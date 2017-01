Rajoy: “Será el PP el que, más pronto que tarde, traiga la Alta Velocidad a Granada” | Galería

Con el sonido de las palmas de sus más férreos seguidores arropándolo, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, llegaba al Palacio de Congresos de Granada en la tarde de hoy para participar junto a Juanma Moreno –presidente del PP en Andalucía- y Sebastián Pérez –presidente del partido en Granada- en la inauguración de la Convención Regional del Partido Popular Andaluz.

Una ocasión que Rajoy ha querido aprovechar para mostrarles con seguridad a los granadinos que “será el PP el que, más pronto que tarde, traiga la Alta Velocidad a Granada”.

“Granada es estupenda, tiene de todo: cultura, playa, montaña. 2,6 millones de turistas se alojaron en Granada en el último año porque supieron valorar la riqueza histórica, cultural, gastronómica y humana de Granada”, ha comentado el presidente del Gobierno.

Una provincia que ha contado con la mayor inversión de su historia de mano de Mariano Rajoy, tal y como ha afirmado el presidente del PP en Granada, Sebastián Pérez. “Mariano, hoy el actual alcalde tiene una carta para ti. Ha dicho que Granada no está bien, que el Gobierno de España no funciona. Yo le digo hoy aquí al alcalde que estamos orgullosos de tener al presidente que más inversiones ha hecho en Granada en la historia de los 50 años de la ciudad y, que ha puesto en marcha la A-4 y la segunda circunvalación”, ha recalcado.

Sobre este asunto, el presidente del Gobierno de España ha indicado que “he visto a los siete alcaldes de las capitales y a uno no lo he podido ver”, además de que “el PP de Granada ganó las últimas elecciones generales –las de diciembre de 2015- y también ganó las de junio de 2016 con más diferencia aún y en la ciudad de Granada, que no lo olvide nadie, somos la primera fuerza política con casi 30 mil votos de diferencia del PSOE”.

Y es que, tal y como ha expresado Sebastián Pérez, los miembros del Partido Popular “estamos fuertes, unidos y después de las generales viene una Granada ganadora”.

EL PP SE SUMA A LA PETICIÓN DE “DOS HOSPITALES COMPLETOS”

Durante el pistoletazo de salida de la Convención Regional del PP Andaluz, Pérez ha hecho hincapié en la necesidad de que los dirigentes puedan “colaborar en la gestión de Sierra Nevada y la Alhambra” ya que “no es normal los escándalos que estamos viviendo”.

Otro de los asuntos que han puesto sobre la mesa los ponentes no ha sido otro que la reorganización sanitaria que ha hecho que miles de granadinos salieran a la calle en varias ocasiones para pedir una sanidad pública de calidad y dos hospitales con dos carteras de servicios diferenciadas.

Sobre este asunto, Sebastián Pérez ha comentado: “Este domingo, 55.000 almas se tiraron a la calle pidiendo dos hospitales completos. Queremos una sanidad digna, publica y universal, la que realmente merece Andalucía”. A lo que Juanma Moreno ha añadido: “Lo que debe hacer un dirigente ante una reclamación mayoritaria de la sociedad granadina es sentarse con los profesionales y los pacientes para dialogar y llegar a un acuerdo satisfactorio”.

“En Granada, los ciudadanos habéis salido a la calle de manera libre y espontánea a pedir algo que es justo, sensato, razonable. Algo que os merecéis el conjunto de los ciudadanos de Granada. Algo tan necesario como dos hospitales completos para la provincia”, ha incidido el presidente del PP Andaluz.

RAJOY ESPERA MANTENER LA BUENA RELACIÓN CON EEUU DURANTE EL MANDATO DE TRUMP

Mariano Rajoy, quien ha explicado que piensa presentarse a presidente nacional del PP, ha deseado que “acierte” Donald Trump en su etapa al frente del Gobierno de EEUU porque “sus decisiones son muy importantes no solo para los EEUU sino también para el conjunto de los ciudadanos del mundo”.

De ese modo, ha informado que desea mantener la relación con EEUU, pues “somos socios y aliados” y “hemos tenido una relación magnífica, provechosa y útil con el país con el gobierno de Obama y queremos tener la misma o, si es posible, mejor, con el nuevo presidente de EEUU”.

Para ver la galería, pulsa sobre la imagen