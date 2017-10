Primavera Sound, el triunfo a la cultura

Una semana justo para el comienzo del festival de referencia por excelencia, el Primavera Sound de Barcelona, en su decimoquinta edición, con grandes expectativas por el gran cartel presentado este año, la infinidad de actividades programadas paralelamente a los días de concierto en el Parc del Forum y sus emocionantes propuestas que hacen de este festival una inabarcable referencia de interesantes actos culturales, musicales, de debate, formativos, etc…

El espacio Ray-Ban Unplugged nos ofrece la oportunidad de poder asistir a conciertos de bandas incluidas en cartel del Primavera en un formato más íntimo. Recibirá a lo largo de las tres jornadas principales del Parc del Fòrum los pases acústicos del dúo británico de hip hop-punk-pub rock Sleaford Mods y las guitarras de sus compatriotas Cheatahs y The Bohicas que encabezan este escenario por el que también pasarán el punk rock de los canadienses Single Mothers, un buen puñado de propuestas locales de alto nivel (Ocellot, Dulce Pájara de Juventud, Opatov), los italianos The Shalalalas y Denis The Night & The Panic Party, la electrónica de Garden City Movement, el math rock de Mutiny On The Bounty y el shoegaze de los brasileños WRY.

Por segundo año consecutivo, Heineken® Hidden Stage acogerá un puñado de actuaciones exclusivas de artistas nacionales e internacionales durante las tres jornadas principales de Primavera Sound en el Parc del Fòrum. Seis conciertos que se incluyen dentro de las propuestas de ocio y música en vivo de Heineken® “Live Access”, que ofrecerá experiencias cercanas y únicas dentro del programa del festival. Battles, Sierra Leone’s Refugee All Stars, Mercromina, The Pastels, The Vaselines y Mujeres son los conciertos programados.

Minimúsica llega a su noveno año de colaboración con Primavera Sound y reafirma de esta manera su clara intención de acercar la música moderna y de calidad al público infantil, dándoles la oportunidad de vivir una experiencia interactiva con algunos de los artistas que estarán presentes en el festival y disfrutar también de su programación.

Esta iniciativa de Sones se ha consolidado como una propuesta pionera que da respuesta a toda una nueva generación de padres que buscan potenciar la creatividad y la capacidad crítica y artística de sus hijos. El principal objetivo de minimúsica es fomentar actividades en familia para estimular la educación musical de los niños de una manera libre, lúdica y dinámica.

El espacio minimúsica estará en funcionamiento durante las tres jornadas principales en el Parc del Fòrum y en él se organizarán talleres para niños además de un espectáculo musical durante la jornada del sábado 30 de mayo a cargo del donostiarra afincado en Barcelona Dotore, el madrileño Sierra y desde la plana de Vic CARLA y Germà Aire. Con el mar como hilo conductor, además de los conciertos se organizarán talleres y actividades para niños entorno a este tema y el área dispondrá de servicio gratuito de ludoteca con monitores titulados, babycare y entrega de cascos protectores de oídos.

Entre las bandas que han participado anteriormente en este proyecto se encuentran MOURN, Fred i Son, Mujeres, Manos de Topo, Pony Bravo, Doble Pletina, Anímic, Herman Dune, Helen Love o Dirty Projectors entre muchos otros.

In Edit un año más, el céntrico cine Maldà de la ciudad condal acogerá la proyección de varios documentales de temática musical de la mano de In-Edit, que estará presente por quinto año consecutivo en la programación complementaria de Primavera Sound. El festival de cine documental musical, que nació en Barcelona en 2003, ofrecerá la posibilidad de ver tres películas en plena sintonía con el cartel de este año, como son “Wild Combination: Arthur Russell”, “The extraordinary ordinary life of José González” y “Blixa Bargeld – Das letzte Biest am Himmel”, cuyas proyecciones tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de mayo respectivamente a las 20:30 horas. Esta actividad está abierta al público general.

Ubicada en el corazón del Born, La Botiga del Primavera Sound formará parte de nuevo de Primavera a la Ciutat y ampliará su habitual programación gratuita de conciertos de la mano del mallorquín Sant Miquel y los locales Sexy Bycicle, Bastante, Oso, Ochocinco y Grushenka, así como también las sesiones de dj con la participación de Alicia Carrera desde el bar Lupita, el pamplonica Dj/Göo y Dj J.Eagle.

Durante el festival, el Hotel Pulitzer se suma a los actos que inundarán la ciudad con dos propuestas: el miércoles 27 las prometedoras Rombo, que acaban de fichar por el sello The Indian Runners, ofrecerán un concierto y el sábado 30 a la hora del vermut, Dj Supermarkt (ex miembro de Le Hammond Inferno y del sello Bungalow) presentará el segundo volumen de “Too Slow To Disco”, exitoso recopilatorio que aglutina joyas ocultas de la primera mitad de los 70 entre el soft rock y la música disco.

Trece son los años que ya cumple la feria discográfica donde los principales sellos discográficos independientes se dan cita para mostrar sus productos al público de Primavera Sound, que esta edición convertirá de nuevo la explanada del Parc del Fòrum en un hervidero de casas de discos y prensa especializada donde los amantes de la música podrán encontrar una exclusiva selección de vinilos, camisetas y otros artículos en plena consonancia con el espíritu del festival.

Por tercer año consecutivo, la popular cadena de tiendas de música y sello discográfico Rough Trade estará presente con un stand propio ubicado en la feria. En él se podrá adquirir merchandising oficial de las bandas participantes en el festival, material procedente de sus establecimientos y productos exclusivos en colaboración con Primavera Sound.

La feria errante de pósteres de conciertos Flatstock visitará Barcelona por cuarto año consecutivo de la mano de Primavera Sound, actuando de nuevo como punto de encuentro entre la música y el arte visual más underground. Desde el miércoles 27 hasta el sábado 30 de mayo, Flatstock se instalará en el recinto del Parc del Fòrum, donde se podrá ver y adquirir in situ una gran diversidad de obras de diferentes artistas. La fascinante propuesta de Flatstock se ha consolidado ya como el mayor certamen de este tipo que pasa por Europa y es un proyecto de API (American Poster Institute), una sociedad sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción de carteles musicales y que, desde sus inicios en San Francisco hace una década, ha ido creciendo hasta incluir en sus filas a cientos de artistas y seguidores. La feria ha pasado también por otros destacados festivales internacionales como SXSW o Pitchfork Music Festival Chicago.

Desde hace unos días ya tenemos los horarios por escenarios y los solapes de cada edición. En el foro del Primavera Sound, los usuarios ya intercambian excels, cada uno presenta lo que será su line-up y la preocupación de quienes advierten coincidencias en horario por parte de dos actuaciones que querían ver, un fastidio sin duda los dichosos solapes, que de una forma u otra cada uno resuelve siempre favorablemente. Recordemos que son contando con la carpa Bowers & Wilkins Sound System y el Ray Ban Unplugged, diez escenarios en total. Es del todo normal que pueda ocurrir que actúen dos bandas o artistas interesantes para uno. Benditos solapes, estamos deseando ya poder desdoblarnos por el Parc del Forum.