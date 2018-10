Narrativa y revoluciones

«¡Hay que desfilar al lado de la verdad al menos una vez, antes de que nos llegue la muerte!»

Los que hacen la Revolución exigen cambio. Y lo exigen tras una etapa que, en muchas ocasiones, se ha mantenido durante tantas décadas, tantos siglos, que ya no es asumible. De ahí la violencia que suele haber en ellas: la indignación, sentimiento puramente humano y de máxima actualidad, tiene límites que, por el bien de determinados grupos, es mejor no sobrepasar. No obstante, este acontecimiento que habría de ser maravilloso (no existe nada más bello que el ser humano luchando por lo que merece, pues ello implica que considera que lo merece y esa consideración rige volver a amarse a uno mismo) no siempre se consuma en efemérides gobernadas por la justicia pues, como podemos observar a lo largo de la historia, determinadas revoluciones solo han implicado el cambio de una forma de dictadura a otra. Pero no es esto lo que nos ocupa hoy, si bien nunca está de más recordar que debemos cuidarnos de determinados oportunistas que aprovechan el malestar social para sus propios intereses (revolvamos el río, pero sin ganancias para estos pescadores). Las revoluciones se han contado de muchas formas y, una de ellas, la menos valorada quizás, ha sido a través de la narrativa. Demos una vuelta por la historia.