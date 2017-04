Nace en Granada el ‘Bull Music Festival’

Granada recupera el testigo del que fue el primer gran festival de música de España, Espárrago rock, con una nueva propuesta cultural que, bajo el nombre de Bull Music Festival, reunirá el próximo 3 de junio en la Chana a grandes figuras del rock y pop nacional como Estopa, Loquillo o La mala Rodríguez, con bandas de la ciudad como Lagartija Nick, Eskorzo o Hora Zulú, y grupos emergentes del panorama musical local y nacional como Carmencita Calavera, El sombrero del abuelo o Harry Up!

Bull Music Festival nace así como una oferta musical ecléctica que aglutina a grupos de rock, fusión, pop, mestizaje o música electrónica dada su vocación de convertirse en un gran evento cultural de carácter familiar.

Bajo el lema ‘Sol, cervezas frías, buen rollo y la mejor música’, el barrio de La Chana acoge, en el conocido como Camino de las Vacas, este nuevo certamen musical en un propósito del Ayuntamiento de Granada de “llevar la cultura, en este caso la música, a todos los barrios de la ciudad”, ha destacado el concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo.

Por su parte, Fátima Rodríguez, responsable de Hermanos Toro, empresa organizadora del evento, ha resaltado la enorme accesibilidad del recinto que acogerá el festival, situado en el conocido Camino de las Vacas, en las inmediaciones de la rotonda de acceso a La Chana, y que se encuentra “perfectamente integrado en la ciudad, por lo que se puede ir andando, sin necesidad de estar pendiente del coche”.

Bull Music Festival tendrá lugar el sábado, día 3 de junio, coincidiendo con el inicio de las fiestas del Corpus Christi en horario de 12.00 de la mañana a 3 de la madrugada. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que reforzará el servicio de transporte público para facilitar el acceso al recinto.

La organización ha puesto a disposición 2.000 entradas a un precio más reducido y que asciende a 15 euros. Las entradas pueden adquirirse desde mañana viernes, día 7 de abril, a través de la página web www.bullmusicfestival.com.

La parte más electrónica y bailable vendrá de la mano de Gomad and Monster, Then zombie Kids y 2Maniacs. Los organizadores del certamen han hecho hincapié en la apuesta del programa por la cantera local y de grupos emergentes, con grupos en auge en distintos estilos como Carmencita Calavera, D´Baldomeros, El sombrero del abuelo, Funkdación, The Bronson, Varados y Harry up!.