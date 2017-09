Oltra: “Tenemos un problema de contundencia en ambas áreas”

El técnico del Granada CF, José Luis Oltra, se mostró contrariado por el rendimiento defensivo del equipo tras la derrota ante el Real Valladolid. El técnico considera que debe llegar ya una reacción que contagie a jugadores y afición.

ERRORES DEFENSIVOS

“Estoy disgustado. No me ha gustado el equipo, no me ha gustado la forma de competir… La diferencia ha estado en la contundencia en las áreas. Nosotros hemos tenido varias para empatar pero concedemos demasiadas facilidades defensivas que no me gustan”.

“Mientras no nos demos cuenta de que tenemos que ser mucho más contundentes en el aspecto defensivo pues vamos a sufrir”.

“Ni la ayuda del centro del campo está siendo la correcta ni la contundencia ni la colocación de los centrales está siendo la idónea. Tenemos que insistir, trabajar y mejorar”.

“No puede ser que en cada partido nos metan dos goles. Esto no es sostenible”.

OCASIONES PERDIDAS

“Hemos hecho bastantes oportunidades. La diferencia es que nosotros ahora no estamos con esa confianza y con esa seguridad y nos penalizan las área: los errores defensivos y la falta de contundencia en el área rival”.

“Es un problema de contundencia en ambas áreas”.

REACCIÓN

“Hay que sacar la personalidad y el carácter”.

“Estamos en el inicio. Estamos con gente nueva, con tres salidas complicadas… La semana que viene hay que cambiar esta dinámica, salir a por todas y contagiar a la gente”.