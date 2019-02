Pablo Pin: “Tenemos que seguir en esta línea”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, ha asegurado tras la victoria sobre el Barça Lassa que su equipo tiene que “seguir en esta línea”. El técnico ha afirmado que el objetivo principal del Covirán es el de “salvar la categoría” y que “tendría que pasar algo muy raro para que no sucediera”, pero que también tiene “la ilusión de jugar playoff”. Aún así, se ha mostrado cauto porque no es partidario de cambiar el objetivo a mitad de temporada porque eso podría “autoprovocar una sensación de malestar” si luego no se puede jugar. “La ilusión la tenemos, un ascenso a ACB son palabras mayores, pero nos gusta más tener esa ilusión. Les hablo mucho a los jugadores de esa ilusión y tenemos que seguir trabajando en esta línea”, ha reiterado.

Sobre el partido contra el Barça Lassa, Pablo Pin ha comentado que ha estado marcado por “la concentración y el nivel de dureza” de su equipo. “Ha habido periodos donde no han estado concentrado al 100% y hemos dominado el partido muy bien. En el segundo periodo, hemos tenido unos minutos de perder la concentración porque no damos importancia a ciertos detalles y ellos lo han aprovechado para anotar algunas canastas fáciles y ponerse a 10 en un partido que estamos dominando. En el descanso, hemos hablado, y en el tercer cuarto la salida ha sido muy buena. Hemos salido a hacer lo que teníamos que hacer. Es un equipo que aprieta a nivel físico y te intenta sacar de tu sitio, pero el equipo ha estado bien, concentrado. Es una victoria en casa que deja buenas sensaciones al jugar contra este equipo”, ha valorado Pin.

El técnico del equipo rojinegro ha comentado que las canastas fáciles que han recibido en el segundo cuarto han sido por “fallos” de su equipo, pero que en el transcurrir del último cuarto, su equipo no ha defendido “mal del todo”, aunque la han castigado “esos errores”. ”No podemos darle vida a los equipos. Entrenamos muy bien, no se trata de ganar, sino por ser justo con el trabajo que hacemos durante la semana”, ha indicado.

El Covirán ha anulado a Diagne, que fue importante en el partido de la primera vuelta y que en este se ha quedado sin anotar. Cuestionado por esto, Pin ha dicho que “David ha hecho un trabajo bueno con él” y que la idea era que “no estuviera a gusto en defensa”. “El trabajo de los pivot ha sido muy bueno, hoy realmente lo hemos anulado. Era una de las claves antes del partido y los jugadores lo han demostrado muy bien”, ha indicado.

Para Pin, los jugadores que han sustituido a los lesionados Bortolussi y Alo Marín han hecho un buen trabajo. La ausencia de Bortolussi “descompensa el tema quintetos” y Alo “da verticalidad”, pero el entrenador está contento con el trabajo de sus sustitutos. Sobre Devin Wright ha dicho que entrena muy bien durante la semana y hace “un esfuerzo importante”, pero que la competencia “es grande y se está metiendo poco a poco”. “Los jugadores están concentrados y todos saben que el sábado que viene van a jugar”, ha añadido Pin.