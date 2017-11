‘ReciCreativa’, un nuevo concepto en Granada que aúna cafés con talleres de reparación doméstica

“Camarero, un café con tuercas”. No se trata de la bebida que pedirían personajes de ciencia ficción como ‘Terminator’ o ‘Robocop’. Es la nueva propuesta que aterriza en Granada bajo el nombre de la ‘ReciCreativa’, un espacio en el que todo parte con la idea de reciclar, crear y fomentar el encuentro e intercambio social amenizados con un café mientras se aprende a tapizar una silla antigua o se repara una bici. De ahí las tuercas.

El comienzo de “esta aventura” (así lo definen en su vídeo promocional en YouTube) es ya una realidad del Realejo llegada de la mano del colectivo Granada en Transición. Situada en la antigua ‘Brújula de Momo’, la reciclería se suma al proyecto que cada día va enganchando a más adeptos de los ‘Repair Café’. Hoy en día ya son más de mil ciudades repartidas por el mundo las que cuentan con un rincón de este tipo. Madrid, Berlín, París y ahora también en la ciudad de La Alhambra.

El interior está dividido en dos zonas: el taller con herramientas, sólo accesible para socios; y una cafetería donde hasta el aire que se respira está reciclado, desde los banderines decorativos hasta los tarros de especias que ahora albergan material de costura.

Una de las protagonistas de este rincón, Sandra, resume el ideario de ‘Recreativo’ como un lugar para “que la gente deje de tirar cosas” y aprender a remendar y reparar objetos cotidianos. “La idea es intentar reducir el volumen de basura que se tira a la calle intentando dando otra vida a las cosas. La finalidad es ambiental”, resume desde una silla que ya ha pasado por varias vidas.

El próximo sábado, 4 de noviembre, será la puesta de largo de la ‘Recicreativa’. Durante todo el día (de once de la mañana a once de la noche) habrá talleres de reciclaje gratuitos además de la proyección del documental ‘Mañana’, de Melanie Laurent y Cyril Dion y el concierto de la Ukelele Orchestra of Granada. Su horario habitual será de 17.00 horas a 21.00 horas los jueves y viernes, y sábados de 10.30 a 21.00.

CÓMO FORMAR PARTE

Para ser parte activad de esta iniciativa basta con hacer donativos a partir de cinco euros. De esta manera, se puede realizar suscripciones de un mes, tres, meses, seis meses o un año. Con cinco euros será ‘mecenas degustación’, o ’mecenas muy cafetero’ aportando 25 euros con los que obtienen una bolsita de tela, una chapa y ser socio durante seis meses; además de que tu nombre sea incluido en una de las paredes del local.

Otra de las patas que sostienen la reciclería es la campaña de micromecenazgo que están llevando acabo a través de la plataforma Goteo. El pasado 12 de septiembre se dio inicio al crowdfunding cuyo objetivo mínimo era de 4.000 euros y ahora mismo ya cuenta con un colchón de 5.910 euros aportados por 163 financiados. Todos ellos componen, mano a mano, una cafetería diferente donde poder planchar camisas mientras se disfruta de una tarde compartiendo y enredando retales.