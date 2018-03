Oltra: “Respeto la decisión, pero creo que no la merezco”

José Luis Oltra, ya exentrenador del Granada, se ha despedido del club con una rueda de prensa a la que han asistido varios futbolistas del primer equipo y miembros de la dirección del club. El técnico ha trasladado que ha puesto todo su empeño en su labor en estos meses al frente del banquillo. A su vez, ha expresado que respeta y acata la decisión pero cree que no la merece.

Oltra ha afirmado que esta despedida supone para él “un momento duro y difícil”. “Voy a hablar desde el corazón y si me emociono para mí es inevitable, es difícil plantarte aquí y explicar ciertas cosas”, ha añadido.

Quiso resaltar dos palabras sobre las que versaría su posterior mensaje: sorpresa y gratitud. “Sorpresa porque es una decisión que no me termino de creer que francamente no me esperaba por la clasificación del equipo y porque a pesar de las últimas tres derrotas el equipo está vivo y compitiendo bien en el tramo decisivo”, ha analizado.

“He dado todo mi esfuerzo y toda mi energía, he puesto toda mi pasión y profesionalidad y he asumido la identidad del club como la mía propia. Con aciertos y errores pensando siempre en el club”, ha explicado.

“Estaba fuerte para seguir en el cargo, estaba convencido y tengo plena confianza en la plantilla y en el trabajo que estábamos haciendo. Respeto y acato la decisión, francamente creo que no la merezco. Es mi pensamiento”, ha aseverado Oltra.

AGRADECIMIENTOS

“Es el momento de dar las gracias. Para empezar a la plantilla. Es un grupo extraordinario, comprometido y profesional. Tiene todo para lograr ese objetivo”, ha iniciado como parte de sus muestras de agradecimiento.

“Me siento muy orgulloso de haber sido entrenador del Granada pero sobre todo de esta plantilla. También a los técnicos de la primera plantilla, del filial, del club, de la escuela y todos los técnicos que forman parte de la entidad. A los empleados, servicios médicos, gente de comunicación, el delegado, los utilleros, jardineros, cocineros…”, ha querido recordar.

También se ha acordado de la afición a quien ha agradecido “su calor y trato”. “Es un ejemplo de pasión y de sentimiento y ojalá siga apoyando y respaldando al club”, ha destacado.

“Voy a intentar no aparecer más, ya no tengo nada que ver en la película los protagonistas son los futbolistas y el cuerpo técnico actual. No voy a conceder entrevistas individuales no es mi estilo darle vueltas y hablar de lo mismo”, ha explicado sobre su nueva situación.

“El que toma decisiones es el que se equivoca. Pero las decisiones, se valoran a posteriori y se toman a priori. Las he hecho todas con conciencia pensando en el bien del equipo. Tengo la conciencia tranquila, veo al equipo bien. Esto es el fútbol”, ha comentado.

Sobre la comunicación de su cese el técnico explica que le trasladaron un “cambio de situación” y por su “sorpresa” se le comunicó que se le estaba destituyendo. Oltra asegura afirma que intentó dar sus argumentos pero la decisión estaba tomada ya. “Creo que no se ha consultado con jugadores o capitantes, no tengo constancia. Hay que respetarlo”, ha incidido .

SU FUTURO

Oltra ha asegurado que se quedará hasta el 30 de junio en la ciudad y que priorizará a su familia y que seguirá yendo al colegio a recoger a sus hijos y a verles jugar en el Granada. “Dedicaré mi tiempo a seguir con mi formación personal y a seguir viendo mucho fútbol. No soy de acercarme a los campos”, ha desvelado. “A nivel de medios voy a intentar no aparecer mucho”, se ha despedido tras desear la mejor de las suertes al Granada.