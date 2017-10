Pablo Pin: “Más que presión, es una motivación que te tilden de favorito” | Vídeo

Pablo Pin (Granada, 30/11/1982) lleva media vida ligada a los banquillos. La mayor parte de su carrera como entrenador nacional la ha pasado en su tierra. Cogió las riendas del Covirán Granada en su primer año de nacimiento y no las ha soltado. Ascendió al equipo a LEB Plata en tres temporadas. También tiene en su vitrina la copa de esta competición. Su fórmula del éxito es crear equipo, huir de las individualidades y, sobre todo, tener los pies sobre la tierra.

– Pregunta: Míster, un balance de lo que llevamos de temporada

– Respuesta: Por ahora el balance es positivo. Exceptuando la jornada de Lucentum, que no jugamos bien. El equipo esta trabajando mucho, está implicado y los jugadores están unidos. Estoy satisfecho.

– P: ¿Qué podemos destacar de la plantilla de este año?

– R: Por ahora están siendo muy positivos los minutos que nos da Germán Martínez, esta dando buenos minutos, está demostrando que está al nivel del equipo y va a seguir creciendo tanto en ataque como en defensa. Es un jugador muy productivo ofensivamente, pero es cierto que ha dado un paso más a nivel defensivo y también se le ha notado que durante el verano se ha cuidado mucho.A mí me gusta destacar la implicación del equipo desde el primer día. Es un grupo unido, que se llevan bien entre ellos, no hay egoísmos, les gusta pasarse el balón. Esa es la base para construir.

“EN GRANADA SE PIDE QUE EL EQUIPO LUCHE Y ESO ESTÁ ASEGURADO”

– P: Una fortaleza a destacar y una debilidad a reforzar del quipo.

– R: A nivel fortaleza es un poco la unión y estar identificados con el equipo. Buscábamos jugadores que estuvieran identificados con la ciudad y con el club. Quizá, una debilidad es la falta de centímetros en el interior, pero los intentamos compensar con mucha pelea y mucha garra. A día de hoy sólo hemos perdido el rebote en un partido y creo que eso vamos a saber compensarlo.

– P: ¿Qué se ha buscado en las incorporaciones de este año?

– R: Queríamos mejorar las dinámicas de grupo. El año pasado había jugadores que se llevaban bien entre ellos, pero creo que todo es mucho más sencillo cuando hay jugadores que se conocen entre sí. Tener a jugadores como Eloy Almazán que es de aquí, Manu Rodríguez… son jugadores que se conocen. Y por otro lado, buscar jugadores que aporten cosas al equipo. Que para ellos lo más importante sea el equipo y no salir a meter diez puntos, sino jugadores de colectivo. Eso es lo más importante para construir un buen grupo. Vemos como Ferrán, que viene de ser el jugador nacional más valorado de la liga, pues sale y si un día le toca defender, defiende, coge rebotes, pasa el balón y el día que le toque meter puntos, pues le tocará. No hay ningún problema en dejar a un lado el protagonismo individual por el protagonismo del equipo.

Pablo Pin cree que el Covirán Granada estará en lo alto de la tabla esta temporada | Foto: Daniel Bayona

– P: La mayoría tildan al Covirán Granada como favorito, ¿ es una presión añadida?

– R: Más que presión, es una motivación que todos jueguen con un plus contra nosotros. Pero, estamos acostumbrados, lleva pasando varios años. Incluso el año que éramos recién ascendidos, con un equipo en el que continuaban siete u ocho jugadores de liag EBA, ya nos daban como favoritos.

– P: ¿Es un estrategia para que los otros equipos se quiten la presión?

– R: Es la típica de mi equipo es muy malo y los demás son muy buenos. No vamos a caer en esa trampa. Tenemos que seguir siendo humildes, trabajando todos los días e ir a todos los partidos con el saber que en esta liga en cualquier campo puedes perder. No sólo en Alicante.

“AUNQUE ALGUNAS PERSONAS LO QUISIERAN VENDER COMO UN FRACASO,

EL AÑO PASADO GANAMOS LA COPA Y METIMOS A SEIS MIL PERSONAS EN EL PABELLÓN”

– P: ¿Qué equipos acabarán en lo alto al final de temporada?

