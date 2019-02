Podemos muestra su preocupación por “detenciones arbitrarias” en Motril

El coordinador provincial de Podemos en Granada José Moreno ha puesto de manifiesto la preocupación de esta organización por “la creciente derechización de la política migratoria del gobierno y la radicalización del discurso anti inmigrantes promovida por la extrema derecha y, en ocasiones, parece que acompañada por un PSOE que se pone de perfil”.

La organización denuncia al menos la detención de cinco personas que se encuentran en paradero desconocido y que, según trasladan desde las organizaciones sociales que trabajan en el refugio y acogida, podrían haber sido trasladados a Murcia para ser expulsados del país. “Los procedimientos de expulsión en los últimos diez años se elevan a las 190.000 frente a las más de 35.000 solicitudes de asilo aún por resolver”, apostilla el partido en un comunicado.

Para Podemos, el recurso de la expulsión se usa de forma arbitraria y sin atender a los criterios de arraigo e integración social, ni de las solicitudes de asilo que se amontonan en las oficinas ministeriales, y anuncian que pedirán explicaciones a la delegación dl Gobierno en Granada.

Moreno ha señalado “la necesidad de posicionarse claramente en la defensa de los Derechos Humanos frente al discurso de la extrema derecha que pretende enfrentar a los últimos contra los penúltimos. “La población migrante no es la responsable de los recortes, no es responsable de la privatización de los servicios públicos, no es responsable de que los bancos nos hayan robado 65.000 millones de euros, los responsables tienen nombres y apellidos, ellos si son la minoría peligrosa”, ha sentenciado en referencia a los directivos del IBEX 35 y “los que se llevan el dinero a paraísos fiscales”.