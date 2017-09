Pérez exige a la Junta la supresión del impuesto de sucesiones que ha perjudicado a “casi 700 familias granadinas”

El PP de Granada pone en marcha, tanto en redes sociales como trasladándola a diversos municipios de la provincia, la campaña #QueNoTeCuentenCuentos, creada por el PP Andaluz y contra el impuesto de sucesiones. Pérez ha afirmado que trasladará dicha campaña, tanto a la capital como a diversos pueblos de la provincia de Granada “por el fiasco que supone que los granadinos sigamos pagando el impuesto de sucesiones y donaciones”.

“Los granadinos estamos hartos de que nos cuenten cuentos. El año pasado casi setecientas familias granadinas, renunciaron a la herencia por culpa del PSOE, de la Junta de Andalucía, por culpa de Susana Díaz”, afirmó Pérez. Pérez ha considerado lamentable que “familias que durante años sus padres y abuelos trabajaron para dejarle una casa, un terreno un huerto”, renuncien a la herencia al no poder hacer frente a este gravamen.

Así, ha mencionado como ejemplo de esta situación el caso de una familia granadina, conocido hace unos meses a través de los medios, donde cada uno de los hijos herederos tuvieron que abonar a la Junta 30.000 euros cada uno por una vivienda en ruinas, que a pesar de su estado, la administración tasó en 420.000 euros. “No puede la sociedad granadina y andaluza seguir soportando este fiasco, esta afrenta”, insistió el presidente provincial del PP de Granada.

Pérez ha insistido en que “no queremos ni cambalaches ni parcheos, lo que tiene que aprobar la Junta es la supresión de ese impuesto de sucesiones en la Comunidad Autónoma”, y reclamó su bonificación al 99 por ciento. “En Granada, una familia donde fallece el padre o la madre y que tiene tres hijos, suponiendo una media de 500.000 euros los valores catastrales de las posesiones y posiciones financieras, tendría que pagar a la Junta de Andalucía unos 167.000 euros de impuestos” mientras que “en Madrid, esa familia pagaría unos 1.600 euros” relató el presidente provincial. “Morirse en Andalucía es muy caro. No se puede jugar con el trabajo y con el esfuerzo de las familias”, afirmó Sebastián Pérez criticando además a la Junta porque “dicen que este impuesto es para los ricos pero afecta a todo el mundo. Estamos viendo a familias todos los días denunciando esto en la calle. ¿Es que las familias que protestan son ricas?”, se preguntó.

El presidente provincial del PP de Granada también ha hecho referencia a otros temas de actualidad política como las declaraciones de uno de los candidatos a la secretaría general del PSOE de Granada, José María Rueda, respecto a sus dos compañeros de partido que aspiran también al puesto. “Me parece extremadamente grave que un candidato, que es el responsable orgánico de la agrupación de Granada capital, diga públicamente que se está haciendo impúdica exhibición de recursos públicos en el proceso interno. Es una indecencia política”. “Dicho de otra manera, están utilizando las instituciones, con dinero público de todos los granadinos, para su proceso interno y no me parece de recibo que con los problemas que tiene la provincia de Granada un señor esté dos años y medio desaparecido para resolver sus problemas internos. Y no lo dice el PP, lo dicen los propios socialistas”, apostilló el presidente provincial del PP de Granada. “No es de recibo, solo velan por sus intereses partidistas”, subrayó.

“Nosotros no vamos a entrar nunca a valorar procesos internos, pero en lo que si vamos a entrar es que en este momento hay una institución al servicio de un candidato y de unas siglas. Es una indecencia política porque hay que ganar con las reglas del juego”.

Pérez también ha criticado al PSOE tras “haber conocido hoy por mis compañeros que el ex diputado provincial de Iznalloz, -Mariano Lorente- ya lo han recolocado en el Servicio de Residuos Sólidos de la Diputación Provincial, así funcionan”.

Y además, en relación con este mismo tema, el presidente provincial ha reprochado que el ya mencionado candidato a la secretaría general del PSOE “llame impunemente sinvergüenza” al portavoz provincial de Cs Granada, Luis Salvador. Pérez se ha preguntado cómo es posible que esto haya sucedido cuando fue Ciudadanos el partido que ha facilitado al PSOE gobernar en el Ayuntamiento de Granada y ha mostrado también su sorpresa por el hecho de que la dirección de la formación naranja no haya reaccionado a “un insulto que yo denuncio y reprocho porque en política los insultos y las descalificaciones sobran”. Así, se ha preguntado si Ciudadanos “va a seguir manteniendo al PSOE” después de lo ocurrido.

Sebastián Pérez, también ha manifestado su parecer sobre el anuncio de la Junta sobre la posible entrada en funcionamiento del metro la semana que viene. “Lo que está ocurriendo con el metro es un paripé y una desvergüenza histórica. Es la mayor tropelía política ocurrida en Granada”. “El lunes se harán la foto porque los selfies es algo que le entusiasma y después llegarán los problemas”, advirtió Pérez criticando a la Junta por el “colapso que se va a generar porque no han hecho un estudio previo para armonizar todos los transportes públicos”. Un hecho al que le ha sumado los problemas derivados del tráfico por el inicio del curso escolar, del nuevo año académico en las universidades y los inconvenientes que pueden ocasionar la llegada de las lluvias.

“Van tenerlo abierto en un paripé con motivo de las elecciones autonómicas y hasta después de las municipales porque lo necesitan”, declaró para a continuación preguntarse “¿cuánto tiempo podrá sostener la Junta las pérdidas del metro?” Pérez ha sustentado su argumento en la experiencia vivida en otras ciudades como Jaén y en Granada “donde el PSOE no ha inventado la pólvora”, ironizó. Así ha recordado que “ya en 1.911 hubo tranvía en Granada y en 1.974 se suprimió porque no salían los números”. De hecho, recordó que fue el acalde socialista “Jesús Quero, quien retiró en los 90 las últimas vías en la calle San Antón”.

“Los propios granadinos tenemos asumido que no va a funcionar”, declaró el presidente provincial. “Usted se cree que se puede hacer el trayecto Albolote-Maracena en una hora ¿quién va a coger el metro?”, se preguntó. Además también ha señalado otros problemas que a su juicio muestran la mala gestión de la Junta respecto a la entrada en funcionamiento del Metropolitano. “Un metro, que es un tranvía, ¿puede tener obstáculos de 56 rotondas?, ¿es normal que en dos semanas tengamos accidente y medio diario?”, declaró. Pérez ha afeado a la Junta porque “nosotros hemos soportando diez años con la ciudad y media área metropolitana levantadas y nos han engañado”.

Por todo ello, el presidente provincial del PP de Granada ha concluido que “el consejero viene el lunes a reunirse con cuatro alcaldes socialistas para decir que el metro se pone en marcha el martes, aunque es probable que después de decir esto, para no darme la razón, lo pongan en marcha el miércoles. Después de diez años, que sea el martes o el miércoles, nos dará igual…”, ironizó el presidente provincial del PP de Granada.