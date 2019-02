Proponen 23 medidas para mejorar la calidad del aire de Granada

Este jueves tendrá lugar una reunión convocada por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, con los alcaldes del Área Metropolitana para abordar desde una perspectiva supramunicipal las posibles soluciones al problema de la contaminación. “Una gran alianza metropolitana” en la que estén implicadas todas las administraciones con competencias en esta materia es lo que pretende el alcalde de la ciudad granadina, donde ya se han adoptado algunas medidas para mejorar la calidad del aire. Ante esa reunión, la Mesa Por el Clima de Granada propone 23 medidas que considera necesarias contra la grave contaminación atmosférica que afecta a la zona y que perjudica gravemente la salud de la ciudadanía.

La Mesa Por el Clima de Granada espera que de la reunión de este jueves salga “el compromiso de poner en práctica en plazos concretos, las medidas necesarias y contundentes para erradicar la contaminación y evitar la emisión de Gases de Efecto Invernadero”. Entre esas medidas deben figurar “prioritariamente las tendentes a reducir el tráfico motorizado, en concreto los que utilizan motores de combustión interna, principales causantes de la contaminación”. Por lo tanto, considera que no se trata de “reorientar el tráfico hacia otras vías, ya sean viejas o de nueva construcción como la segunda circunvalación, sino que se trata de disminuirlo drásticamente”.

También considera que se debe “potenciar la movilidad a pie, en bicicleta o patín y todos aquellos medios que no usen energía externa y mejoren la salud de sus usuarios” y que las “inversiones en infraestructuras de transporte deben ir destinadas a ampliar la red de metro a toda el área metropolitana y zonas de la ciudad de Granada y no a infraestructuras para el transporte motorizado con motores de combustión interna”. Potenciar el “uso de energías renovables no contaminantes en movilidad, transporte, iluminación y calefacción” también debe ser primordial, así como informar puntualmente a la población “del estado de calidad del aire que respiramos”. La Mesa Por el Clima considera que “cuando los niveles de contaminación se superen”, se tienen que “tomar inmediatamente medidas de restricción del tráfico motorizado que usen combustibles fósiles”.

Las medidas que propone, que deben ser “conjuntas, ya que la atmósfera no conoce fronteras y la contaminación afecta a toda la ciudadanía”, son las siguientes:

1. Dar protagonismo al peatón, creando las condiciones para poder realizar los desplazamientos a pie de forma segura y cómoda.

2. Propiciar el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento con el objetivo de alcanzar un 30 % de los desplazamientos en este medio para el horizonte de 2020. Acondicionar las poblaciones y la comunicación entre ellas para el tránsito seguro de este vehículo. De igual forma, se debe facilitar el desplazamiento en patín.

3. Implantar en todos los centros educativos “caminos escolares seguros” y promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

4. Reducir la circulación y la ocupación de espacio urbano por parte del vehículo privado.

5. Reducir la dependencia del automóvil, fortaleciendo un servicio de transporte público colectivo eficiente que comprenda el área metropolitana.

6. Acometer medidas que templen el tráfico, reduciendo su velocidad e intensidad para hacerlo compatible con la utilización segura del espacio público por parte de peatones y ciclistas.

7. La aplicación de las implicaciones de la adhesión a la red de ciudades 30 debe ampliarse al conjunto del área metropolitana. Ninguna calle de las redes principales que conforman las distintas poblaciones debe superar la velocidad límite de 30 km/hora.

8. Renovar las flotas de autobuses de transporte público e implantar motores eléctricos en su totalidad.

9. Favorecer el comercio de cercanía, evitando los desplazamientos a las grandes superficies comerciales situadas en el extrarradio.

10. Implantar, como medida disuasoria, una fiscalidad que favorezca el no uso del vehículo privado y penalice el uso de los más contaminantes.

11. Actualizar los “parques móviles municipales” implantando los vehículos eléctricos.

12. Límites al coche y a la motocicleta: a. No construir las grandes infraestructuras para el transporte motorizado previstas en el POTAUG para el área metropolitana; b. Limitar el acceso en coche y en moto a las calles de barrio, excepto a residentes con aparcamiento privado, así como limitar la circulación de coche y moto alrededor de los centros educativos y sanitarios; c. Eliminar progresivamente los aparcamientos de coches y motos en las calles. No construir nuevos aparcamientos públicos en el centro de la ciudad de Granada y grandes poblaciones del área metropolitana y reconvertir los existentes para uso exclusivamente residencial.

13. No permitir nuevos proyectos urbanísticos que dependan del desplazamiento masivo en coche o moto. Evitar la construcción de nuevas grandes superficies comerciales y favorecer el comercio de proximidad.

14. Dar protagonismo al peatón. Humanizar el espacio público, hacerlo inclusivo. Eliminar barreras y lograr la accesibilidad universal para el acceso a bienes y servicios: a. Ampliar las aceras en las calles con límite 30 Km/h. b. Priorizar la movilidad peatonal en las calles de barrio mediante la plataforma única en espacio compartido y sin señales de tráfico. c. Aumentar y mejorar los equipamientos urbanos dedicados a cuestiones no circulatorias (zonas verdes y de esparcimiento, sombras, arbolado, fuentes, bancos, etc.). d. Colocar los postes de las señales de tráfico en lugares distintos a las aceras y espacios peatonales.

15. Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad y en el área metropolitana: a. Impartir formación gratuita sobre conducción segura y autónoma de la bicicleta, dirigida a adultos y estudiantes de primaria y secundaria. b. Instalar en edificios públicos y privados aparcamientos para bicicletas seguros contra el robo, el vandalismo y la intemperie. c. Incorporar arcenes (uno en cada sentido de la marcha) limpios, transitables y de 2 metros de ancho en las carreteras interurbanas con más tráfico entre Granada y los municipios del cinturón metropolitano. d. Intervenir en los caminos de tierra y en las servidumbres de paso de los ríos existentes entre Granada y los municipios del cinturón mejorando el pavimento con tierra compactada e indicaciones sobre distancia y tiempo en recorrerlo a pie o en bicicleta.

16. Mejorar el transporte público colectivo: a. Hacer eficaz y atractivo el uso del servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana. b. Prestar gratuitamente el servicio de transporte público colectivo a parados, menores de 16 años y pensionistas. 17. Ofrecer incentivos económicos o deducciones fiscales a aquellos que se desplacen a pie o usando medios de transporte menos contaminantes, así como implantar una fiscalidad que penalice a los que usan los más contaminantes.

18. Incentivar centros urbanos de consolidación de carga desde los que realizar los repartos urbanos de mercancías mediante vehículos ligeros, ecológicos y amables.

19. Plan de eliminación de las calderas de calefacción de gasoil y su sustitución por biomasa.

20. Instalación de energías renovables en todos los edificios municipales, tanto para agua caliente sanitaria como para electricidad fotovoltaica y plan de apoyo para las mismas instalaciones en edificios particulares.

21. Plan de revegetación del área metropolitana, tanto de las zonas urbanas, rústicas y vías de comunicación.

22. Instalar en puntos visibles de las poblaciones pantallas informativas con los niveles de calidad del aire.

23. Restricciones al tráfico motorizado cuando los niveles saludables de contaminantes se superen.