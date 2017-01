Paco Cuenca: “Yo no me siento con promotores a pastelear terrenos” | Vídeo

A punto de cumplir ocho meses como alcalde, Paco Cuenca (Granada, 1969) transmite orgullo y responsabilidad por un cargo en el que se siente absolutamente legitimado para ostentar, al haber sido respaldado por 16 concejales de cuatro formaciones políticas diferentes. Aunque su rostro denota cansancio, sigue tan cercano y dicharachero como antes de tomar el bastón de mando en un proyecto que no es nada fácil. Pero él mantiene el entusiasmo y la ilusión de dejar huella de su paso por el Ayuntamiento con la ejecución de la planificación a largo plazo que tiene en mente. Se percibe que no quiere ser flor de un día y en su empeño está la regeneración del Consistorio y la transformación de la ciudad, pese a la losa que le supone trabajar bajo el yugo de una deuda que aprieta, pero no ahoga. Por eso entiende como cuestión fundamental sacar adelante unos presupuestos para 2017.

El alcalde, que visitó GranadaDigital y conoció de primera mano el funcionamiento de este periódico, concedió esta entrevista para hacer un balance del año que le ha visto investirse como primer edil de la ciudad, hacer un repaso de sus 243 días en el cargo y explicar algunos de sus planes de futuro.

Pregunta (P). Es usted el quinto alcalde socialista de la historia de la democracia. Dicen que no hay quinto malo.

Respuesta (R). No es una cuestión de números, sino del signo de los tiempos. Hace falta una regeneración de la política y nuestro paso está vinculado a la transparencia y la cercanía. Trabajamos de forma seria y rigurosa por remontar esta ciudad. Nos ha llegado la oportunidad y estamos cumpliendo dignamente

P. En la soledad, ¿se ha asustado en algún momento de la responsabilidad que le ha venido encima?

R. Cuando se acercan los momentos claves uno reflexiona: ¿cómo me he metido en esto? En el ámbito del deporte pasa lo mismo. Cuando llega una gran final o un partido decisivo, se siente ese pellizco en el estómago, a veces casi angustia, y te planteas esa pregunta. Pero en el día a día no siento ningún vértigo y no me sorprende, porque quizá soy un poco así. Es una cuestión de prioridades. Y como estoy convencido de que soy capaz, y puedo contribuir a ayudar mi ciudad, lo hago con toda la normalidad del mundo. Es verdad que en algunos momentos, y no precisamente ahora, me he preguntado si merecería la pena. Hoy estoy convencido de que sí.

“Como alcalde me muestro igual que cuando era vocal de la asociación de vecinos de La Chana”

P. En estos meses que lleva como alcalde, ¿en qué ha notado que ha cambiado su vida?

R. En mi ámbito personal, porque veo menos a mi mujer y a mis hijos. En lo demás no ha cambiado nada y quien me conoce sabe que empiezo a las nueve de la mañana y termino a las once de la noche. Creo que como alcalde me sigo mostrando de la misma manera que cuando era vocal de la asociación de vecinos de La Chana. Soy igual con los vecinos, con las empresas o con la presidenta de la Junta. Eso me permite, pese a la responsabilidad, actuar con normalidad. Sí tengo menos tiempo para mi familia, pero ellos aceptan también este compromiso compartido.

P. ¿Cómo les ha explicado a sus hijos que ahora es el hombre que más manda en la ciudad?

R. Mi mujer ha vivido mi historia desde el principio y, por tanto, es cómplice y parte del compromiso. Y los críos van por edades. El mayor le tiene cierto respeto a esto. Creo que se cuestiona, día sí y día no, si quiere que su padre sea alcalde. Tiene recelo porque, por desgracia, está tan denostada la vida política que escucha noticias que le generan cierto reparo. Y la pequeña sí, se siente muy orgullosa de que sea su padre el que pueda poner un parque, arreglar una calle o tener limpio un jardín. Tiene 7 años y lo ve desde otra perspectiva.

P. ¿Cuántos whatsapp recibe al día?

R. Espero que los prohíban pronto (ríe). Recibo muchos. Hace años me puse como máxima devolver todos los whatsapp y todas las llamadas que recibo. Lo único malo es que, a veces, lo hago a horas intempestivas, cuando puedo. Después de comer o de cenar tarde me pongo a revisar y a contestar. Leo todos, menos los del grupo de whatsapp de mis amigos de La Chana, que no me da tiempo a mirarlos todos (más risas). Pero de trabajo recibido centenares al día y los contesto.

