Puentedura: “Si Cuenca sigue así, va a ser el culpable de que en las próximas elecciones municipales pueda gobernar el PP” | Vídeo

Nombrar a Francisco Puentedura es ponerle cara a Izquierda Unida en la ciudad de Granada. Este granadino nacido en Luxemburgo lleva ya muchos años haciendo oposición en el Consistorio, donde guerrea, reivindica y denuncia todo aquello que entiende fuera de sus ideales, de la normalidad e incluso de la legalidad.

Con la entrada del nuevo año, el concejal de izquierdas ha pasado por Granada Digital para hacer un balance del pasado 2016 en la política municipal. Siempre con un sentido crítico muy agudo y con la increíble capacidad de llevar en la cabeza todos los temas y entresijos que ocupan al Ayuntamiento y las preocupaciones de los ciudadanos, Puentedura contestó de manera extensa un cuestionario que repasa el momento actual de la ciudad.

Aunque su gesto es serio y algunas de sus intervenciones, especialmente las plenarias, pueden incluso a llegar a ser airadas, Paco Puentedura goza de un sentido del humor muy inteligente, que aflora casi en cualquier momento, incluso realizando este cuestionario en el que se tocan desde temas internos del Ayuntamiento, has los objetivos de IU para este 2017, pasando por transportes, presupuestos, urbanismo y hospitales, entre otras cosas.

Pregunta (P): Aunque ya llevamos gastado un mes de este año, ¿qué balance podría hacer de la política municipal en 2016?

(R): Lo que ha destacado más durante el pasado año ha sido el terremoto político que ha vivido el Ayuntamiento de Granada con la ‘Operación Nazarí’, tras la detención del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, además de otros cargos directivos.

Este hecho supuso la oportunidad para un nuevo cambio, para un giro de 180 grados en la gestión política de la ciudad. Ese cambio de rumbo en los últimos meses se está resistiendo bastante.

“Cuando un Ayuntamiento tiene trabajando a personas investigadas está comprometiendo su independencia”

(P): ¿En qué sentido?

(R): Ha habido un cambio de caras, pero no de políticas. Recientemente, IU ha denunciado cómo hay órganos del Ayuntamiento, donde altos cargos directivos, algunos de ellos investigados en dicha trama de supuesta corrupción, siguen formando parte de la toma de decisiones del día a día. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Contratos, de cuatro miembros, tres están siendo investigados.

Cuando un Ayuntamiento, que gestiona procedimientos de contratación por valor de más de 100 millones de euros al año, tiene trabajando a personas investigadas, está comprometiendo su independencia. Esos cambios que deberían producirse se están resistiendo.

Tampoco apunta a nada bueno el hecho de que la directora del área de Urbanismo haya dimitido, y no se sabe quién va a sustituirla ni cómo se va a plantear la famosa auditoria en el área de Urbanismo.

Hay que volver hacia atrás y restituir la legalidad y volver a defender el interés público, que fue el camino del cual nunca se tuvo que apartar el Ayuntamiento de Granada.

(P): Cuando dices que hay cambio de caras, pero no de políticas, ¿te refieres solo al personal administrativo o también hablas del equipo de Gobierno?

(R): No hablo solo de puestos directivos en el Ayuntamiento, ni de métodos que no se están desligando de la antigua etapa gobernada por el Partido Popular. Hablo de políticas en el día a día que afectan a Granada.

Por ejemplo, en el tema de la LAC, cuando Francisco Cuenca era portavoz del grupo municipal socialista bien criticaba el nuevo modelo de transporte público; pero, desde que es alcalde, aún no ha presentado la reordenación de los autobuses ni ha acabado con el desastre de la LAC.

Nueve meses después de la entrada del PSOE a la Alcaldía, aún no hay un proyecto de presupuesto que empiece a dar soluciones estructurales a los problemas económicos y a garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos. Estamos ante una deuda de más de 300 millones de euros que hay que afrontar con decisiones valientes.

