Raúl Berdonés: “El éxito de Secuoya ha sido el resultado de sumar mis metas con las de todos los profesionales que trabajan aquí”

Secuoya ya ha pisado a fondo el acelerador y parece que no hay quién pare a este grupo audiovisual . Acaba de cerrar un contrato importante con Canal 13 de Chile, un nuevo logro que afianza su expansión por Latinoamericana, en la que ya está implantada en Colombia, Chile y Perú. Y están trabajando para ‘acaparar’ México. En la cúspide de esta compañía se encuentra el granadino Raúl Berdonés, que puede presumir de haber forjado este ‘imperio’ en apenas una década, no sin mucho esfuerzo, horas y horas de trabajo y constancia. “He aprendido que para emprender tienes que creer en lo que haces. Es imprescindible tener claro que tu profesión ha de ser tu pasión”, asegura a GranadaDigital.

Por eso, por su entrega, actitud y proyección, le hemos pedido que sea otro de los invitados especiales que nos acompañarán el próximo 26 de junio en el Palacio de los Córdova para celebrar nuestro 15 aniversario con un evento en el que la comunicación, su ámbito profesional, será el eje vertebrador. Para la ocasión, además de más invitados especiales, contaremos con el apoyo de nuestros patrocinadores (Bankia, Emasagra, Oximesa, Grupo Trevenque, Cervezas Alhambra, Rossellimac, HispaColex Servicios Jurídicos, Centro de Formación Profesional Reina Isabel, Alsur y Borraja) y de nuestros colaboradores (Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Puleva, Otero, Fundación CB Granada, RCK, Indese Mercedes y Doctortrece).

Berdonés nos cuenta en esta entrevista lo decisivo que está siendo 2018 para la empresa. En unos meses inaugurarán ‘La Ciudad de la Tele’, “otro sueño cumplido” y asegura que el proyecto, un gran centro de producción y que ejercerá de epicentro de empresas audiovisuales, “va a cambiar el modelo de hacer televisión y cine en nuestro país”.

Este empresario granadino vive “a caballo entre Madrid y Granada”, pero procura escaparse a su ciudad natal lo máximo posible porque, según nos confiesa, ha querido que sus hijos crezcan en la ciudad que le vio nacer y en la que se formó como persona.

“La única forma de avanzar es confiar en tu talento y la pasión por lo que haces”

Pregunta (P.) La expansión de Grupo Secuoya es ya realidad. Enhorabuena, en primer lugar, por su nueva apuesta en Chile. ¿Un sueño cumplido?

Respuesta (R.) Sí, efectivamente es una realidad. La expansión internacional siempre ha estado en el ADN de Grupo Secuoya. A Colombia llegamos en 2015, a Chile en 2016 y actualmente está en continuo crecimiento. Secuoya cuenta a día de hoy con una verdadera red de productoras de contenido y servicios para la industria audiovisual que le permiten reproducir su modelo de negocio a nivel internacional, con operaciones abiertas en Rusia, norte de África y Oriente Medio. De la mano del contrato de externalización firmado con Canal 13 de Chile en virtud del cual hemos invertido más de diez millones de euros en infraestructuras locales, nos hemos convertido en uno de los principales players de servicios en Latinoamérica. Junto a este contrato, que ha contemplado la contratación de más de 350 profesionales en casi todas las áreas de producción, Secuoya firmó en enero de este año un contrato estratégico con Claro TV, en Colombia, para la prestación de servicios técnicos de producción, periodísticos y de talento para sus canales de televisión propios.

(P.) ¿En qué situación se encuentra ahora Grupo Secuoya en España? ¿Y qué perspectivas tiene en el sur de América?

