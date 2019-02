Mil afectados por el cáncer recibieron tratamiento psicológico especializado en Granada en 2018 | Vídeo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado el ‘Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España’. En él, se recuerda el impacto que tiene el diagnóstico de esta enfermedad tanto en el propio paciente como en su familia, algo que “supone una alteración a muchos niveles, no solo al físico, sino también social y psicológico”, según ha destacado Maria Ángeles Hernández, psicóloga clínica y coordinadora del departamento de psicooncología de la AECC en Granada.

Este impacto provoca un proceso de adaptación que, según indica el estudio, puede llegar a constituir alteraciones psicopatológicas que suponen un grado de sufrimiento emocional muy intenso en un 30% de las personas. Es por ello que reclaman la necesidad de un servicio de atención especializado “que sea proporcionado por psicólogos, pediatras y especialistas en la materia”, pide Hernández, un servicio que tratan de ofrecer desde la propia AECC.

Transformando ese 30% en cifras, en Granada 3.951 personas requerirían atención psicológica especializada. Sin embargo, esta ayuda solo ha llegado al 25% de los necesitados en 2018, dejando unos mil atendidos en la provincia, una media superior al 14% que se promedia en Andalucía. Además, el estudio arroja datos como que el 94% de las comunidades autónomas no dan un tratamiento especializado o es insuficiente, mientras que el 48% de los hospitales públicos de España no ofrecen una atención psicológica especializada y en el 52% restante esta atención es no es tan extensa como necesitan los pacientes.

Perfil del solicitante

En cuanto a la gente que solicita esta ayuda, el informe de la AECC revela que el 60% son pacientes, mientras que el 40% restante son familiares, que pueden llegar a presentar niveles de malestar emocional aún mayores que los propios pacientes. En cuanto a las fases de la enfermedad, el 40% solicita este tratamiento en la fase del tratamiento activo, el 27% está en fase avanzada de la enfermedad y un 13% están en situación de supervivencia, que es “cuando parece que todo está bien pero la situación emocional sigue siendo muy frágil”, explica María Ángeles.

“Una intervención adecuadamente realizada supone siempre una mejoría en el nivel emocional y una reducción de la ansiedad y depresión”, señala la coordinadora del departamento de psicooncología de la AECC en Granada, que reclama “la necesidad de que tengan cubiertas sus necesidades psicológicas al nivel de especialización que requiere y que el sistema garantice el acceso a un tratamiento personalizado”.

“Te dicen cómo te van a atender, pero nadie te organiza la mente”

En la presentación ha estado también Estela Martín, paciente que lleva cinco años y medio en la lucha contra el cáncer y que acudió a la AECC en busca de ayuda. “Lo primero que piensas es que te vas a morir en un mes”, explica sobre cómo se sintió cuando le diagnosticaron la enfermedad, “después intentas gestionarlo, cuando te diagnostican el cáncer te explican lo que tienes y cómo te van a atender, pero nadie te organiza la mente, necesitas un tratamiento paralelo”.

“Necesitas que alguien te diga cómo tienes que gestionar todo lo que sientes”, asegura Estela. Ahí es donde entra la Asociación Española Contra el Cáncer, que brindan una ayuda con la que “te intentan ayudar a gestionar tus emociones, cómo gestionar lo que sientes y necesitas”. Sin embargo, este servicio no se limita exclusivamente al paciente, pues también se destina a la familia, que “le afecta igual que a nosotros”, explica Estela, “no tienen la enfermedad pero tienen a un ser querido enfermo, necesitan apoyo”.

