“Ni siquiera se han parado a entender la obra, simplemente se han escandalizado porque son vulvas”

La polémica saltaba en Granada este jueves por la mañana cuando en el Ayuntamiento aparecía una bandeja con ‘’carne de vulva’’. No era carne humana, ni pretendía serlo. Era una obra de arte de una alumna de Bellas Artes de la UGR y expuesta en el edificio municipal, dentro de la muestra colectiva ‘A la calle’.

“Los que dicen que hiere la sensibilidad de la gente ni siquiera se han parado a leer el folleto de la obra para entender su significado, simplemente se han escandalizado porque son vulvas”, comenta la autora de la obra a GranadaDigital. Y es que, la creación ha sido trasladada a la sede del Festival Internacional de Música y Danza (San Matías, 11) para no entrar en polémica. La queja fue de Ciudadanos, que pidió un protocolo para controlar que las exposiciones en espacios municipales no hieran la sensibilidad del visitante y cumplan todos los requisitos de seguridad.

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en Granada, Manuel Olivares, señaló a los periodistas que hay que tener en cuenta que en edificios municipales como el Ayuntamiento pasan “no solamente personas con criterios artísticos”, cuya libertad creativa defendió, sino también “niños y mayores”, que “merecen un respeto”.

Según la artista, Inma Ferrer, “la obra ‘Vulvas Envasadas’ quedaba muy bonita en el Ayuntamiento”, porque “no va de unas vulvas. Tiene un mensaje detrás muy potente sobre la trata de mujeres con fines sexuales, que explico claramente en el folleto que forma parte del trabajo. Por eso, no entiendo como un mensaje así puede herir sensibilidades”.

“Creo que lo que hace falta es más educación, más conciencia social y muchísima más empatía en esta sociedad. No debería limitarse un espacio público, ya que es una crítica social que ha estado y sigue actualmente presente, en la que no se ataca ni se falta el respeto a nadie”, concluye la joven, afirmando que “en muchísimas de las obras expuestas en ‘A la calle’ aparecen genitales y partes del cuerpo y no ha habido ninguna polémica”.