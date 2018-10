¿Qué es el fraccionamiento de la prima del seguro?

La mayoría de las aseguradoras nos ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago del seguro, de esta forma, en vez de pagar la prima de la póliza de una sola vez, los asegurados pueden abonarlo de forma mensual, trimestral o semestral.

El fraccionamiento de pago en los seguros es una ventaja que ayuda a poder suscribir pólizas más interesantes, esto es, con mayores coberturas, ahora bien, el fraccionamiento por lo general supone un aumento en el precio del seguro. A veces, las aseguradoras, en lugar de aumentar la prima cuando se fracciona ofrecen como ventaja reducirla a quien opta por pagarla de una sola vez. Es por ello que es importante analizar detenidamente de cuánto es el aumento para determinar si merece la pena fraccionar el pago en lugar de hacerlo en una sola vez.

Es importante distinguir el pago fraccionado con la prima única. En los seguros de prima única el pago se hace por anticipado y de una sola vez para toda la duración del seguro, sin embargo en los seguros de prima fraccionada, la prima se paga periódicamente en los plazos establecidos en el contrato, durante la duración del mismo.

Es importante tener claro que la prima del seguro, salvo algunas excepciones, es una anualidad y pagarla en varias cuotas es una posibilidad de pago que ofrecen las aseguradoras, pero asumir el coste del seguro en varias mensualidades no significa fraccionar el contrato. Por ello, al realizar el contrato, el asegurado está obligado a realizar todos los pagos pactados con la compañía. Con independencia de que durante el tiempo de cobertura desaparezca el objeto del riesgo (por ejemplo en el seguro del vehículo, esté quede siniestro total o se venda) la obligación de abonar las cuotas pendientes no desaparecen, aunque si queda prevista esta situación por la Ley de Contrato de Seguros. En definitiva, el hecho de fraccionar el pago de la prima del seguro no significa que la cobertura se esté contratando por tiempos diferentes, la póliza del seguro es anual a pesar de que el pago de la prima lo hagamos por meses.

Es importante que antes de contratar un seguro comparar las distintas opciones de pago que ofrecen las aseguradoras y sobre todo las coberturas, y en cualquier caso siempre es recomendable acudir a un profesional tanto para la contratación de las pólizas, como para los problemas que surjan después.