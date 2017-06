Profesionales del sector cultural de Granada se unen para ofrecer espectáculos de carácter benéfico

‘Help me please‘ nace en este 2017 como respuesta social y comprometida ante las situaciones de necesidad y pobreza que nos rodean, por iniciativa de un grupo de profesionales del Sector Cultural granadino entre los que se pueden hallar técnicos, artistas, gestores, periodistas, guionistas, escritores, poetas, directores, promotores, etc.

Cansad@s de estar a la retaguardia, esta iniciativa de acción social tiene por objetivo recaudar fondos a través de la organización de espectáculos de carácter benéfico, dando así apoyo económico a las ONGs que están trabajando con los problemas migratorios actuales.

Esta experiencia de cooperación ve la luz con una primera edición del Festival Help me Please, en el que colaboran de forma desinteresada artistas y profesionales de la escena granadina y nacional como son Antonio Arias, Soleá Morente, Mago Migue, Juan Pinilla, La compañía de teatro Lavievel, CAU Escuela Internacional de circo o la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, entre otros muchos, para la celebración de distintos eventos musicales, teatrales y culturales en la ciudad de Granada en este mes de junio.

Todo ello se materializa en un gran Festival de Rock Solidario el domingo 11 de junio en la Sala Planta Baja , una Gala teatral el miércoles 21 en el Teatro Isabel la Católica y una Gala Flamenca en el Museo Cuevas del Sacromonte el viernes 30

En apoyo de dicha iniciativa, surge la campaña Mójate por la Vida, en la que conocidos rostros de artistas consagrados junto a los de ciudadanos anónimos, son fotografiados vistiendo un chaleco salvavidas y en la que han participado ya multitud de solidarios granadinos y granadinas.

Los beneficios que se obtengan con dichos eventos se donarán a la organización no gubernamental, Proactiva Open Arms, cuya actividad se centra en el rescate marítimo de refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza. www.proactivaopenarms.org/es