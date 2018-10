Pablo Pin: “Tenemos que adaptarnos a lo que haya”

No está siendo una semana normal para el Covirán Granada, que juega mañana su segundo encuentro de la temporada, ante el Melilla Baloncesto, aunque esto no supone una excusa para Pablo Pin. El entrenador del conjunto rojinegro ha asegurado que “tenemos que adaptarnos a lo que haya”, haciendo referencia a los numerosos condicionantes de este encuentro, aunque sí que ha admitido que “es una semana muy dura para nosotros porque jugamos tres partidos en seis días”.

Esto ha provocado que la rutina de trabajo haya cambiado “un poco”, tal y como ha señalado el técnico nazarí, que ha explicado que “hemos hecho entrenamientos más cortos que los que solemos hacer por la carga de la semana”. Pin ha explicado que en las dos sesiones que ha tenido el equipo ha buscado “recuperar físicamente a los jugadores” y “analizar al Melilla, ver en qué puntos podemos hacerles daño”, así como reforzar cosas que hicimos muy bien el otro día”.

Sobre dicho encuentro, Pin ha recordado que “tuvimos bajas importantes como lo son las de Josep Pérez y la de Manu Rodríguez”, tras lo que ha indicado que ambos han mejorado en estos días. “Si hay opción de que jueguen, jugarán, pero si no tienen buenas sensaciones, no participarán”, ha asegurado el técnico rojinegro.

Con respecto al choque intersemanal que se les viene este miércoles, Pin ha destacado que “al equipo lo veo bien, muy animado y con seguridad”, por lo que “aunque en esta Liga es complicado ganar fuera, jugando nuestras cartas tenemos nuestras posibilidades”. Para ello es para lo que ha estado trabajando desde el pasado domingo, pues, según ha confesado, “cuando acabamos el partido, ya tenía en mi casa toda la información del partido de Melilla”, tras lo que ha apuntado que “creo que llegamos con buena preparación táctica”.

Allí le espera “un histórico”, un rival que, bajo su punto de vista, “es uno de los equipos que están llamados a estar arriba”. Por este motivo “necesitamos un trabajo de equipo”, algo en lo que ha insistido más tarde al aclarar que “nosotros todo lo hacemos en equipo, no entendemos que algo se pueda hacer de manera individual”. En esta línea, el entrenador del Covirán Granada ha argumentado que “necesitamos defender muy bien todos, estar todos concentrados y ayudarnos los unos a los otros”.

“Ellos -los jugadores del Melilla Baloncesto- plantean unos partidos muy rápidos, con muchísimas posesiones”, ha añadido Pin, apostillando que “Aunque a nosotros nos guste jugar con velocidad, somos un poco polos opuestos en cuanto a que ellos son muy buen equipo en ataque y nosotros lo somos en defensa”.

Cuestionado sobre qué aspectos debe trabajar aún su equipo, Pin ha sido contundente al sentenciar que, aunque “el rebote defensivo contra Ourense estuvo muy bien”, “yo quiero mejorar el rebote”. Esta postura la ha defendido al asegurar que “a nosotros nos gusta ser exigentes con nosotros mismos”.

Cuestionado sobre la semana tan ajustada que se les presenta y el cansancio que esta pueda suponer en su plantilla, Pin ha señalado que, para afrontarla bien, “tienes que haber hecho una buena pretemporada y haber tenido reservas”. El técnico nazarí ha recordado en este aspecto que “tenemos una rotación muy larga”, lo que “es una ventaja para nosotros”. “El partido de Carlos Corts el otro día es una de las muestras”, ha declarado el entrenador granadino, que ha asegurado que, aunque “a priori, la gente le ve como un tercer base”, “yo creo que decidió el partido con su triple, con su defensa y con su energía”.

Sin embargo, sí que considera que “nos puede afectar a nivel mental”, pues “El jugar dos partidos seguidos fuera es muy complicado en cuanto a que nosotros nos vamos mañana y hasta el domingo al mediodía no volvemos realmente, porque el jueves venimos y entrenamos, nos vamos a la cama y nos levantamos para irnos a Vitoria”. “Vamos a pasar cinco o seis días fuera de nuestra casa”, ha matizado el técnico nazarí, que ha asegurado que “tenemos que estar conectados mentalmente”.

Por último, sobre jugar entre semana, Pin ha confesado que “creo que a nadie le gusta jugar en miércoles”, algo a lo que ha añadido la dificultad que esto implica para que los aficionados vean los encuentros de su equipo. “A mí, personalmente, no me gusta jugar entre semana, y no me gusta hacerlo tan pronto”, ha confesado el técnico nazarí, pues considera que “si jugamos en tres meses y te juegas entrar en la Copa, el propio atractivo del partido hace que se vea”. A esto ha añadido que “ahora, que todo está al principio, es un poco más descafeinado”, aunque tiene claro que “nos vamos a tener que adaptar también a eso”.