P. ¿300?

R. Muchos más.

P. Y de todos los que ha recibido en este tiempo, ¿cuál le ha sorprendido más?

R. He recibido de todo. De instituciones al máximo nivel, y que uno valora, como de la presidenta de la Junta o, en su momento, del anterior secretario general del PSOE Pedro Sánchez, o de consejeros. Me sorprendió el de un amigo ingeniero, que vive en Perú, que me felicitó por haber quitado los coches en la Plaza Isabel La Católica. Hacía diez años que no hablaba con él, pero está pendiente de su ciudad y me felicitó por ello. Fue muy curioso.

“Soy una persona sincera y honesta en mis abrazos”

P. ¿Hay gente que antes no le saludaba y que ahora le da abrazos?

R. Menos de lo que se pueda pensar. Soy una persona sincera y honesta en mis abrazos. Tengo contacto con mucha gente, y soy de abrazar y mostrar cariño. Pero también selectivo en quiénes son mis amigos y quiénes son importantes. Creo que sé delimitar. Algunos se han acercado, pero pocos.

P. ¿Qué capacidad real de mando tiene hoy día un alcalde de una ciudad como Granada?

R. Más de lo que parece. Es cierto que un alcalde tiene muy limitadas las competencias para las grandes cosas, pero sí dispone de dos cuestiones que son relevantes para el futuro de una ciudad. Una, la capacidad de planificar y diseñar la ciudad. Quien lidera la transformación de una ciudad debe ser el alcalde. Y, por tanto, tengo un compromiso de planificación del futuro. Por poner un ejemplo, el ámbito cultural. Apenas tenemos competencias en materia de infraestructuras culturales o inversiones, pero sí de planear qué ciudad queremos desde el punto de vista cultural, que sea mucho más abierta, generar una dinámica permanente en torno a la música, que sea la ciudad de las artes o de la literatura. El ejemplo es la cultura, pero podríamos hablar de otros ámbitos. Y, sobre todo, de qué Granada queremos para dentro de 20 años. Si de algo ha estado carente esta ciudad ha sido de gente que planifique el futuro. Ha existido una visión a corto plazo, de tres o cuatro años pensando en las elecciones. Pero la mayor contribución es planificar y no sé si se recordará o no mi tiempo por el Ayuntamiento, pero sí estoy convencido de contribuir a la transformación de lo que queremos dentro de 20 años.

La otra cuestión relevante es la influencia. Me refiero a exigir, llamar, hablar directamente con ministros, o con la presidenta y los consejeros de la Junta, para demandar y exigir lo mejor. Que miren con prioridad a Granada, que no lo están haciendo.

“Me siento legitimado como alcalde, me han votado 16 concejales de cuatro partidos políticos diferentes”

P. ¿Se siente alcalde legítimo de Granada?

R. Sí, sin ningún tipo de dudas. Me ha votado la mayoría de la representación de los granadinos. Al anterior le votaron 11 concejales. A mí me han votado 16, de cuatro formaciones políticas diferentes, para que sea alcalde. Tengo mayor legitimidad incluso que el que estaba antes. La democracia es representatividad y, además, creo que tenemos un magnífico sistema democrático. Soy de los que piensan que hay que reformar la Constitución y modificar muchas cosas, pero el sistema que hoy tenemos nos permite que partidos políticos que surgieron hace un año y medio o dos tengan una representación y tomen decisiones. Y, en este caso, lo han hecho en pro de quienes creen que pueden representar de la mejor manera los intereses de la ciudad.

P. Tras el fallido intento tras las elecciones, ¿realmente creyó que volvería a tener la oportunidad de convertirse en alcalde?

R. En todo momento he creído que podía ser alcalde. La política requiere cada vez más constancia y credibilidad. Cuando uno es constante y hace las cosas de forma seria y rigurosa, y hace lo que dice, o dice aquello en lo que realmente cree, al final genera una convicción en él y en quienes le rodean. Los dos últimos años han sido tremendamente duros y complejos para la ciudad de Granada. Tras las elecciones, es verdad que me vi cerca de la alcaldía por una cuestión cuantitativa, y porque había motivos para generar una transformación. Pero cuando pasó lo que pasó, la pesadumbre me duró exactamente 48 horas. Me dediqué a trabajar en la oposición, porque era mi compromiso con los granadinos. Me gusta entrar y salir de los sitios con la percepción de que he cumplido con lo que me he comprometido. Y cuando, por desgracia, la Policía entró en el Ayuntamiento llegó el momento de tomar unas decisiones que pasaban por transformar la ciudad. Estoy seguro de que si el resto de grupos no creyeran que yo era la persona más capacitada para la ciudad no me habrían votado.

