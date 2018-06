Monterrubio: “La planificación deportiva sigue sin Manolo Salvador”

El director general del Granada Club de Fútbol, Antonio Fernández Monterrubio, ha mantenido hoy un encuentro informativo con los medios en el que ha comparecido acompañado por la directora de comunicación del club nazarí, Paula de la Peña. Durante este acto, de carácter más informal y distendido de lo habitual, se ha repasado la actualidad de la entidad rojiblanca desde todas las vertientes posibles, incluyendo temas como la planificación deportiva, la estructura interna, los planes de futuro del club o la continuidad de Manolo Salvador.

Es en este último punto donde convergen lo deportivo y lo interno. El actual director deportivo de la entidad se encuentra cuestionado tras la temporada del equipo, que no ha logrado alcanzar la meta fijada del ascenso directo. La intención del club es que Salvador finalice su contrato para dejar sus labores en manos de la empresa Hope, de John Jiang. Monterrubio ha querido recalcar “no se trata de un despido”, sino que se pretenden aplicar cláusulas del contrato. Pese a que el proceso estaba en negociación con el abogado del aún director deportivo del Granada, habrá que esperar al menos cuatro semanas para su desenlace, pues ha solicitado la baja por paternidad.

Sin embargo, Monterrubio ha asegurado que “la planificación deportiva sigue sin Manolo Salvador” y que el club no paralizará sus actividades porque este no esté. “No es la primera vez que un club firma a un jugador sin que esté el director deportivo presente”, ha comentado al respecto indicando que la prioridad, dadas las fechas, es acometer las incorporaciones necesarias para empezar a trabajar cuanto antes.

El primer paso para mirar hacia la nueva temporada es cerrar la incorporación de un técnico que ayude a tomar decisiones en cuanto a los jugadores presentes actualmente en la plantilla. Una vez cerrado este proceso, la planificación deportiva podrá seguir adelante, tanto en el apartado de altas como en el de bajas, que esta temporada se antoja importante dada la reducción en el presupuesto. En cuanto a la incorporación del entrenador, esperan poder ofrecer noticias pronto. Monterrubio ha afirmado que “vemos mucha ilusión de la persona con la que hablamos y eso es importante”.

Tras cerrar la llegada del míster, habrá que pasar directamente al trabajo con el grupo. Este año el Granada parte con la ventaja de tener una base de jugadores con contrato sobre la que formar el equipo, a diferencia de la campaña pasada. El primer paso se dio, tal y como ya adelantó Granada Digital, con la renovación de la cesión de Adrián Ramos. La fórmula que ha hecho que el colombiano sea jugador del Granada es a través de una cesión desde el Chongqing Lifan en la que “ellos pagan una parte del salario y nosotros otra, importante además”, según ha explicado el director general antes de recalcar que “podemos tenerlo” y que “él quiere seguir en el Granada”.

El presupuesto, la mayor preocupación

La mayor nube negra que ronda las cabezas de los dirigentes del club ahora mismo no es otra que la del presupuesto. El Granada ha dejado de ingresar 14 millones de euros por la compensación por el descenso, así como 800.000 procedentes de los derechos televisivos. Este ‘mordisco’ en las arcas rojiblancas obliga al club a “recuperando aumentando ingresos o recortando gastos”, ofreciendo dos vías principales para la primera opción. La primera de estas vías no es otra que la de aumentar el número de patrocinadores, mientras que la segunda es la de vender jugadores para aligerar el límite salarial, algo para lo que tendrán que esperar a incorporar al nuevo técnico.

Una vez se acometan las acciones necesarias, desde el club señalan que esperan estar “de media tabla hacia arriba” en cuanto a presupuestos, si bien luego no garantizan nada deportivamente tal y como se ha podido comprobar esta temporada. Para ello, el Granada recortará en todas y cada una de las áreas del club, si bien se buscará que en cantera afecte lo mínimo posible, pues la idea es que en un futuro el primer equipo se surta de jugadores procedentes del fútbol base. Pese a ello, se buscará incorporar a “jugadores con hambre” que le den al equipo la mordiente que se ha echado en falta esta temporada, un paso que se ha dado ya subiendo a Adri Castellano al primer equipo, tal y como se espera hacer con más jugadores del filial que se antojan necesarios porque el club buscará “una plantilla más corta”.

Autocrítica tras el “fracaso”

A la hora de hablar de la temporada que acaba de finalizar, desde el club se muestran autocríticos. Monterrubio no ha dudado en tildar la campaña de “fracaso y decepción”, a la par que ha querido pedir disculpas a los aficionados. “El primer decepcionado soy yo, todos estamos decepcionados, pero tenemos que terminar el duelo”, ha expresado afirmando que “el fracaso para mí es un paso hacia el éxito”.

“Teníamos una gran plantilla pero no hemos sido un gran equipo“, ha lamentado el director general del club, “al equipo le ha faltado personalidad y le ha pesado la presión, para nada ha faltado compromiso”. Sin embargo, Monterrubio ha querido respaldar las declaraciones realizadas al principio de la temporada afirmando que se buscaría el ascenso directo: “el mensaje no era ni bueno ni malo, era el único que se podía dar”, y es que la afición sólo respondería al llamamiento del club en caso de luchar por el regreso a la élite, expectativa que finalmente no se ha visto cumplida. Ahora, desde el club trabajan ya en el mensaje para la próxima temporada, teniendo en cuenta que la reducción en los presupuestos limita las posibilidades y que habrá equipos más fuertes a priori.