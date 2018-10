Medicina se vuelca en su fiesta de San Lucas a lo Juego de Tronos

Llegó el día más esperado para los alumnos de Medicina: su fiesta de San Lucas. Y este año la temática va de Juego de Tronos. ¿Y cuál es el fin de esta tradicional fiesta que une a toda la Facultad?: Recibir a los nuevos alumnos, los denominados “borregos”.

Sobre las 10 de la mañana ya ocupaban las escaleras de la antigua Facultad de Medicina de Granada los alumnos de cuarto curso, los encargados de organizar este tradicional acto de bienvenida para dar la bienvenida a los nuevos pupilos que el día de mañana se convertirán en médicos.

Por primera vez en la historia de esta celebración, una estudiante, Mara, ocupa el trono de San Lucas y encarna al Rey de la Noche, el personaje encargado de liderar a todo el séquito de estudiantes. Junto a ella, Daenerys Targaryen “Khaleesi” y Jon Nieve han sido dos de los personajes más vestidos en esta fiesta.

“Estoy muy feliz. Para mi es un orgullo poder representar a mis compañeros porque son una promoción increíble que ha estado dispuesta a cambiar muchas cosas y ha decidido que sea una chica la que esté al frente, innovar en la temática y hacer todo por la vía legal .Es una promoción innovadora que consigue lo que quiere y, para mi, poder ser su portavoz es un orgullo enorme”, expresa Mara, la estudiante elegida este año para ser San Lucas. Ella guarda un recuerdo especial de su primera fiesta. “Yo recuerdo mi San Lucas como el mejor día de mi vida. Llegar a un sitio en el que no conoces a nadie, sola, y ver que organizaban todo esto para darme la bienvenida, me pareció increíble. Que se vea algo malo para los de primero me parece una equivocación porque aquí se divierten, se emocionan y gritan de alegría”, apostilla.

Miguel López también es alumno de cuarto año y la sonrisa no le cabe en la cara. “Esto es muy emocionante porque hace nada estábamos aquí en primer curso y ahora somos nosotros los que animamos a los nuevos en esta carrera. Sin duda, este es nuestro día”, expresa mientras mira a todos sus compañeros. “Lo mejor de este encuentro es la piña que hacemos”, añade.

Con una orquesta y una lona en la que se podía leer ‘Games of Lucas’, sobre las 11.30 am, los alumnos más veteranos han dado la bienvenida a los borregos, que han acudido puntuales a la cita donde serán bautizados. Para ser diferenciados, visten alguna prenda de color blanco. Por su parte, los alumnos de segundo y tercer curso visten batas blancas y los de quinto, pijamas verdes. Todos ellos llevan pintados en sus prendas o en sus caras el curso al que pertenecen.

El desafío de estudiar para el MIR, la prueba final a la que deben presentarse después de terminar la carrera para convertirse en médicos residentes, ha sido uno de los elementos parodiados en el discurso de bienvenida.

Sentados, los “borregos” atienden a la historia que, con un pequeño teatrillo, algunos alumnos de 4º representan. Risas, caras de ilusión y ganas de pasarlo bien. Esa es la lectura que se puede hacer al verlo. Para ellos, esta es la mejor forma de conocer a sus compañeros de Facultad e integrarse en esta etapa universitaria. “No tengo nervios. Es más, estaba deseando que llegara este día. Quiero pasarlo bien y hacer amigos, que creo que es de lo que va San Lucas”, comenta Rosa, una joven de primer curso a quien no la asusta la pintura que este año utilizarán para bautizarlos.

Desde la antigua Facultad de Medicina, los alumnos recorrerán parte del centro de la ciudad hasta llegar a la Facultad de Derecho, como es como es tradición.

Para todos ellos, esta fiesta no son unas novatadas “crueles”, sino más bien una forma de integrar a los nuevos de la Facultad.