El expediente de las ordenanzas fiscales para nada ha resuelto dichos problemas. En un momento donde la prioridad del Consistorio debe ser la lucha contra el fraude fiscal y buscar más progresividad fiscal, nos enteramos de que ha habido más de 32 millones de euros en deudas tributarias que no se han cobrado. La inmensa mayoría de los deudores son promotores urbanísticos, algunos también investigados en el marco de la ‘Operación Nazarí’, que deben millones de euros. No sabemos dónde están los requerimientos de estas deudas ni qué se está haciendo para que no prescriban. Y, mientras tanto, los impuestos y tasas suben para el resto de la ciudadanía, cuando hay familias con rentas bajas que no pueden hacer siquiera frente al recibo del agua o al pago del IBI. O esa auditoria en la economía municipal toma cuerpo, o el cambio de gobierno será una oportunidad frustrada para Granada.

“Mi grupo ha propuesto mayor progresividad fiscal con una reforma del callejero fiscal”

(P): El 2016 acabó con la aprobación de las ordenanzas fiscales y, por circunstancias del PP, usted tuvo en sus manos el voto decisivo, ¿qué piensa de los que dicen que un solo concejal no sirve de nada?

(R): Creo que la ciudadanía ha visto que IU llega a todos los barrios y está puesto al día de los asuntos municipales.

Mi grupo representa a más de 6.500 votantes de la ciudad. Cuento con un gran grupo de compañeros y compañeras que echan una mano importante a la hora de hacer más visibles a Izquierda Unida, además participar en muchas decisiones que tiene que tomar el Ayuntamiento. Si otro grupo, con más concejales, no pueden o saben ejercer la oposición, es su problema. Desde IU siempre hemos sabido trabajar y, lo más importante, hacerlo con convencimiento.

(P): Quedan pendientes de aprobación los Presupuestos municipales. ¿Crees que saldrán adelante este año?

(R): No tengo una bola de cristal ni estoy en la cabeza del equipo de Gobierno para saberlo, pero sí considero imprescindible que este año contemos con un nuevo presupuesto.

En la situación económica que se halla el Consistorio, en la que se están incumpliendo muchos requisitos de la Ley de Estabilidad Financiera y en la que, además, ya hay amenaza de intervención por parte del Ministerio de Hacienda, o se da un giro y se empieza a buscar soluciones con un presupuesto municipal, o nos podemos encontrar con recortes durísimos.

Con lo cual, para la propia supervivencia del Ayuntamiento, es imprescindible poder alcanzar un presupuesto.

(P): ¿Qué propuestas tienen desde IU para el tema económico?

(R): IU le ha presentado al equipo de Gobierno 16 propuestas para empezar a resolver los problemas económicos.

En materia de ingresos, mi grupo ha propuesto mayor progresividad fiscal con una reforma del callejero fiscal, de tal modo que el Ayuntamiento cargue más ingresos sobre quien más capacidad económica tiene, y no sobre las rentas más bajas.

También es necesario elaborar un plan para el aumento la población en la ciudad, que esté bien contabilizado porque, actualmente, existen dos cifras de habitantes en Granada, una la que marca el padrón municipal y otra la recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay una diferencia aproximada de 30.000 personas. Existe un problema con la Unidad del Territorio, encargada de trasladar los datos al INE, que implica que haya muchos granadinos que no están dentro del censo. Eso es algo que no solo implica problemas administrativos, sino también a la hora de que otras Administraciones hagan transferencias de dinero para programas que dependen del número de habitantes. Son ingresos que se pierden, y que en años pueden llegar a alcanzar una cifra millonaria, que podría permitir más financiación en políticas sociales.

En materia del gasto también hemos planteado medidas como, por ejemplo, la reducción de las horas extras. Crear empleo público generaría empleo y eliminaría estas horas extras.