P. ¿Cómo se gobierna una ciudad con solo ocho concejales?

R. Con mucho trabajo y esfuerzo, como si fueran once. Repartiéndose las áreas y echando muchas horas de trabajo. No hay otra forma. Hay que planificar mucho y tener claros cuáles son los objetivos. Aquí no estamos para atender caprichos de particulares, como sucedió en el pasado en este Ayuntamiento. Intentamos tener una visión global de la ciudad y trabajar para que las cosas cambien.

“Aprobar el presupuesto nos permitiría reducir más la deuda y tener capacidad para realizar inversiones”

P. ¿Y es posible gobernar con una deuda tan inmensa?

R. Lo estamos haciendo. Estamos reduciendo la deuda del Ayuntamiento de forma sustancial. No lo afirmo yo ni el responsable de Economía. Lo dice el propio interventor del Ayuntamiento. Y la reducimos por una óptima gestión económica. Ha habido otras épocas en las que se ha tirado con pólvora de rey, incluso cuando no había. Nosotros administramos bien los recursos y reducimos la deuda de forma progresiva. Por eso es importante que aprobemos un presupuesto, y llamo a la lealtad y la responsabilidad del resto de grupos políticos para aprobarlo y que nos permita reducir en mayor medida esa deuda y, a partir de ahí, tener capacidad de realizar inversiones y mejorar en la prestación de servicios.

P. Se están llevando muchas sorpresas con sentencias en contra del Ayuntamiento por gestiones pasadas. La última ha sido favorable al Grupo Secuoya y por la que tendrán que pagar 600.000 euros.

R. Y que no salga ninguna más. Estas sorpresas en las sentencias son consecuencia del modelo de gestión de los últimos años, en el cual se atendían los intereses de cuatro o cinco sin importar el interés común. La gente tenía todo el derecho a denunciar y les han dado la razón. Así nos encontramos con estas situaciones, en algunas ocasiones de forma sospechosa por ser coincidentes en materia de Urbanismo.

El tema del Grupo Secuoya es una cuestión laboral. Los trabajadores de TG7 han sido maltratados. Invito a que les pregunten cómo están ahora. Muchos más tranquilos y trabajando sin presiones. Hoy día son trabajadores de un servicio público del Ayuntamiento y no al servicio de un partido. Ahora tienen responsables institucionales que les respetan desde el punto de vista personal y laboral, algo que antes no sucedía. Esta sentencia de Secuoya es otra de las herencias que nos hemos encontrado.

P. ¿Cómo valora el cambio de manos del Granada CF? ¿Cree que los inversores chinos están haciendo una buena gestión?

R. Estoy muy encima del tema, por lo que supone para Granada en repercusión positiva en imagen y economía. Por culpa de los resultados hay una época de duda, pero a mí me han dado señales de que hay un proyecto serio. Lo que hace falta que cuaje lo deportivo, pero en la parte de la titularidad empresarial hay un proyecto serio. Si no fuera así sería el primero en alarmarme, pero que hay que darles tiempo para que cuaje ese proyecto deportivo.

“Mi proyecto pasa por generar riqueza y empleo, dar prestigio a la ciudad y fomentar la igualdad”

P. ¿Cuál es el proyecto de Paco Cuenca como alcalde de Granada?

R. Tiene tres intenciones fundamentales: generación de riqueza y empleo, prestigio de la ciudad e igualdad. Es una señal de identidad. Para la generación de riqueza y empleo hemos iniciado una alianza estratégica con la Universidad de Granada, algo que no se había hecho en los últimos años. Esa complicidad entre ambas instituciones tiene que propiciar que mucha gente joven que sale de nuestra Universidad se pueda quedar aquí. Ya se empiezan a crear empresas y el objetivo fundamental es que haya más que se implanten aquí. En cuanto al prestigio, tenemos que levantar la imagen de la ciudad, que está desprestigiada por los temas que han pasado en materia de Urbanismo, o porque, por desgracia, es más conocida por los botellones y las despedidas de soltero que por la ciudad de la cultura. Ese prestigio debe estar fundamentado en un modelo de ciudad cultural. Y en referencia a la igualdad, creo que ha habido muchas carencias en los últimos años, especialmente de desequilibrio entre los barrios. En enero espero poder presentar el proyecto de ese modelo de ciudad, que está muy vinculado al presupuesto.

