Pues sí, el AVE vendrá en junio

Estamos a 28, que viene tres días después del 25, que vino un día después del 24, aquella ‘pentacolumnada’ fecha con la que Fomento trató de contrarrestar una verdad revelada: que el AVE no estará en Granada hasta junio de 2019, como avanzó en su día ‘Granada Hoy’. Es decir, después de las elecciones. Una verdad revelada que este pasado martes, día 25, se vio confirmada por el propio ministro de la cosa, José Luis Ábalos a la sazón, que giró por fin a Granada una visita tantas veces pospuesta que su anuncio se remonta a los tiempos del Gobierno anterior.

Con el anuncio-confirmación del ministro queda algo más en evidencia aquella ‘pentacolumnada’ noticia: ‘La cuenta atrás para el AVE de Granada echa a andar el 24 de septiembre’ (o algo así), con la que el filtrado paseábase la tarde del ‘scoop’ creyendo en su ensoñación que desmentía lo que ahora confirma Ábalos. Sorprende que tan importante y hueca primicia -que moría en el titular por más que se masticase el chicle- no fuese recordada cuando el avanzar de las hojas del calendario nos trajeron al anunciado 24 de septiembre en que ha comenzado una cuenta atrás para algo que a todos tranquilizó: que este periodo de pruebas tiene como objeto evitar que los trenes circulen por la misma vía y, de paso, que choquen. (A veces, no citar la fuente tiene una función piadosa, no sea que nos recuerden el día también ‘pentacolumnado’ en que apareció Lorca…)