Por otro lado, también hemos planteado resolver los problemas orgánicos del transporte, en especial de la LAC. Por ese agujero negro se han perdido seis millones de euros y también muchos viajeros.

“La ausencia del alcalde de Granada para la reivindicación de los dos hospitales es lo más terrible que le ha pasado a la ciudad”

(P): El equipo de Gobierno local quiere esperar al funcionamiento del Metro para replantear el mapa del transporte en Granada…

(R): Si el problema para reordenar el transporte público se debe al retraso del metropolitano, el Ayuntamiento tendrá que reclamar a la Junta de Andalucía el sobrecoste que está suponiendo el que el Metro no esté en funcionamiento. Según las últimas noticias, tampoco va a estar listo para finales de marzo. La Junta de Andalucía miente de forma sistemática cada vez que habla del metro y también de otros asuntos, como el de los hospitales.

Esas mentiras le están costando al Consistorio un millón y medio de euro. Tiene que reclamarlo a la Junta de Andalucía.

Lo que me extraña es que el alcalde, que es muy exigente con el Ministerio de Fomento respecto al AVE, esté completamente callado con los retrasos del metro. No podemos tener un alcalde al que le pese más el carné del PSOE y estar arrodillado ante Susana Díaz que defender los intereses de Granada.

(P): ¿Cómo ven desde su partido los nueve meses de gobierno socialista?

(R): Si Cuenca sigue así, va a ser el culpable de que en las próximas elecciones municipales se abran las puertas de par en par al PP para que gobierne la ciudad, y lamento decir esto. Desde IU trabajaremos y haremos lo posible para evitar que esto suceda.

El alcalde se está equivocando, y lo que es peor: no está tomando decisiones valientes que son necesarias: un plan especial para el Albaicín, la reforma de las líneas de autobús, la auditoría en Urbanismo…

Sin embargo, da más la sensación de que el alcalde está aquí de paso. No sé si es porque Susana Díaz le ha prometido algo y ve que no va a repetir como candidato y quiere llevarse bien con la Junta, en vez de mantenerse más tiempo en la alcaldía. Él sabrá.

La ausencia del alcalde de Granada para la reivindicación de los dos hospitales es lo más terrible que le ha pasado a la ciudad. Cuando la ciudad de Granada se moviliza exigiendo dos hospitales completos, y el alcalde mira a otro lado arrodillándose ante Susana y despreciando a miles de granadinos, al final eso daña al Ayuntamiento y demuestra que no ha sabido estar a la altura de la ciudadanía.

El único punto al que ha prestado más atención ha sido al proyecto de ‘Granada, ciudad el rock’ y al de la música en vivo, pero se está convirtiendo también en un gran fraude porque hay una incoherencia. Mientras en Fitur vendía ese lema, mantiene en la ciudad una ordenanza que prohíbe y criminaliza la actividad creativa y la música en vivo.

Aún está a tiempo de rectificar, pero con esto quiero decir que el Partido Popular esté habilitado para volver a gobernar porque sigue siendo un partido manchado por la corrupción.

“Si la investigación de Cuenca se complica más, los primeros que exigiremos que no acabe su mandato seremos nosotros”

(P): El hecho de que Paco Cuenca esté investigado judicialmente, ¿es comparable al caso de Torres Hurtado?

(R): Él, hasta ahora, no ha sido detenido. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta investigación. En el momento en el que aparezca un auto que diga que Cuenca, en su etapa como delegado de la Junta, haya tenido algún tipo de responsabilidad mayor de la que ahora se le señala, seremos los primeros en exigir su dimisión con contundencia.

(P): ¿Cree que el actual alcalde acabará su mandato?

(R): No lo sé. Si la investigación de Cuenca se complica más, obviamente los primeros que exigiremos que no acabe su mandato seremos nosotros. Si lo que se plantea es una moción de censura para volver a poner al PP, con IU que no cuente nadie.

