Rafa Paz: “Jugar un Mundial es lo máximo”

La Selección Española de Fútbol se encuentra, actualmete, preparando su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. Los 23 jugadores, que fueron seleccionados por Julen Lopetegui pero que ahora son entrenados por Fernando Hierro, buscarán su primer triunfo de la competición tras haber empatado ante Portugal en la primera jornada. Entre ellos, no hay ningún jugador granadino, algo que no resulta novedoso incluso con el buen rendimiento de José Callejón en las últimas temporadas. Solo un granadino ha podido representar a España en un Mundial. Fue Rafa Paz, que fue convocado por Luis Suárez para disputar el campeonato que se disputó en Italia en 1990 cuando jugaba en el Sevilla FC, equipo al que llegó tras formarse en el Granada 74.

Su nombre, pese a que han pasado 28 años de aquella cita, continúa siendo el único escrito en una página de la historia prohibida para los granadinos. “Me siento orgulloso, pero también me siento un poco frustrado”, explica el exjugador, pues “el que no haya salido ningún granadino más no es un buen dato”. Paz aboga por el fútbol granadino, y confiesa que “me gustaría que pudiéramos ver muy pronto algún ‘paisano’ defendiendo a nuestra Selección en un Mundial”, algo para lo que considera que “quizás debamos prestar más atención al fútbol base de la capital y la provincia”.

Su experiencia la recuerda como “el culmen a una trayectoria deportiva y a una aspiración deportiva”, pues “cuando uno es pequeño, sueña con llegar a ser en algún momento uno de esos futbolistas que pueden jugar en Primera División o en un equipo importante, y cuando lo voy consiguiendo, tras pasar por el Granada 74, los escalafones inferiores del Sevilla FC, el Sevilla Atlético y el primer equipo sevillista, “el último paso o la última conquista es poder ver cómo defiendes a tu país en un gran evento, como es un Mundial o una Eurocopa”. Para Rafa Paz, aunque ya había participado en Mundiales con las categorías inferiores de la Selección Española, acudir a Italia fue “lo máximo, a lo que todo jugador importante aspira”.

“La experiencia fue fantástica, fue poder convivir con la élite del fútbol mundial durante el mes y pico que estuvimos concentrados”, recuerda el exfutbolista granadino, que no olvida la ilusión con la que esperaban un posible choque ante Diego Armando Maradona, “porque si pasábamos a Yugoslavia nos esperaba un partido de cuartos con Argentina”. Pero, sin duda, uno de los mejores recuerdos que guarda Rafa Paz “Cuando te dan día de descanso y te dan la sorpresa de recibir a tus familiares y a tu esposa”, algo que, según ha explicado, “es un subidón, te vienes arriba”.

Otro de los momentos más importantes para el exfutbolista granadino fue el momento de su convocatoria. “Estábamos entrenando en el Ramón Sánchez Pizjuán y había expectación, tanto por la prensa como por la propia plantilla, porque sabíamos que sobre las doce o la una salía la convocatoria definitiva de Luis Suárez”, recuerda Paz, que también rememora que “mi llamada, a diferencia de la de mi compañero Manolo Jiménez, que era un fijo en la Selección, estaba un poco en duda porque estaba entre Eusebio Sacristán, del Barcelona, Txiki Beriguistain, yo…, varios jugadores que optábamos a solo una plaza”. Finalmente, Luis Suárez se decantó por él, lo que no solo fue motivo de alegría para él, sino que “todos mis compañeros me agasajaron y me hicieron una fiesta espectacular porque se confirmaba que iba a disputar junto a Manolo Jiménez el Mundial de Italia”.

Ahora, Rafa Paz vive el Mundial como cualquier aficionado, “con mucha ilusión, intentando transmitirle a mis hijos la emoción del torneo”. “Tengo la bandera de España detrás del televisor para apoyar desde casa”, asegura. El granadino considera que, ahora mismo, “está todo muy abierto”, pero “veo a la selección muy buen estado de forma, con jugadores que quieren demostrar cosas”. Entre ellos se encuentra Andrés Iniesta, del que señala que “con todo lo que nos ha dado, imagino que querrá darnos una buena despedida”. Su experiencia mundialista hace que “lo que me importa de la selección es que vaya de menos a más, porque hay selecciones que empieza muy bien y después van flaqueando”.

Las sensaciones que le transmite el combinado español son tales que, incluso, lo incluye entre los favoritos: “Argentina, Alemania, España y Brasil siempre son candidatas”, aunque ha visto “inoportuna” la destitución de Lopetegui. Rafa Paz considera que “la parte principal y el detonante de todo ha sido el Real Madrid”, a lo que añade que “creo que debería haber gestionado este movimiento de otra manera, porque no puedes, a dos días del inicio de un campeonato, alterar a un conjunto, y menos a tu selección, ya que eres el club señero de la Liga española, el equipo que más puede presumir de ser grande a nivel mundial, y cualquier movimiento de este tipo puede tener mucha repercusión”.

Pese a ello, tiene claro que “a Rubiales, el presidente de la RFEF, no le ha temblado el pulso y ha hecho lo que tenía que hacer”, algo a lo que suma que “creo que estamos ante un futuro gran presidente de la RFEF”. “Después, está Julen, que le conozco desde los 16 años porque hemos sido compañeros en todas las selecciones, y es una persona excelente y un gran profesional”, explica Paz, que piensa que “que se ha visto inmerso en una burbuja que no le correspondía y que es muy difícil de manejar”.

Pero eso no evita que, en su pronóstico, España sea campeona del mundo. “Yo pienso al cien por cien que va a ganar España, la veo con alegría y potencial, pero es difícil”, explica, pues “hay muchas etapas y cualquier resbalón te puede mandar a casa”, aunque “espero que no, hay que ser solventes hasta el final”.