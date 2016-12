PP cree que C’s se ha convertido en un “cotizado abogado defensor” del alcalde Cuenca

El grupo municipal del PP ha considerado que Ciudadanos (C’s) se ha posicionado como un “cotizado abogado defensor” del alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE).

Así lo ha manifestado el coordinador del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes, en una nota después de que el portavoz de Ciudadanos en la provincia de Granada, Luis Salvador, haya indicado en una entrevista a Europa Press que su formación no contempla una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, en cuya investigación judicial “no queda claro si estamos hablando de corrupción política o de un hecho administrativo”.

En una nota, Fuentes ha definido a Ciudadanos como el partido de la “eterna contradicción”, ya que “se justifican permanentemente con la doble vara de medir” en sus apoyos y decisiones respecto al gobierno municipal.

“A causa de esta doble vara de medir, Ciudadanos es el culpable de la situación que vive el Ayuntamiento de Granada, paralizado, sin ordenanzas municipales definidas y sin presupuesto para encarar el 2017”, ha añadido el coordinador ‘popular’.

Por ello, ha sostenido que Ciudadanos tendrá que ir dando explicaciones a sus votantes de “por qué mantienen esa doble vara de medir o ese apoyo con los ojos cerrados y tapándose la nariz a Cuenca y al PSOE a cualquier precio”.

En este sentido, se ha preguntado “de qué sirve seguir apoyando a un alcalde y que esta decisión te convierta en el principal culpable de la parálisis de la ciudad”.

“Nos extraña que Ciudadanos, contando con insignes juristas como concejales del Ayuntamiento no sepa que Francisco Cuenca está siendo investigado por tres delitos penales, malversación de fondos públicos, prevaricación y usurpación de funciones públicas. Y lo más lamentable es que reste importancia y gravedad a estas imputaciones, para enmascarar sus verdaderas intenciones, seguir siendo la muleta de un PSOE fracasado”, ha censurado Juan Antonio Fuentes.

Por otro lado, se ha mostrado sarcástico con el hecho de que Luis Salvador, “huido de Granada para buscar su sillón en Madrid”, pretende “dar lecciones al PP, mientras mantienen un vergonzoso silencio con escándalos judiciales como el caso de las audioguías de la Alhambra”. “¿También se trata de un tema administrativo?”, se ha preguntado.

“Lo mismo nos sorprenden está semana y lo que era un ‘no’ a las ordenanzas fiscales por parte de Ciudadanos se convierte en apoyo o abstención, y si no es así, de qué vale seguir mantenido a un equipo de gobierno socialista que, además de no haber ganado las elecciones, no pueden sacar adelante proyectos como las ordenanzas fiscales o los presupuestos municipales”, ha argumentado.

Por último, Fuentes se ha preguntado “qué tienen entre manos PSOE y Ciudadanos para que Luis Salvador le haga el juego de esta manera tan evidente”.

Así, ha incidido en que Ciudadanos es “presa de sus contradicciones” en lo que al gobierno municipal se refiere. “Dijeron que no al jefe de la Policía Local y se han tragado sus palabras. Dijeron que la señora Ruz tenía que cambiar de área y tampoco lo han cumplido, y eso pone en evidencia sus constantes contradicciones”, ha finalizado Juan Antonio Fuentes.