“El alcalde tiene un problema y es que es un “bien-queda“

(P): ¿Se respiran aires reales de consenso entre los grupos de gobierno?

(R): El alcalde tiene un problema y es que es un ‘bien-queda’, y yo se lo digo con cariño. A todo el mundo no se le puede decir que sí a todo, porque si lo haces, luego no puedes cumplir con la inmensa mayoría de la gente, y eso acaba frustrando a las personas.

Yo me reúno mucho con él, y cuando le planteamos nuestra visión, a todo nos dice que sí, pero luego pocas cosas se materializan. Eso no ayuda al debate.

Si tenemos claro que cosas nos unen y nos separan, sobre lo que nos separa, podremos construir puentes, pero si no hay nitidez en las opiniones, resulta complicado poder llegar a acuerdos. Me da la sensación que en el Ayuntamiento de Granada vivimos en el Día de la Marmota. Siempre damos vueltas a los mismos temas sin aterrizar. Eso no es dialogar eso es entretener

Es preferible tomar cuatro o cinco decisiones consensuadas, que estar debatiendo sobre 15 o 20 asuntos, en los cuales nunca vas a aterrizar. La lentitud en el funcionamiento del Ayuntamiento no se produce porque no lleguemos a acuerdos, sino porque todo lo quieren llevar a debate, sin que el equipo de Gobierno diga cuál es su postura. No se atreve. Están acogotados y hasta q no se suelten m al final no se podrán solucionar los problemas.

(P): Fuera del Consistorio, ¿cómo acoge la derogación de la fusión hospitalaria?

(R): Está muy bien que se dimita o se cesen a los responsables de este desastre que se ha utilizado como excusa para reducir en más de 400 profesionales la sanidad pública; y está muy bien que se derogue el decreto de fusión, pero todo esto se tiene que materializar en un cambio. Ya se tendría que estar tomando las decisiones para que la Junta dialogue con la plataforma de ciudadanos y profesionales y que garantice que los granadinos van a tener dos hospitales completos y con urgencias finalistas.

(P): ¿Qué valoración hace de la visita del ministro de Fomento y el nuevo plazo para la llegada del AVE?

(R): En primer lugar, que Fomento compense este retraso pagando las obras soterramiento del AVE a su entrada a Granada. Y, por otro lado, del mismo modo que el ministro de Fomento se ha comprometido con Bilbao y con otras ciudades, que lo haga con Granada.

Cada vez que viene un ministro pretende empezar desde cero y anuncian un nuevo retraso. Estamos en una situación kafkiana, ante una agresión y una falta de respeto por parte del ministro y por parte de Mariano Rajoy, que estuvo en Granada y no se comprometió.

Nosotros proponemos es una movilización en Madrid para exigir el fin de este aislamiento ferroviario.

“Queremos ser el altavoz en el Ayuntamiento de quiénes el gobierno municipal no escuche”

(P): ¿Es un caos el transporte público en Granada?

(R): Es un caos por falta de planificación. Se antepone el vehículo privado a los sistemas de transporte sostenibles. Es perder la oportunidad de que Granada garantice su futuro. Cuando se agote el petróleo, ¿cuáles son las conexiones va a tener Granada? Ya se debería anticipar la movilidad para no quedar aislados, subdesarrollados y empobrecidos.

(P): ¿Cuáles son sus objetivos para este año 2017?

(R): En primer lugar, ser el altavoz en el Ayuntamiento de quiénes el gobierno municipal no escuche: los vecinos que sufren cortes de luz, los barrios ignorados, las organizaciones que luchan contra la pobreza o colectivos más vulnerables, como el de personas mayores y el de la infancia.

Por otro lado, seguir siendo un grupo municipal de peso. Creo que nuestra voz se escucha y se respeta porque hacemos propuestas realistas y hemos demostrado nuestra capacidad de incidir en temas importantes de la ciudad.

