a cambiar el apellido, de universal, a incondicional, Renta Básica Incondicional (RBI), para que no haya dudas sobre “la renta básica de la que estoy hablando”. De esa que recibirían todos los individuos sin condiciones. Un ingreso periódico transferido a toda la ciudadanía, de carácter universal y sin exigencia de contrapartida. Y me centraré en diversas críticas a la RBI, diferentes de su financiación, tratada en el artículo previo.

Una de las críticas o miedos a la RBI es que mucha gente dejará de trabajar. El miedo a que la gente deje su empleo remunerado será para quienes tienen un empleo remunerado. En Andalucía, hay un millón de personas que lo buscan y no lo encuentran, así que esa visión resulta algo elitista y está pensada desde el mundo “las cosas están bien así y para qué las vamos a tocar”. ¿Con la RBI habría personas que no desearían trabajar de forma remunerada en empleos precarios, temporales e inciertos? Sí, las habría. Bienvenidas esas personas que tendrían capacidad para decir “no deseamos ser explotadas ni precarizadas porque ha aumentado nuestra capacidad de negociación”. Ya está bien.

Por otra parte, decir que la gente va a “dejar de trabajar”, es pensar en una lógica patriarcal del trabajo ligado a la producción de mercado. Mi abuela, que nunca fue asalariada, se hartó de trabajar, crio 3 hijos y 3 hijas en condiciones económicas muy regulares, cocinó todos los días, varias veces al día. Nunca tuvo vacaciones. Sus jornadas eran de 24 horas los 365 días del año. Tenía un trabajo garantizado. El miedo a que la gente deje de trabajar solo puede venir de una idea dualista producción-reproducción; del miedo a que dejemos de producir.

¿Realmente tenemos un problema de producción? Tengo el convencimiento de que el enfoque neoclásico de la Economía, dominante hoy en día, ha fracasado para resolver los problemas de la satisfacción de las necesidades materiales de la población. Se guía por principios que dan lugar a una reconocida desigualdad creciente que pone en peligro nuestro sistema de convivencia. El problema de nuestras economías no es de oferta. Hay sobrada capacidad productiva en el planeta, cada vez mayor. Lo hemos conseguido. No existe escasez de alimentos. De hecho, se tira comida en buen estado todos los días. El problema no es la capacidad productiva, sino la capacidad distributiva.

Aunque una parte del pensamiento feminista defiende la RBI, hay feminismos que sostienen que un ingreso periódico encerraría a las mujeres en casa y las retrotraería a las tareas domésticas y de cuidados. En este sentido, me gustaría hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, ese argumento me recuerda a la negativa de la izquierda a otorgar el derecho de sufragio a la mujer en 1931 porque nuestra preparación social y política era insuficiente debido a la influencia de la Iglesia y los partidos conservadores y que, por tanto, no podíamos votar responsablemente. Estoy con la valiente Clara Campoamor y repetiría hoy en día la pregunta que ella se hizo “¿De qué se acusa a la mujer? ¿De ignorancia?”. La segunda, es que para evitar que la mujer quede relegada a tareas domésticas, reproductivas y de cuidados, la RBI tendría que venir, sí o sí, acompañada de políticas que modifiquen redistribución de los tiempos de trabajo de cuidados y que pongan en cuestión los actuales modos de producir y vivir. Tendría que venir de la mano de una financiación que fortalezca los sistemas públicos de educación, salud y servicios sociales, incorporando las aportaciones del ecologismo y del feminismo.

La RBI es una herramienta tan potente que, bien acompañada por políticas que fortalezcan los derechos sociales y laborales, permitiría establecer un límite por abajo en un mundo que, hoy en día, nos deja empobrecernos hasta el infinito. La desgracia económica no es algo natural y el principal trabajo de economistas debería ser combatirla. Se puede combatir de forma colectiva, igual que se combaten la enfermedad, el analfabetismo. Igual que hemos combatido los desahucios. Si a largo plazo todos estaremos muertos, como reconocía Keynes, y no solo la especie humana, no tenemos tiempo. Ni tiene tiempo el planeta para el necesario cambio de lógicas productivas, ni tienen tiempo las personas que se encuentran en una situación de emergencia material que requieren soluciones inmediatas.

Hay quien dice que la RBI no acabaría con la pobreza porque el umbral se sitúa en una renta igual al 60% de los ingresos medianos del país y que siempre habría alguien viviendo por debajo de esa línea estadística. Sería deseable que, una vez implantada la RBI, dejáramos de contar y clasificar el número de pobres y nos dedicáramos a demostrar que la pobreza se puede eliminar. Tal vez dejaríamos de ser economistas del fracaso, en la Economía de la resignación porque existirían límites por abajo y para salvaguardar el planeta en que vivimos, por las generaciones futuras y por las presentes.