Plataforma de desempleados de Granada: “Lo único que le interesa a la administración es sacarnos de las listas del paro”

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Plataformas ciudadanas, movimientos cívicos, colectivos que comienzan a reunirse con más asiduidad… tal vez una de las escasas consecuencias positivas que se pueden extraer de esta brutal crisis económica sea el resurgimiento del asociacionismo. Me lo explican María del Mar Osuna y Natalia Pérez, dos granadinas que junto con varias decenas de vecinos de la ciudad forman la ‘Plataforma de desempleados de Granada’. Ellas pertenecen a una parte de la sociedad que ha sido especialmente golpeada por el derrumbe del mercado laboral: los mayores de 40 años que, tras décadas trabajando de manera ininterrumpida se encuentran en una inaudita situación de desempleo en la que sus opciones, debido a la edad, se reducen de manera exponencial. María del Mar y Natalia me cuentan el porqué de una iniciativa que poco a poco comienza a generar ruido en la ciudad…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Investigando sobre lo que hacen ustedes, se me ocurre que pocas veces un adjetivo como ‘parados’ fue tan poco acertado.

Natalia: ¡no estamos parados, estamos desempleados! En realidad somos muy activas.

María del Mar: nos reunimos todos los viernes y planificamos, aunque hay semanas en las que nos vemos más porque tenemos acciones para desarrollar como lo del bonobús solidario o participar en Stop Desahucios. Los jueves tenemos una clase para formarnos en temas digitales, por ejemplo.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

María del Mar y Natalia explican que la plataforma nació en febrero de este mismo año, aunque muchos de sus componentes ya habían estado implicados en movimientos sociales antes, como en la plataforma Stop Desahucios o la plataforma en favor de la Renta Básica Universal

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Ese es su día a día, que tiene poco que ver con la concepción de ‘parado’ o desempleado que se suele tener.

María del Mar: sí, hemos creado además una parte de generación de negocio a través de grupos: la persona que se plantea la posibilidad de desarrollar un proyecto de negocio trae su idea a la plataforma, la propone y si hay gente interesada se apunta y ya ese grupo empieza a funcionar. Estamos testando, surgen proyectos, viene gente… ahora mismo estamos ahí.

Veo que tienen varias reivindicaciones, entre ellas me comentaban la creación de un bonobús solidario o la implantación de una Renta Básica.

María del Mar: consideramos que realmente para que la crisis tenga una solución tiene que haber un cambio del modelo productivo y económico. No hay empleo para todos tal y como lo entendíamos hace unos años, el modelo se tiene que reinventar. La Renta Básica Universal que es lo que ahora mismo se está proponiendo plantea que se sustituya toda la parte subsidiada porque ahora mismo es una limosna. Esta renta defiende que todas las personas, igual que tienen derecho a la sanidad o la educación, tengan también unos recursos económicos que estén cubiertos desde que naces.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

María del Mar estudio Geografía e Historia y se especializó Arqueología. A partir de ahí comenzó a trabajar en su vocación, por lo que se dio de alta como autónoma. Ella ha pasado por numerosas excavaciones e investigadores, entre las que destaca la excavación que dio como resultado el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar.

Tras numerosos proyectos, María del Mar creó una cooperativa junto con otros colegas arqueólogos “queríamos profesionalizar la arqueología”.

Tras varios años de trabajo desarrollaron la metodología en arqueología preventiva que hoy es utilizada por numerosos profesionales del gremio.

Para María del Mar el desempleo es algo que le ha llegado casi sin aviso y, aunque desde que saliera de la cooperativa ha ido enlazando contratos de algunas horas, ella se considera una desempleada más, “porque aunque el Estado me diga que tengo empleo, yo trabajo sólo dos horas”.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Habrá quien les diga que esto suena al programa de Podemos.

Natalia: no tiene nada que ver. Nosotros estamos defendiendo la Renta Básica mucho antes de que saliera podemos. Esta Renta Básica es la que se pide a nivel nacional a través de una ILP. Además en la plataforma de desempleados somos cada uno de un partido. Lo que no queremos es un país de esclavos ni de subsidiados.

María del Mar: hay un nuevo gran colectivo de excluidos sociales; la mayoría de los que estamos en la plataforma somos los nuevos excluidos. Somos trabajadores de toda la vida que de pronto perdemos nuestro empleo: tienes arquitectos, ingenieros… tengo muchos amigos que se mueven en esas disciplinas y llevan dos años en los que no encuentran nada.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]No hay un solo perfil de parado. ¿Qué situaciones se encuentran en la plataforma?

