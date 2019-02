Raúl Lozano dimite como director del Palacio de Congresos

“Creo que es un buen momento para dar lugar a otra etapa”, esa fue la idea que prendió la mecha del adiós de Raúl Lozano como director del Palacio de Congresos de Granada. Así lo ha confirmado el propio Lozano ante los micrófonos de COPE Granada, donde ha asegurado que “cambio de rumbo porque después de ser tan reivindicativo es bueno para el Palacio y la ciudad que haya aires frescos y entre una etapa con otras caras”.

Esta decisión empezó a fraguarse en Navidad, aunque asegura que “hasta hace poco he estado convencido de que me quedaban años”. Sin embargo, decidió seguir adelante con su resolución, escudado en que “me parece que tengo otras aventuras que correr y creo que es bueno para el Palacio que cojan el testigo otros agentes”. Pese a su adiós, Raúl Lozano ha asegurado que “voy a estar cerca del sector y seguir cooperando en lo que se me pida”. Así, deja el Palacio de Congresos en una posición bastante prolífica, pues “2020 y 2021 son años que van a ser muy buenos, tenemos una cosecha impresionante de congresos”.

“Estoy casi despidiéndome”, ha explicado en la emisora, “ayer hice mi último acto público, me despedí de muchísima gente, estoy dejando formalmente la responsabilidad”. Sin embargo, asegura que no se va “on ningún tipo de reproche ni resquemor, me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y peleado”. Pese a que opina “que hay un futuro espléndido”, ha manifestado que “todos tenemos que arrimar el hombro y a mí me toca hacerlo desde otra posición”, si bien no entra en sus planes salir del sector turístico.

“Es posible que haya alguien aliviado”, ha asegurado sobre su marcha, “pero creo que a nivel personal quien me ha tratado sabe que no hemos tenido problemas”. “No pasa nada por tener opiniones diferentes, nos tenemos que acostumbrar en Granada a hacer menos rumorología y afrontar los problemas”, ha indicado antes de finalizar “que me perdone cualquiera si me ha faltado algún decoro, pero me llevo mucha más amistad y me voy enriquecido”.