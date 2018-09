Primer rompecabezas para Diego Martínez

El Granada CF cerró su primera plantilla con un total de 22 jugadores, una cifra que se ha visto reducida a 21 tras la desvinculación de Javi Varas y que aseguraba problemas al afrontar las lesiones y sanciones que pueden llegar a lo largo del curso. Estos ya han llegado, pero la postura de Diego Martínez al respecto no pasa por lamentarse, sino por buscar alternativas.

Alberto Martín no estará disponible este domingo debido a una tendiopatía en su rodilla izquierda, según informó el club rojiblanco, mientras que Rodri y Nico Aguirre son duda. Esto obligará al técnico nazarí a cambiar la alineación con la que logró su primer triunfo y, si Aguirre no llega a recuperarse, se verá obligado a alinear su tercer once diferente en lo que va de temporada.

Fede San Emeterio es el mejor posicionado para sustituir a Alberto Martín, y más teniendo en cuenta las molestias de Nico Aguirre. El caso de Rodri, en cambio, no acarreará una alteración del once, salvo sorpresa. Adrián Ramos, a priori, partirá de inicio en la punta del ataque rojiblanco, posición en la que también podría actuar Juancho.

Este, en principio, volverá a entrar en la convocatoria del primer equipo, en la que también podría aparecer algún canterano más por las ausencias en el centro del campo, mientras que Lejárraga podría salir en favor de Aarón Escandell, que entraría en su primera convocatoria de la temporada tras recuperarse de la lesión que sufrió, precisamente, en el amistoso frente al Extremadura.

Por otro lado, Pozo, que ya ha entrado en la dinámica del equipo e, incluso, ha disputado sus primeros minutos, suma enteros para optar a una plaza en el once, aunque el buen estado de Fede Vico, Vadillo y Puertas hace poco probable esta alternativa.