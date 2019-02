PP y Ciudadanos no apoyarán el proyecto socialista de presupuestos municipales

Los grupos municipales de PP y Ciudadanos han anunciado que no apoyarán el proyecto presentado por el equipo de Gobierno, del PSOE, para dotar este año de unos presupuestos municipales a Granada, que los tiene prorrogados desde 2015. A raíz de una reunión convocada por el área de Economía para abordar este proyecto, una vez introducidos los cambios derivados de la aprobación de las últimas modificaciones de las ordenanzas fiscales, los dos principales grupos de la oposición han informado de su posición contraria a las cuentas, que, de este modo, no podrán salir adelante.

En una nota de prensa, el concejal del PP Francisco Ledesma ha asegurado que su grupo no apoyará unas cuentas a las puertas de unas elecciones, a la par que ha acusado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, de hacer “chantaje electoral con los presupuestos”.

En su opinión, el equipo de Gobierno ha tenido “tiempo más que suficiente para poner en marcha su planteamiento económico previsto para la ciudad de Granada en su programa electoral”. Sin embargo, desde el inicio del mandato socialista, en mayo de 2016, “apenas se ha trabajado en avanzar en un borrador de presupuestos”.

“Nos quieren vender ahora lo que no han hecho en tres años”, ha afirmado Francisco Ledesma, quien, meses atrás, calificó de “política trilera” las acciones impulsadas por el PSOE para aprobar las ordenanzas fiscales cuando el concejal de Economía, Baldomero Oliver, presentó una alegación a su propio expediente.

Ante el anuncio de Oliver de que abandona la vida política municipal para regresar a la Universidad de Granada, Ledesma se ha preguntado si “esta maniobra para aprobar, a toda prisa los presupuestos municipales, no responde a que el concejal de Economía busca trabajo”. Ha agregado que “a lo mejor está haciendo currículum para entrar en el Congreso o el Senado”.

POSTURA DE CIUDADANOS

Por su parte, en otra nota de prensa, tras la reunión convocada por Economía, el portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs), Manuel Olivares, ha señalado también que su partido “no va a apoyar ningún presupuesto de escaparate 20 días antes de unas elecciones”.

“La primera medida urgente que pondremos en marcha tras las elecciones será crear una mesa de trabajo con todos los portavoces de la nueva Corporación municipal para lograr por fin un presupuesto consensuado que reduzca el gasto y que dé inicio a la tan esperada transformación que necesita esta ciudad”, ha indicado Olivares, en referencia a unas cuentas que tengan como objetivo “reducir gastos”.

Se trata, según ha indicado el concejal de Cs, de “no comenzar un mandato condicionado por un presupuesto con el sello de Francisco Cuenca”, que, ha agregado, ha “utilizado a Oliver para que presente un borrador de presupuesto con la “única intención de vender otro documentos más sobre la mesa”.

Ha agradecido la “intensa labor” realizada en estos años por el concejal de Economía al frente de “un área que se ha visto bloqueada en reiteradas ocasiones” por el alcalde.

“Aunque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo con él y que no hemos podido aprobar por considerar que no respondían a las necesidades de la ciudad, hemos de reconocer que lo ha intentado hacer lo mejor posible”, ha apuntado el portavoz.