“Queremos reinventar el trabajo temporal en la hostelería”

A Alejandro Valero, granadino y licenciado en Derecho, hace un par de años, se le encendió la bombilla y decidió plasmar su idea en un programa de aceleración de startups de Fundación Cruzcampo. Dada la amplia oferta de aplicaciones móviles y plataformas relacionadas con el empleo, Valero quiso distinguirse del resto y ha desarrollado una app que permite conseguir un empleado extra, dentro del sector hostelero, que se plante en la puerta del local y se ponga el mandil en menos de dos horas. La rapidez es, sin duda, uno de los platos fuertes de esta apuesta emprendedora, pero no es la única. La legalidad también juega un papel muy importante. “Gestionamos el alta en la Seguridad Social las 24 horas al día los 365 días al año. Con esto lo que hacemos es evitar dinero negro y profesionalizar un sector alejándolo de la precariedad, ya que se paga al trabajador según convenio”, responde Valero.

Ahora, ‘Busco Extra’, después de hacerse con el Premio AJE Granada 2018 por ‘iniciativa emprendedora’, competirá ahora con el resto de provincias andaluzas al premio regional que AJE tiene previsto entregar en Granada el 26 de abril de 2018 en el Pabellón de las Artes.

Pregunta (P.) En primer lugar, enhorabuena por vuestro Premio AJE Granada 2018. Ahora toca pelear con el resto de las provincias andaluzas. Si seguimos la inercia del pasado año, los galardonados de AJE Granada han sido a su vez ganadores a nivel regional, quedando como una de las asociaciones de jóvenes empresarios que más ediciones regionales ha conseguido. ¿Vais con la intención de recoger el testigo?

Respuesta (R.) Lo cierto es que el hecho de saber que el año pasado los representantes de Granada fueron los ganadores a nivel andaluz nos deja claro que la labor que se hace desde AJE Granada es totalmente impecable. Nosotros siempre vamos con intención de darlo todo independientemente de si es un premio, jornadas o en nuestro día a día. El hecho de haber sido ganadores en Granada ya es un orgullo increíble porque es mi tierra y hace especial ilusión y, claro, si a nivel andaluz ganamos, ¡sería increíble!

(P.) ¿Qué ha significado para Busco Extra este reconocimiento?

(R.) A nivel particular, como fundador de BuscoExtra y granadino, me hizo una ilusión especial recibir este premio en mi tierra; y para BuscoExtra ha supuesto un nuevo empujón a nivel de visibilidad y motivación, pues cada premio nos ayuda a seguir trabajando duro y no es ni más ni menos que una confirmación de que el camino por el que vamos es el correcto.

(P.) Cuando escuchas o lees la palabra ‘emprendimiento’, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Crees que la sociedad hoy día valora el trabajo que hay detrás y los retos que supone?

(R.) Emprendimiento a día de hoy la verdad que tiene unas connotaciones bastante “encontradas”, ya que por una parte parece que hay cierta “moda” en torno a la palabra y, a la vez, desconocimiento. Por experiencia propia, la palabra emprendimiento lleva detrás horas, horas y horas de trabajo que, desde un inicio no van asociadas a una remuneración, pero que la gratificación personal que aporta en una fase inicial es suficiente. Lo más importante para cualquier emprendedor desde un inicio es el apoyo y la visibilidad ya que cuando empiezas cuentas con poco dinero para darte a conocer, por eso el apoyo de instituciones locales es tan importante y necesario en fases tempranas.

(P.) Hablemos de vuestro proyecto. ¿Qué le diferencia de otros servicios de oferta y demanda de empleo?

(R.) La principal diferencia es esa misma, que no es un portal de empleo. Es decir, en BuscoExtra no tienes que poner una oferta y esperar a que te lleguen CV y filtrarlos sino que el hostelero directamente dice día y horas y los candidatos que aparecen ya están disponibles para trabajar. Además de esto, nosotros, a diferencia del resto de apps de búsqueda de empleo, garantizamos que en un plazo máximo de 2 horas el candidato puede estar en el establecimiento y, lo más importante de todo, gestionamos el alta en la Seguridad Social las 24 horas al día los 365 días al año. Con esto lo que hacemos es evitar dinero negro y profesionalizar un sector alejándolo de la precariedad, ya que se paga al trabajador según convenio.

(P.) Ya contáis con 2.000 usuarios únicos y 150 establecimientos registrados entre Málaga, Granada y Madrid. ¿Tenéis marcado un objetivo más ambicioso?

(R.) Lo cierto es que en vista de los datos de crecimiento y adquisición esperamos contar con más de 50.000 usuarios únicos para finales de año y más de 5.000 establecimientos a lo largo de la geografía nacional. Hasta ahora, aunque el crecimiento ha sido rápido, no hemos explotado todo nuestro potencial porque no teníamos definido un equipo de ventas como tal, cosa que a día de hoy sí tenemos, por lo que hemos marcado unos objetivos ambiciosos pero alcanzables.

(P.) Detrás de este servicio, hay un equipo humano detrás. Cuéntanos quiénes forman el ‘motor’ de Busco Extra.

(R.) Sin el equipo humano, que día a día damos el máximo en BuscoExtra, sería totalmente imposible. Si bien es cierto que la idea de BuscoExtra fue mía desde un inicio, sin mis socios y cofundadores sería totalmente eso, una idea. Así que, tras tener la idea me presenté a un programa de aceleración de startups de Fundación Cruzcampo y fue allí donde conocí a Rubén, Enrique y Pablo que a día de hoy son mis socios, cofundadores y piezas clave en BuscoExtra. Así nació el proyecto, nos constituimos como empresa en mayo de 2017, lanzamos nuestra app en septiembre de 2017 y a día de hoy somos un equipo de 11 personas con oficinas en Málaga, Granada y Madrid como sede central. Así, el equipo está compuesto por Enrique Arrabal, Rubén Triviño, Pablo Ortuño, Ana Rodríguez, Cynthia García, Alberto Bruna, Daniel Gutiérrez, Jose Luis López, Alejandro Jolín, Begoña Repiso y por mi, Alejandro Valero.

(P). ¿Qué metas tenéis en mente?

(R.) Nuestra principal meta es la de reinventar el trabajo temporal alejando la precariedad y garantizando las condiciones para el trabajador extra y la comodidad y legalidad para el empresario. Todo sin perder un servicio de calidad y ágil. Queremos ser la referencia de contratación en hostelería y restauración a nivel nacional.