(R.) Va a ser un año decisivo en Secuoya marcado, principalmente, por la inauguración de “La Ciudad de la Tele”, otro sueño que ya es una realidad. Se trata de un gran centro de producción que albergará proyectos propios y que ejercerá de centro neurálgico de las empresas audiovisuales que lo precisen. La Ciudad de la Tele, que estará en pleno funcionamiento en el último trimestre del año, marcará un antes y un después en el sector, albergando en un solo lugar todo lo necesario para el desarrollo de la industria lo que conseguirá, estoy convencido, cambiar el modelo de hacer televisión y cine en nuestro país: el audiovisual del futuro. Y respecto a Latinoamérica, está claro que hemos arrancado 2018 muy fuerte y no pensamos bajar el ritmo. A corto plazo, México es el objetivo de desarrollo en nuestros planes de negocio. Ya estamos realizando reuniones de trabajo en este país, tanto en el área de contenidos como en la búsqueda de alianzas con empresas locales para ofrecer servicios con Secuoya México. Tras el país centroamericano, en el año 2019 tenemos previsto desarrollar el negocio en una ciudad tan estratégica como Miami para extender nuestra presencia a Estados Unidos y, principalmente, al mercado hispano de ese país.

(P.) Cuando arrancó motores hace ya diez años, ¿se imaginaba este resultado?

(R.) Nunca he sido de sueños estrechos, pero, obviamente, nunca pensé que podríamos alcanzar tanto y llegar tan lejos, entre otras cosas porque jamás imaginé que podría rodearme del equipo con el que cuento en Grupo Secuoya. Cuando uno piensa en sus metas, lo hace teniendo en cuenta las herramientas de las que dispone y las capacidades propias. El éxito del grupo ha sido el resultado de sumar mis sueños y mis metas con las de todos y cada uno de los profesionales que trabajan aquí.

(P.) ¿Cómo es el Raúl emprendedor de hace una década en comparación con el de ahora? ¿Qué has aprendido por el camino?

(R.) Que el camino no es fácil y está lleno de obstáculos, y que la única forma de avanzar es confiar en tu talento y la pasión por lo que haces. He aprendido que para emprender tienes que creer en lo que haces, es imprescindible tener claro que tu profesión ha de ser tu pasión. También he aprendido a ser permeable: hay que escuchar a los que nos rodean porque eso enriquece los proyectos. Y lo último, ganar en humildad, ya que nos lleva a escuchar a los demás.

“Creo, sinceramente, que en gran medida les falta amplitud de miras”

(P.) Madrid es ahora es su epicentro laboral. ¿Se deja ver mucho por Granada? ¿Menos de lo que le gustaría?

(R.) Vivo a caballo entre Madrid y Granada porque si bien la capital es mi epicentro laboral, Granada es mi epicentro familiar. Mi familia vive allí y con ellos estoy todos los fines de semana. He querido que mis hijos crezcan en la ciudad que me vio nacer y en la que me formé como persona. De hecho, la sede administrativa de Grupo Secuoya está en Granada, lo que creo que demuestra mi apuesta por el futuro y la proyección laboral de esta ciudad.

(P.) ¿Qué tiene Granada y qué le falta para los emprendedores?

(R.) Creo que a los emprendedores granadinos les vendría bien pensar en el sector empresarial local como algo de lo que todos son partícipes y a lo que tienen que contribuir cada uno en su medida. La competencia entre ellos no debe estar reñida con una actitud colaborativa entre competidores. Creo, sinceramente, que en gran medida les falta amplitud de miras.

(P.) El próximo 26 de junio vamos a tener el placer de que comparta su tiempo con nosotros en nuestro evento de aniversario. Llevamos ya más de una década creciendo e intentado aportar nuestro granito de arena a la sociedad granadina. ¿Algún consejo/deseo para nosotros?

(R.) Que sigáis en la misma senda. La importancia de Granada Digital es indiscutible: es uno de los pilares informativos de la provincia. La labor pionera en el medio online que habéis acometido ha abierto camino para que hoy nuestra sociedad sea hoy día más plural, informada, rica y libre. Y quince años en el medio online es toda una vida y una muestra y garantía de trabajo bien hecho. Vuestra labor es esencial para ser vehículo de información no solo a los granadinos, sino a toda la comunidad andaluza y reflejar cómo es en realidad una sociedad tan entregada, trabajadora, luchadora y emprendedora como la granadina.