Miguel Ángel Portugal: “Yo siempre dije que me gustaría seguir en el Granada CF”

El entrenador del Granada CF, Miguel Ángel Portugal, ha explicado en la última rueda de prensa de prensa de la temporada, la que ha tenido lugar tras el choque ante el Cádiz, que este triunfo “habla muy bien de los jugadores”, de quienes ha afirmado que “han demostrado que son muy buenos profesionales”.

El técnico nazarí, cuestionado sobre el buen juego del equipo en el partido de hoy, ha asegurado que “el día de Gijón también teníamos ese buen juego”, algo que, según ha asegurado, se debe a que “hemos ido avanzando y progresando”.

Además, Portugal ha vuelto a insistir en que “yo siempre dije que me gustaría seguir en el Granada porque es un bonito equipo, porque tiene las mejores instalaciones de España, porque es una ciudad muy bonita y porque tiene un entorno básico para construir un buen proyecto”. “Ahora, vacaciones para los jugadores”, ha indicado el entrenador burgalés, que ha confesado que “ha estado la directiva en el vestuario para la despedida y para dar las gracias al equipo, y ya pensar en el próximo año”.

ÁLVARO CERVERA, ENFADADO TRAS LA DERROTA

Mucho más duras han sido las palabras del entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, que ha afirmado que “el Cádiz nunca estuvo aquí ni estuvo jugando en Barcelona”, haciendo referencia a que “en los momentos determinantes, nunca ha estado”. El técnico cadista ha mostrado su enfado porque “no se puede jugar así”, tras lo que ha apuntado que “seguramente, la culpa es mía porque soy entrenador”.

Cervera ha asegurado que “hay que reflexionar y tomar nota”, ya que “si no estamos en playoff es, seguramente, porque no lo merecemos”. El entrenador amarillo ha criticado que “no hemos dado tres pases seguidos ante un equipo que no se jugaba nada” y ha insistido en que “para ser buen jugador de fútbol hay que saber jugar todos los partidos”.