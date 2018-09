Puerta grande para Pablo Alborán en Granada | Galería

Granada se despidió anoche del verano, pero no lo hizo con lágrimas. Al menos, las que brotaron de los ojos de las miles de personas que anoche llenaron la Plaza de Toros no se vertieron por ello. Pablo Alborán volvió a la ciudad de la Alhambra para amenizar el equinoccio de otoño y hacer realidad el sueño de sus fans granadinos, que no pudieron contener la emoción al verle actuar en vivo.

El cantautor malagueño regresaba a Granada con motivo de su tour ‘Prometo’, y lo hizo por la ‘puerta grande’ en el primero de los dos conciertos que dará este fin de semana. La gira, nunca mejor dicho, prometía ser un gran éxito, y lo fue durante la actuación de la pasada noche, para la que hacía varios días que se colgó el cartel de ‘no hay entradas’ en las taquillas.