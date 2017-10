PP urge al alcalde a convocar las mesas de trabajo para “subsanar el problema” de los ‘botellones’

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este sábado al alcalde, el socialista Francisco Cuenca, que convoque “a la mayor urgencia” las mesas de trabajo que se crearon para abordar el ‘botellón’ y darle soluciones a los problemas que genera”.

En un comunicado, desde el PP han recordado que se formó “una mesa policial, otra de juventud y una tercera educativa”, y que las dos primeras “llegaron a celebrar una reunión justo dos días antes del cierre del espacio de ocio de Arabial, que se produjo el 1 de septiembre de 2016”.

Sin embargo, “desde entonces no se ha hecho absolutamente nada”, según ha indicado el edil ‘popular’ Rafael Caracuel, que ha señalado que desde el PP apelan al alcalde “porque estamos viendo que el concejal del área, Eduardo Castillo, no actúa, así que debe ser el propio Cuenca quien tome cartas en el

asunto”.

Caracuel ha hecho hincapié en que “el problema, desde luego, no se está arreglando por sí solo, sino más bien todo lo contrario”. “Aunque el equipo de gobierno hable de casos puntuales, de botellones esporádicos, de que no se presentan más denuncias que antes, lo cierto es que tanto en el centro como en los barrios tenemos un gran número de denuncias por casos que, en ocasiones, no pueden denominarse microbotellones, como hace el PSOE, porque congregan a 200 personas o más”, según ha argumentado el concejal ‘popular’.

Caracuel también ha incidido en que el problema se traslada a “muchísimos”

pisos de estudiantes. “Nos llegan quejas de vecinos que aseguran que el día a día, y sobre todo los fines de semana, se está convirtiendo en algo insoportable”, ha asegurado.

Ante todo esto, según critica el PP, la concejalía de Juventud “no ha movido un dedo y comprobamos a diario que vive en una situación de parálisis que, por lo demás, no es sino un reflejo de la que sufre Granada en general”, ha subrayado Caracuel, que ha recordado que, justo después del cierre del espacio de Arabial, al menos se convocaron en dos ocasiones unos bailes en la Plaza de las Pasiegas. “No es que tuvieran mucho éxito, a casi nadie convencieron, pero podrían intentar otra cosa por lo menos”, ha ironizado.

Además, el concejal ha reclamado el derribo de la que denomina “valla de la vergüenza”, la que rodea el citado espacio de ocio de Arabial. “Hemos

planteado en numerosas ocasiones que ese sitio se habilite para la práctica del deporte, para darle un uso recreativo y que fomente hábitos saludables. Pero hasta ahora el gobierno local no nos ha hecho caso. Por eso exigimos al alcalde que se tome de una vez este asunto en serio”, ha finalizado.