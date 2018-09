Quique firma la primera derrota del Granada CF (2-1)

El Granada no fue capaz de puntuar en La Coruña. Seis jornadas después, los de Diego Martínez perdieron su condición de invictos ante uno de los máximos favoritos al ascenso: el Deportivo. Apagados en ataque y con desconexiones en defensa, los rojiblancos (en esta ocasión de negro) no lograron incomodar en ningún momento a Giménez, guardameta local, que hizo de espectador hasta que Montoro decidió que no finalizase el partido con la portería a cero.

Poco reseñable dejó una primera parte con alternancias de posesión y mucha lucha en la medular. Uno atacaba, otro defendía y, llegado el momento, intercambiaban roles para volver a invertirlos más tarde. Un partido digno de Segunda y, especialmente, de candidatos a los puestos altos. Pocos errores, brega y respeto al rival reinaron durante toda la primera parte, lo que lastró especialmente el ataque de los de Diego Martínez.