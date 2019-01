Moreno dice que la “ola de cambio” andaluz “no se para” y llevará “democráticamente” a Casado a la Moncloa

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la “ola de cambio” que se ha producido en Andalucía, que ha hecho llegar al PP-A a la Presidencia de la comunidad tras pactar con Ciudadanos y Vox, “no se para en Despeñaperros” porque seguirá avanzando hasta llegar “a todos los rincones de España” colocando, además, “democráticamente” al presidente del PP, Pablo Casado, en la Moncloa y desalojando a Pedro Sánchez.

Moreno ha hecho estas manifestaciones durante un discurso que ha pronunciado en la última jornada de la Convención Nacional del PP, celebrada desde el pasado viernes en Madrid. El nuevo presidente de la Junta ha recibido al principio, y en varios momentos de su discurso, los aplausos de todo el plenario que le ha llegado a gritar “presidente, presidente”. Las palabras de Moreno han sido introducidas por el tema ‘We are the champions’ de Queen y por un recinto que se levantaba de sus asientos para aplaudirle mientras subía al escenario.

“Qué bien suena lo de presidente de la Junta en un afiliado del PP, qué bien suena”, ha comenzado Moreno, quien ha agradecido el hueco que le han dejado en la convención para poder subir a la tribuna. En este punto, el presidente ha querido trasladar unas palabras de “apoyo y cariño” para la familia de Julen, el niño que hace una semana cayó a un pozo en Totalán (Málaga). Así, ha querido acompañar en este “duro trance” a los padres del niño y ha agradecido al operativo que está “dando el corazón y la cabeza” por rescatar al pequeño.

Tras esto, ha continuado con varias palabras de agradecimiento por las “muestras de cariño” que ha recibido por parte de todos los compañeros de su partido después de que haya tomado posesión como presidente de la Junta. “Siempre he sentido vuestro apoyo, pero ese apoyo no es algo que sólo sienta ahora que hemos culminado el objetivo de llegar a la Junta, sino que siempre lo he sentido”, ha dicho Moreno, quien ha resaltado que el PP “es una gran familia” y eso se demuestra con “su esfuerzo y su manera de entender la política que es claramente un diferencial”.

En una mención especial a Casado, Moreno ha comentado que cuando uno accede a presidir un partido “asume la responsabilidad colectiva de un proyecto” y “se echa a la espalda una enorme responsabilidad”. Por eso, el nuevo presidente andaluz ha ensalzado al líder del PP porque cuando se supo la convocatoria de las elecciones acudió a Andalucía mostrando su “implicación, esfuerzo y compromiso” con el PP-A dejándose “la piel y la voz” en la comunidad “calle a calle”.

También ha hecho otra mención especial al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto. García Egea y Maroto han sido, según ha dicho, sus dos “negociators” miembros de la dirección del PP que han participado en las negociaciones en Andalucía para lograr lo acuerdos con Ciudadanos y Vox que han hecho posible que el PP llegue a la Junta.

“Hemos tenido el mejor equipo negociador que puede tener uno, yo les llamo negociators porque son una máquina de negociar”, ha indicado, al tiempo que ha subrayado que los dos negociadores han actuado con “mucha habilidad, inteligencia y audacia” porque han sido capaces de llegar a los acuerdos “sin dejar atrás” ninguno de los principios que “protege” el PP. Por eso, ha calificado de “gran acuerdo” lo acontecido en Andalucía y ha esperado que se “proyecte” al resto de las comunidades.

Por otro lado, esta convención del partido, ha dicho Moreno, será un “revulsivo” para los objetivos que tiene el PP por delante como las próximas elecciones autonómicas y municipales. En este punto, el nuevo presidente autonómico ha animado a todos los candidatos, tanto autonómicos como locales, porque cada una de las candidaturas van a “notar el empuje” del cambio que se ha producido en Andalucía donde se ha terminado con el “gran cortijo” del socialismo.

El líder del PP-A ha incidido, en este punto, en que el PP es un partido que “es el centro de las aspiraciones, ilusiones y anhelos de todos los españoles” y es un proyecto en el que “cabe todo el mundo” porque lo ha “demostrado durante 40 años de servicio a la sociedad”, por lo que ha asegurado que la formación “va a ganar las próximas elecciones”.

“Hemos conseguido un sueño que parecía imposible, el sueño de que el feudo socialista sea hoy gobernado por el PP y estoy convencido de que ese empuje la notarán todas y cada una de las candidaturas”, ha señalado Moreno, quien ha insistido en que desde el sur se va a “empujar con mucha fuerza” para que el PP gane las elecciones y para que, además, llegue “democráticamente” Pablo Casado a la Moncloa a “regenerar la vida pública, a recuperar la integridad de España y a poner a funcionar la economía”.

“NECESITAMOS A CASADO YA EN LA MONCLOA”

Por eso, Moreno ha trasladado a Casado “todo su cariño y respaldo” en nombre de la parte andaluza de su partido y un “mensaje”: “Te necesitamos en la Moncloa ya y lo antes posible”. Así, el presidente autonómico le ha dicho directamente a Casado que en Andalucía están “preparados” para, desde ahí, ayudar a Casado a llegar al Gobierno de la nación. “Nos dejaremos el resto para que seas el presidente del Gobierno, porque no podemos esperar ni un minuto más”.

De nuevo, Moreno se ha dirigido a sus “colegas” que son los candidatos autonómicos del PP para contarles que cuando él llegó al liderazgo del PP-A muchos le decían que “no perdiera el tiempo” porque la “maraña de influencia” que había generado del PSOE en Andalucía era difícil de superar. Sin embargo, él “siempre ha creído” en el PP y, por eso, ha dicho al resto de candidatos que “sólo pueden los que creen y este partido cree que pueda cambiar España, Andalucía y todos los rincones”. “Este partido se lo cree con dedicación y entrega”, ha añadido.

Con todo, ha aconsejado a sus compañeros que “se crean” el proyecto político del PP y crean en sus “posibilidades personales” porque las próximas elecciones “van a ser un revulsivo importante” en la formación” y será de la mano de los “maravillosos candidatos del PP”. Así, ha pedido que no hagan caso a los que dicen que hay “sueños imposibles” para el PP porque, quienes dicen eso “no conocen al partido político que ha sacado a España dos veces de la crisis”, que “derrotó a ETA” y que, frente al independentismo, va a decir “hasta aquí hemos llegado”.

Por último, Moreno ha querido hacer un homenaje a aquellos dirigentes y afiliados del PP anteriores a su generación que “dieron lo mejor de sí mismos” y “trabajaron sin descanso para dar un testigo generación a la siguiente generación”. “Quiero hacer un homenaje a todos los andaluces del PP-A que tantas veces me dijeron que no querían irse del mundo sin ver el cambio en la comunidad y desgraciadamente ya no nos acompañan hoy”, ha señalado, concluyendo dándoles las gracias a todos ellos por dejarles “un proyecto político de ilusión” y un “gran partido”.