– R: Creo que nos nosotros estará Alicante, que como hemos visto ha hecho un equipazo. Navarra no está funcionando, pero tiene muy buen equipo y muy buen entrenador. Ávila creo que va a estar arriba también, por lo jugadores que ha fichado. Y luego hay algunos proyectos de los que no se habla tanto como puede ser León, Albacete, Morón o Murcia. Al final habrá 7 u 8 equipos que vamos a estar ahí arriba bastante igualados.

– P: ¿Igual de apretada que otros años, o se espera que algún equipo se escape del pelotón?

– R: Nuestra intención es escaparnos nosotros, pero creo que la liga va a estar igualada. En esta liga los equipos, en sus campos, se hacen muy fuertes. Cualquier día puedes tener una derrota. Vas a Albacete que viajas el mismo día, tienes un día tonto y te ganan el partido. De lo que se trata es de ser lo más regulares posible.

Pablo Pin posa con la camiseta del Covirán Granada | Foto: Daniel Bayona

– P: ¿Hasta dónde puede llegar este grupo que se ha formado?

– R: Es complicado. Tenemos jugadores que vienen de jugar de LEB Oro como Eloy, como Manu, como Devin, pero que realmente eran jugadores de rotación. Ahora tienen que venir a ser jugadores protagonistas, creo que ahí ellos tienen que adaptarse y que los jóvenes sigan creciendo. Nuestro objetivo tiene que ser intentar ser lo más regulares posible y, sobre todo, la ambición de mejorar todos los días. Tenemos que creer que somos un buen equipo.

– P: A su parecer, ¿cómo está funcionando la cantera este año?

– R: Tanto Germán, que ya se ha incorporado definitivamente al equipo y las vinculaciones del resto, estoy muy contento con ellos. Poco a poco, mejorando, están a un muy buen nivel y lo que buscamos es que jueguen muchos minutos. Se está viendo que están muy bien entrenados en cantera e incluso estamos tirando de algún jugador del equipo junior que nos está ayudando mucho en el desarrollo de los entrenamientos

Las categorías de formación lo están haciendo muy bien. Tenemos jugadores en la Selección Española y eso habla bien del trabajo que se hace en el club y en las categorías inferiores.

“AL FINAL HABRÁ SIETE U OCHO EQUIPOS

QUE VAMOS A ESTAR AHÍ ARRIBA BASTANTE IGUALADOS”

– P: Una visión del pasado. Desde que empezó el club de cero, ¿cuál ha sido la evolución hasta llegar a hoy?

– R: El balance es muy positivo. Tanto a nivel deportivo como de club. Las cosas está creciendo de forma paralela y eso es importante. Hay muchas veces que los equipos crecen muy rápido y luego no tienen estructura. Aquí estamos creando una gran estructura y a nivel deportivo estamos creciendo poco a poco. Todas las temporadas, desde que yo estoy de entrenador, hemos competido por lo mejor. Ascensos y hemos ascendido, el primer año en Liga EBA estuvimos a un partido de meternos en play-off, al siguiente subimos, el primer año el LEB Plata quedamos quintos, que en ese momento no se le da importancia, pero si ahora lo piensas, no es fácil. Y aunque algunas personas lo quisieran vender como un fracaso, el año pasado ganamos la copa y metimos varias veces 6.000 personas en el pabellón. Hay que tener una visión objetiva, y no caer en la autodestrucción.

– P: Analizando esa evolución. ¿Qué le podemos decir a esa persona que aún no se ha animado a venir al Palacio?

– R: Yo que he vivido el Palacio en esa última época antes de que desapareciera el equipo con 300 personas, la época de Marsá que no queríamos presentarnos a un partido… En Granada lo que se pide es que el equipo luche y eso está asegurado. Mis equipos podrán jugar mejor o pero, pero trabajar, luchar y pelear eso no se nos puede negar. Y personalmente, el ambiente que se ha creado en el Palacio es muy bonito. Es un ambiente muy familiar y educado.

Si no puede ver el vídeo haga clic aquí