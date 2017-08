Oltra: “Ganar en esta categoría cuesta sangre, sudor y lágrimas”

Primer partido oficial de José Luis Oltra como entrenador del Granada CF y un empate conseguido ante el Albacete, un recién ascendido que tiene un bloque muy compacto. Ante esto, el míster nazarí ha hecho el siguiente balance, de lo que más y lo que menos le ha gustado de su escuadra: “Lo que más me ha gustado es el cambio de actitud y mentalidad en la segunda mitad: Lo que menos me ha gustado, la primera mitad, no nos hemos sentido cómodos, no hemos encontrado nuestro juego. Así es complicado, en la media nos quitábamos el balón del encima. El rival tenía que ver, un rival ordenado que impedía y no nos ha dejado. En la segunda pare el requipo ha dado un giro. En la primera parte, nuestro portero no ha hecho tantas paradas como el suyo en la segunda”.

Para el técnico valenciano “ha faltado más llegada y generara más ocasiones claras, no hemos tenido ocasiones claras, en definitiva, son todo tiros de media distancia, eso sí, en jugadas buenas, pero al final en fútbol todo vale y hubiera firmado un gol en cualquier condición”.

CAMBIO DE ACTITUD EN LA SEGUNDA PARTE

Según Oltra, el equipo ha hecho muchas cosas para protagonizar ese cambio de actitud: “Hemos dado un paso al frente, estar mejor colocados y más cerca del rival para poder ganar las segundas jugadas. Hemos hecho todo 15 metros más adelante, con más velocidad y determinación. Hemos encontrado el juego por dentro, hemos tenido disparos desde fuera del área con bastante peligro. Hemos mejorado y está a la vista de todo el mundo”.

LA SITUACIÓN DE RAMOS Y LA NECESIDAD DE UN PUNTA

El míster rojiblanco sigue sin querer pronunciarse sobre Ramos, aunque reconoce que falta un delantero centro: “Adrián Ramos sigo sin hacer comentarios, es pregunta para el club. Independientemente de Adrián Ramos, necesitamos un punta más, porque te habilita para jugar con dos arriba, poder jugar con más delanteros. Es una cuestión numérica, independiente de esta situación”.

A esto añadió que “no me quejo de la plantilla, casi hemos ganado y nadie se hubiese dado cuenta de que faltaba un delantero, habrá veces que juguemos con dos delatarnos por muchos motivos, no quiere decir que lo vayamos a hacer siempre”.

EMPATE A PESAR DE SER FAVORITOS

El Granada, pese a su condición de grande en esta categoría, no pudo pasar del empate, ante lo que Oltra no se sorprende: “Llevo más de 300 partido en Segunda, a mí no me sorprende. Esto puede abrirnos los ojos y esto no nos cambia el objetivo. Esto es el futbol de esta categoría, no hay tanta diferencia entre equipos. De los tres recién descendidos no hemos ganado ninguno. Esto es una carrera de fondo, son 42 kilómetros, hemos hecho el primero por debajo de la media, nos tocará corre más en otros kilómetros. Ganar en esta categoría cuesta sangre, sudor y lágrimas. El equipo compite, que eso es una cosa importante. Tenemos que partir del lema “eterna lucha”, futbolísticamente hablando hay margen de mejora”.

LA AFICIÓN

Por encima de todo, Oltra destacó el papel de la hinchada: “La afición ha estado de 10. Cualquier otra afición, con esta primera parte, hubiera silbado. En la segunda parte la he visto apretar y nos ha hecho ir un punto más”.

MALA TOMA DE DECISIONES EN LA FINALIZACIÓN

El míster nazarí reconoció que su equipo pudo errar en las decisiones a la hora de finalizar: “Ha habido algunas decisiones que teníamos para pasar, o que el centro no ha sido bueno, o la gente no ha llegado a tiempo. Con todo y con esto, suelo ser bastante objetivo y tenemos capacidad y debo exigir que el equipo llegue más y genere más”.

EL PARÓN PARA REFRESCARSE HA PERJUDICADO

Oltra no quiso dar importancia a la rotura de ritmo en el segundo parón para hidratarse: “Estaba previsto de antemano, hemos dado los técnicos el visto bueno porque hacía calor y era bueno que se hidrataran los jugadores. También, en cuanto al juego es bueno para que los entrenadores diéramos instrucciones. La sensación es que ahí hemos bajado el ritmo, otras veces nos vendrá mejor”.