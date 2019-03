Motivos para la huelga

Comenzamos el mes de marzo, un mes propicio para reivindicar los derechos de las mujeres ya que el próximo viernes, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Hace unos años, el día de la mujer era un día naif en donde los hombres regalaban flores o pequeños regalos a las mujeres por ser su día, vamos otro San Valentín más… Sin embargo, el día Internacional de la Mujer no es un día ni para felicitar ni para regalar sino un día para la reivindicación. Vivimos en una sociedad patriarcal donde las desigualdades de género siguen siendo una realidad. Hace poco leíamos en la prensa que la Comisión Europea llamaba la atención a España por el escaso número de directivas en el IBEX 33. La lacra de la violencia de género nos azota cada día, con un alto número de asesinadas ya en 2019 y con una violencia casi inusitada en el modo y la forma. Las mal llamadas “Manadas de…” también copan titulares casi a diario. La prostitución y la trata siguen sin ser un hecho de Estado y no se le pone solución ni fin. Los partidos de derechas han endurecido su discurso, mostrando el machismo enmascarado que poseían, cargando día sí y día no contra las mujeres y usando sus cuerpos para su demagogia política. Y así un largo etcétera…

El próximo viernes, por tanto, tenemos motivos para manifestarnos y gritar contra los yugos del patriarcado. Estamos convocadas todas las mujeres a hacer huelga de cuidados y consumo, y en algunos sectores también huelga laboral y estudiantil. Yo haré huelga, ese día doy un carpetazo a los libros porque si la mitad de la sociedad nos paramos, se para el mundo. También estamos convocadas a una manifestación que saldrá desde los Jardines del Triunfo a las 19 horas. El año pasado se desbordaron las expectativas y la asistencia fue increíblemente numerosa. Este año debemos ser más, por varios motivos: seguimos teniendo las mismas o más razones para manifestarnos y reivindicarnos, ya que como comentaba antes todavía las desigualdades de género son un hecho en nuestra sociedad. Pero, además, y para mí más importante, tenemos que hacerles ver a los partidos machistas que gobiernan nuestra autonomía que NO, que con nuestros cuerpos y nuestra seguridad no pueden hacer política. Las mujeres no somos una moneda de cambio para sus ambiciones políticas.

Por ello, desde esta columna, te animo a ti, mujer, que hagas huelga de consumo y de cuidados, que en la medida de lo posible hagas huelga laboral o te sumes a los paros convocados por los sindicatos, y que nos acompañes por la tarde a la gran manifestación para que paralicemos Granada y mostremos con una sola voz que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser una prioridad en cualquier sociedad avanzada que se tilde como tal.

Pero también te animo a ti, hombre, que no te sumes a la huelga laboral ni hagas el trabajo que ese día tenía que hacer tu compañera de trabajo, que te encargues de los cuidados de todas aquellas personas que puedan estar a tu cargo, y que luches con nosotras en esta ardua tarea sumándote a la manifestación de la tarde.

Solamente juntas y juntos podremos ir modificando una sociedad en donde impera el patriarcado desde hace siglos. No es tarea fácil ni para vosotros ni para nosotras, pero el progreso es el futuro y no habrá progreso sin un sociedad plenamente feminista.