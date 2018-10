Pasadas las 6.30am, varios avisos de particulares avisaban al 112 sobre un incendio en un piso de la calle Martínez de la Rosa, concretamente en el número dos. Una dotación de bomberos se ha desplazado hasta el lugar para sofocarlo. A las 7 am dieron por finalizado el trabajo. Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local y Nacional. No hizo falta la presencia de emergencias sanitarias. No ha habido heridos.