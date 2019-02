Piden colaboración ciudadana para encontrar a un hombre desaparecido en Granada

La Policía Local de Granada ha difundido en su perfil de Twitter la imagen de Aitor, un hombre que, según apunta el Cuerpo, lleva desaparecido en Granada desde el pasado 24 de febrero y la familia ha pedido ayuda para tratar de localizarle.

Aitor A. Martínez Toro tiene 40 años y mide 1,80, y “podría conducir un Hyundai Santa Fe color granate con matrícula 4678-HNS”, según apunta la información que la Policía Local de Granada ha difundido.

Si lo has visto, puedes llamar a los teléfonos de emergencia 092, 091, 062 o 112.

Aitor lleva desparecido desde el día 24 y su familia nos pide colaboración para localizarlo.

Si lo has visto llama a los teléfonos de emergencia 092, 091, 062 o 112.

Por favor colabora. Ya son demasiados días los que la familia no sabe nada de él.

Si no lo has visto difunde 🙏🏻 pic.twitter.com/EkRrfmQumD

— Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 28 de febrero de 2019