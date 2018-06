Portugal: “Nos queda terminar bien por nuestra afición y por nuestro propio orgullo”

Miguel Ángel Portugal, técnico del Granada CF, espera el equipo logre la victoria mañana para dar esa pequeña satisfacción a los aficionados.

“A mí me habría gustado sacar a chicos de la cantera que están entrenando conmigo porque me gustan, pero creo que no es el momento. Hay que ser profesionales y sacar el mejor equipo posible para ganar”.

“Ahora nos queda terminar bien por nuestra afición, por nuestro propio orgullo y por toda la gente que tiene la ilusión de que el Granada acabe bien, que es lo que todos queremos y sin fijarnos en otra cosa. Nos tenemos que fijar en nosotros mismos, ganar y dar a la gente esta pequeña satisfacción”.

“Nosotros vamos a buscar el equipo más competitivo. Este es un partido en el que tendremos que hacer nuestros méritos para ganar. Es el último partido y tenemos que entregarnos por nuestra afición para terminar la temporada”.