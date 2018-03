Omar asalta Los Cármenes

No se equivocaba Oltra al afirmar, en la previa, que algún día llegaría el fin de su buena racha en casa, en lo que sí erró fue en pensar que no sería hoy. El Granada CF ha sumado su segunda derrota en casa en lo que va de temporada al caer por 0-1 ante el Nástic de Tarragona en un choque en el que los nazaríes fueron superiores al conjunto catalán. Un gol de Omar en el 36′ le valió a los de Nano Rivas para hacerse con la victoria pese a las numerosas ocasiones del conjunto granadino que, en su mayoría, se encontraron con un buen Dimitrievski. Los rojiblancos no fueron capaces de batir al exgranadinista e, incluso, erraron un penalti en el 85′.

La lluvia, que hizo acto de presencia mucho antes de que comenzase el encuentro, fue la primera protagonista del regreso del Granada CF a su feudo tras haber caído en Lugo. Los rojiblancos tenían delante al mejor visitante de la categoría, condición que, unida a la mala posición del Nástic en la tabla, hizo presagiar a muchos el fin de la racha de siete triunfos consecutivos en casa que habían encadenado los de José Luis Oltra.

Poco a poco, la lluvia fue amainando para ceder toda la relevancia a los 22 futbolistas que ya se encontraban sobre el césped. No presentó ninguna novedad el conjunto granadinista, que repitió alineación por tercera vez consecutiva. Sí que lo hizo el combinado grana, vestido hoy de amarillo y rojo, que introdujo en el once a Uche, Gaztañaga, Omar y César Arzo.

El balón echó a rodar y el Granada fue el que intentó llevar la iniciativa desde el primer minuto. Machís y Sergio Peña realizaron los dos primeros disparos a puerta antes de que se cumplieran los diez minutos de partido, aunque ninguno de ellos puso en apuros al exrojiblanco Dimistrievski.

Sin embargo, la presión nazarí fue decreciendo, lo que propició que el Nástic también tuviese sus primeros acercamientos a la portería de Javi Varas. El más peligroso tuvo lugar en el minuto 16, cuando una buena carrera de Tete por la banda derecha fue culminada con un centro y un posterior remate al poste de Manu Barreiro. Pese a ello, los rojiblancos siguieron controlando el choque y generando la mayor parte de las ocasiones. Álex Martínez y Kunde pusieron a prueba a Dimitrievski con sendos lanzamientos a balón parado, pero ambos se encontraron con los guantes del portero macedonio.

El partido entró en una fase de somnolencia cuando faltaba un cuarto de hora para que finalizase el primer tiempo. Sin embargo, lo reanimó Omar en el 36′, que batió a Javi Varas con un disparo con rosca al segundo palo. El tanto de los tarraconenses fue un jarro de agua fría para el Granada, que no pudo reaccionar en los minutos restantes del primer acto.

Tras el intermedio, a los rojiblancos les costó entrar en el partido, pero, poco a poco, retomaron el control del balón y fueron sumando llegadas a la portería visitante. Entró Joselu, en el 56′, por Alberto Martín, con lo que el equipo pasó a dibujar un 1-4-4-2 en el que Sergio Peña y Kunde formaban el centro del campo. El cambio pareció dar alas al equipo, que no tardó en generar peligro. Lo hizo por medio de un Agra muy participativo durante todo el encuentro. El portugués hizo temblar a la zaga catalana con una doble ocasión que provocó la también doble estirada de Dimitrievski.

El ritmo fue en aumento y los de José Luis Oltra empezaron a jugar, casi exclusivamente, en el campo rival. Sin embargo, los continuos intentos de los rojiblancos por conseguir el gol del empate se encontraban con la rocosa zaga del Nástic o, en su defecto, con las manos de su guardameta.

Entraron Hjulsager y Pedro, en detroimento de Agra Álex Martínez, tras lo que el conjunto nazarí volvió a variar el esquema. Víctor Díaz se cerró atrás para formar una defensa de tres con Chico y Saunier, con Kunde y Sergio Peña por delante y Machís y Pedro en los extremos. Sin embargo, el cambio no trajo la reacción del Granada pese a que contó, incluso, con un penalti en el 85′ que Machís estrelló contra el poste.

Los de José Luis Oltra suman, de esta manera, su segunda derrota en casa en esta temporada, y quedan terceros a la espera de que se jueguen el resto de encuentros de la jornada.

Ficha Técnica:

Granada CF: Javi Varas; Víctor Díaz, Chico Flores, Saunier, Álex Martínez (Pedro 79′); Kunde, Alberto Martín (Joselu 56′); Agra (Hjulsager 70′), Sergio Peña, Darwin Machís; y Ramos.

Nástic de Tarragona: Dimitrievski; Kakabadze, Pleguezuelo, Arzo, Abraham; Fali, Gaztañaga, Omar (Assoubre 64′), Tete; Uche (Álvaro 72′) y Manu Barreiro (Javi Márquez 82′).

Goles: 0-1: Omar, min. 36.

Árbitro: Pulido Santana. Amonestó a los visitantes Pleguezuelo, Álvaro y Tete.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga 1|2|3 disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 8.435 espectadores.