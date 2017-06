Mojinos Escozíos: “Seguimos en el ‘Tour 1996’, no hemos parado ni un año desde que empezamos entonces”

Más de veinte años de andadura musical llevan ya en sus piernas Mojinos Escozíos y, para celebrarlo convenientemente, regresan con Maduritos y resultones, un compendio de diez nuevas canciones al que se suma un DVD en directo con todos sus grandes éxitos y grabado en la Sala Razzmatazz de Barcelona.

“Nunca me he creido eso de poner solo canciones viejas en un recopilatorio”, plantea a Europa Press el vocalista del grupo, Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ (San Juan de Aznalfarache, Sevilla, 1940). “Tampoco habíamos hecho ningún directo oficial y pensamos hacerlo junto a diez temas nuevos”, resume.

Y aún añade: “Es una forma de decir que tenemos veinte años pero seguimos teniendo capacidad de sacar temas buenos y mantener cierta creatividad. Nuestro objetivo siempre ha sido hacer la música que nos gusta con las letras que nos gustan. Por eso Mojinos ha sido siempre el elefante en la cacharrería, desde los noventa hasta ahora”.

Fiel a sus principios de rockeros clásicos, el grupo sigue en activo en un mundo ahora dominado por una música latina que poco tiene que ver con la que se hacía en la primera parte de los noventa. “Respetamos al reguetón pero, por favor, que el reguetón nos respete a nosotros, que no sea lo que tengamos que escuchar a todas horas”, bromea.

“Agradecería que hubiera bandas de pop para que hubiera guitarras y baterías en la radio, aunque fueran poperas. Antes por ejemplo Ricky Martin hacía música latina con bandas de salsa increíbles. Ahora todo lo latino es reguetón”, reflexiona El Sevilla, quien además defiende que Mojinos es una rareza en el circuito comercial.

Siempre tratando de ser originales en sus divertidas letras, confiesa el vocalista que “con los años se pierde magia pero se gana experiencia” para así poder seguir componiendo sin ser reiterativo. Así, son capaces de escribirle una canción de amor a una sierra mecánica, algo desde luego poco habitual, como él mismo destaca.

“Es dar una vuelta de tuerca a las canciones de amor, porque le hemos cantado a todo, y esta vez es a una sierra mecánica. El reto siempre ha sido es dar la vuelta a la primera idea que se nos ocurre para que así surja algo nuevo. Nos pasamos varios años dando vueltas a las ideas, tiene que ser siempre algo diferente”, explica.

EN GIRA DESDE 1996

Con este decimosexto disco ya en la calle, los planes del grupo pasan por volver a la carretera. Aunque, en realidad, nunca la han dejado, pues tal y como subraya El Sevilla, esa es su dinámica desde que empezaron: “Seguimos en el Tour 1996, no hemos parado ni un año desde que empezamos entonces”.

“Es una dinámica genial. Siempre hemos respetado pero nunca hemos entendido lo de sacar un disco, hacer una gira de 35 conciertos y luego estar tres años componiendo. Cuando curramos lo hacemos de verdad, pero también descansamos. Aunque, ¿por qué vas a parar de tocar si es lo que te gusta?. Otra cosa es montárselo para que la gente no se canse”, apunta el vocalista.

Con ese planteamiento, no es de extrañar que anticipe que no tienen prisa por pensar en la retirada: “Entiendo que la gente piense que es por dinero, pero ahí están los Rolling Stones que siguen porque les gusta, es lo que han hecho siempre. Nos echamos mucho de menos cuando no tocamos. Disfrutamos mucho tocar y también estar en el local de ensayo”.