Natalia: por ejemplo gente que han sido grandes empresarios, que han dejado de recibir ingresos y ahora no tienen derecho a cobrar nada, que han perdido su casa… y encima te dicen que tienes que estar un año sin cobrar nada y sin trabajar ni una hora para tener derecho a un subsidio de 300 euros. En ese año ¿qué comes? Si trabajas aunque sea sólo una hora durante ese año, pierdes el derecho al subsidio.

María del Mar: se está premiando la economía sumergida. Y luego el tema de la burocratización, porque tienes que estar todo el día paseándote para pedir una burrada de certificados que acrediten que estás desempleado. Hay que ir renovando los mismos papeles cada tres meses, siempre hay que renovar, renovar… Desde la plataforma estamos identificando dónde están todos los obstáculos y de qué manera los podemos enfrentar.

Y con esa información van a las administraciones. ¿Qué respuesta obtienen?

María del Mar: hemos estado varias veces con la coordinadora de empleo del Ayuntamiento y les hemos reivindicado que sean transparentes con los perfiles de profesionales que demandan y al final lo hemos conseguido. Te explico el mecanismo: la Junta tiene dos programas llamados ‘Emple@30+’ y ‘Empl@joven’; pretenden crear 400 empleos para jóvenes y 200 para adultos de más de 30 años… para una población de 30.000 demandantes. Además te cuelgan un cartel y te dicen que eres subsidiado, para que la gente lo vea. ¿Por qué tienes que llevar un cartel si estás contratado como fontanero o jardinero por el programa Emple@30+’?¿Por qué te diferencian del otro jardinero? ¿Por qué me tienen que decir que soy una excluida social cuando lo único que soy es una desempleada?

¿Tienen la sensación de que tener un trabajo, cualquiera, es un privilegio?

Natalia: Totalmente. No te puedes quejar.

María del Mar: ¡eres un gran esclavo! La gente te dice: ¡pero no te quejes, si tienes dos horas de trabajo! Vivo con dos horas de trabajo y alimento a mis tres niños…

¿La administración no diferencia entre los tipos de trabajos?

María del Mar: Lo único que les interesa a la administración es sacarnos de las listas del paro. Cuando salió el ‘Emple@30+’ coincidió que me ofrecieron este contrato de dos horas, por lo que ya no podía optar a ese programa porque ya tenía empleo. La muchacha del SAE me dijo: “aunque estés un cuarto de hora empleado, tú ya no eres desempleado, no entras en ningún tipo de ayuda que sea dirigida a los desempleados”.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]¿Encuentran situaciones en las que el parado se rinde?

María del Mar: hay mucha gente que está rendida sí. Cuando se habla de autoempleo hay mucha gente que no sabe dónde ir, dicen: “yo no tengo formación, no tengo dinero, me quedo con o que tengo”.

¿Es difícil eso de emprender?

María del Mar: es una actitud, hay que trabajarla, tienes que volver a creer en ti. La base del emprendimiento es la autoestima y el desempleado no la tiene.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Natalia Pérez es una profesional de la hostelería que ha pasado por numerosos establecimientos, contando restaurantes y hoteles tanto de la provincia como de las Islas Baleares. Para esta granadina que se sabe todos los trucos de las cocinas, paradójicamente le resulta imposible encontrar un sólo establecimiento que aprecie su experiencia. En una ciudad como Granada, que vive en buena medida de la hostelería, “se aprecia más la edad que la experiencia”, reconoce Natalia.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]Me decían antes de comenzar la entrevista que los grupos son casi de terapia.

María del Mar: tenemos un lema dentro de la plataforma: “lenguaje positivo”. Aquí estamos para construir soluciones. Los problemas los detectamos para buscar soluciones, no para quejarnos. Pero tenemos gente que lleva 7 años en el paro, son gente muy negativa claro. Dicen: “¡yo quiero trabajar! ¡Nunca voy a conseguir un empleo! Por lo menos que me ayuden con la luz y el agua”. No quieren más… fíjate lo que se está haciendo con la población. Nosotros estamos levantando conciencias.

Además investigamos la legislación y las ayudas. Por ejemplo, una partida que se le ha dado a las ONG de 200.000 euros a cada una para que contraten a gente en nuestra situación. ¡No hay manera de enterarnos qué ONG tiene los 200.000 euros! Hemos hecho las consultas en la Junta, en el Ayuntameinto, en el SAE, hablamos con la ONG y nadie sabe nada… Así estamos todo el día, buscando para denunciar este tipo de cosas.

Natalia: esa es otra, porque primero llaman a la gente que está cobrando algún tipo de ayuda, para quitárselos de en medio. A los que no tienen nada no los llaman. Es una trampa.

María del Mar: la obsesión es que baje aunque sea unas décimas la tasa de paro.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]