P. ¿Cuáles son las principales prioridades para crear empleo?

R. Una administración pública no genera empleo, pero sí un ecosistema para que se localicen empresas que sí lo generan. La localización de empresas de primer nivel en el ámbito del sowtfare aplicado, telecomunicaciones, cultura, producción de eventos, biotecnología… Ese ecosistema lo debe propiciar el Ayuntamiento para que las empresas generen economía y empleo. Hay una batería de proyectos que tenemos que despertar y aplicarles una partida presupuestaria para que sean atractivos para que las empresas vengan a Granada y se localicen aquí. Por eso esa estrategia que estamos tejiendo con la Universidad de Granada.

P. La apertura de grandes superficies ha hecho mucho daño al pequeño comercio local. ¿Tienen algún plan para ayudarles?

R. Nos comprometimos en su momento a hacerlo y es una gran demanda que abordaremos. Vamos a poner en marcha centros comerciales abiertos en los cuatro barrios con más tradición comercial: Zaidín, La Chana, Doctores y Centro. Para eso hace falta que saquemos adelante un presupuesto para 2017. Porque no es solo dar a conocer esos comercios sino modernizarlos. Les ayudaremos para que hagan estudios de mercado sobre la demanda en su entorno, zonificaciones, visibilidad desde el punto de vista de la identidad y el marketing y un adecentamiento de las zonas comerciales en los barrios. La gran medida será poner en marcha esos centros comerciales abiertos donde se concentran la mayoría de los comercios de la ciudad.

“Apoyo un pacto granadinista, pero quiero poner encima de la mesa cuáles son los proyectos de ciudad”

P. La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, ha propuesto un pacto absolutamente granadinista de todas las instituciones y partidos para que, por encima de los intereses políticos, se saquen adelante los temas importantes de Granada. José Entrena, presidente de Diputación, lo secunda. ¿Usted lo apoyaría?

R. Por supuesto. Pero además voy a añadir un planteamiento. Quiero poner encima de la mesa cuáles son los proyectos de ciudad. No quiero que nadie me los imponga. Voy a explicarles a la Junta, a la Diputación y al resto de instituciones y empresas cuáles son los proyectos de ciudad. Y cuando los conozcan, también espero contar con el apoyo del resto de las instituciones.

P. ¿Y cuáles son esos proyectos?

R. Pues por ejemplo, si sirve de referencia, el compromiso para la terminación del Metro; definir qué son dos hospitales completos y terminar con la mejora de la reordenación sanitaria y saber en qué consiste, que ahora mismo no sabemos qué es; definir cómo va a funcionar la ordenación de la movilidad en el ámbito metropolitano desde el punto de vista del consorcio metropolitano en materia de taxis o la propia reordenación del entorno; sacar espacios y gestión de recursos compartidos con el resto de municipios del Área Metropolitana; infraestructuras determinantes, como el aeropuerto o la conexión ferroviaria; una alianza estratégica con el Puerto de Motril… Me sumo al pacto granadinista, pero somos los granadinos los que vamos a poner encima de la mesa cuáles son los ejes de ese pacto.

P. En Granada no hay forma de que exista un proyecto sin polémica o retraso. ¿Es fruto de nuestra malafollá?

R. Es por la falta de unidad. Cada uno tira de las esquinas de la manta y al final asoman los pies. Hay diez o doce puntos básicos en los que nos tenemos que comprometer todos los granadinos y no salirse de esa ruta. Nadie lo ha puesto encima de la mesa porque se han ido afrontando proyectos sueltos. No ha habido una planificación ni una visión colectiva de la ciudad. Hay que hacer ese gran pacto granadinista atendiendo a intereses de la ciudad y no a intereses de instituciones o de partidos.

P. ¿Qué posibilidad existe de que usted salga del Ayuntamiento como lo ha hecho José Torres Hurtado?

R. Ninguna. Yo no me siento con promotores a pastelear terrenos. Eso ha pasado antes, aunque no sabría decir si se ha producido por un interés o un beneficio particular.

“No hay motivos para pensar que este alcalde tenga vinculación con cualquier tipo de corrupción”

P. ¿Debería estar la ciudadanía preocupada por estar usted investigado por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla?

R. No tiene que estar preocupada. Si de eso sale algo, que lo dudo mucho, será un contencioso-administrativo. Entiendo que la gente se preocupe, y más después de lo que pasó con el anterior alcalde. Pero en mi caso no hay ningún tipo de dudas en que se haya usado mal el dinero público, que alguien se lo haya llevado o se haya beneficiado. Hay unos funcionarios que dicen que ellos tenían que haber hecho su trabajo. Pero no hay ningún motivo para preocuparse y pensar que este alcalde tenga alguna vinculación con cualquier tipo de corrupción.

P. ¿Puede suponerle la alcaldía de Granada un impulso para un salto en el futuro a puestos de mayor relevancia, por ejemplo, en la Junta?

R. El puesto de mayor relevancia para cualquiera en política es ser alcalde de su municipio. Sin ningún tipo de duda. Otra cosa son otros ámbitos de gestión, pero no hay ningún puesto de mayor relevancia para un político que ese. Y yo estoy encantado de poder contribuir a que mi ciudad mejore.

P. En cierto modo, usted se ha situado como líder de su partido en Granada. ¿Se ha planteado aspirar a la secretaría general del PSOE en la provincia?

R. Sólo estoy centrado en mi ciudad. Hay otros ámbitos de liderazgo en el partido y cada uno ejerce su papel y yo ejerzo exclusivamente el de alcalde. Eso conlleva muchas competencias y un marco de repercusión importante, pero ejerzo mi liderazgo como alcalde. No me planteo ninguna otra alternativa.

P. ¿Cree que va a acabar su mandato y que Ciudadanos seguirá apoyándole hasta el final?

R. Creo que sí, porque estoy trabajando con mucha honestidad y humildad. Con muchas dificultades, pero con toda la transparencia posible y para eso nos han puesto en el Ayuntamiento.

Diez cuestiones importantes para la ciudad

P. Para terminar, intente explicarnos lo más brevemente posible estas diez cuestiones de ciudad. Empezamos por la LAC:

R. Hay que revisar el Plan de Movilidad y ‘estirar’ la LAC u otros autobuses, pero va por esa línea.

P. Dos hospitales completos.

R. Existe una mesa de negociación con acuerdos para mejorar la reordenación. Hay que dejar trabajar a la gerencia para que tome decisiones que mejoren los inconvenientes que se han producido.

P. Contaminación medioambiental.

R. Estoy preocupado por ese tema y estamos tomando medidas. No vamos a poner matrículas pares o impares, ni otras que generan inconvenientes, pero ya existe una importante planificación en materia de movilidad para que la gente deje el coche particular y utilice el transporte público. La puesta en marcha del Metro será determinante. Hay dos apuestas claras: reducir el uso del transporte privado y sugerir y promover el cambio de las calderas de las comunidades, que son la segunda causa de contaminación en Granada.

P. Conexión ferroviaria y AVE.

R. Que cumplan los plazos en Loja, que inicien el proyecto de soterramiento y que lo antes posible habiliten la conexión por Moreda del tren.

P. Metro.

R. Lo tendremos en funcionamiento en marzo. Es el compromiso de la Junta.

P. Centro Lorca y el legado.

R. El Centro Lorca está funcionando, pero lo importante es que el corazón del poeta esté dentro y eso significa que llegue su legado. En los próximos meses seguro que el legado estará en el Centro Lorca.

P. Subida de impuestos.

R. No nos planteamos ninguna subida de impuestos municipales. Otra cosa es lo que haga Rajoy.

P. Tasa turística.

R. Estoy dispuesto a estudiarla con los empresarios si ellos quieren que se dedique a promoción. Si no hay consenso con el sector, no se propiciará.

P. Vial de la Avenida Dílar.

R. Hay una resolución del Consultivo y hay que rehacer el proyecto. Nos hemos comprometido a ello con los vecinos.

P. Atrio.

R. Una acertada decisión. El debate ha sido intenso y fructuoso. Creo que Granada no debe tener un parking en La Alhambra. Los aparcamientos tienen que ser disuasorios y situarse a la entrada de Granada y no ahí arriba. Si no, los que vienen con su coche, aparcan, visitan La Alhambra y se vuelven a ir. Y nosotros queremos que la gente venga a Granada, que la visite y que luego suba a La Alhambra, y si puede ser andando por la Cuesta de Gomérez, mejor. No al parking y no a las tiendas o restaurantes. Hay que cosas que plantear y mejorar, y por eso se acordó que ya que se había pagado un dinero a los arquitectos, que rediseñen el proyecto.

Si no puedes ver el vídeo, pulsa aquí